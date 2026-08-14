ป้าดา เล่าวีรกรรม ปล่อยตัวเงินตัวทอง ที่สำนักงานที่ดินพระโขนง
ตามกันต่อ EP.3 ป้าดา หลานสาวฝั่งภรรยาของนายเฮียง เดินทางไปร่วมรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย เพื่อชี้แจงกรณีข้อพิพาทสิทธิครอบครองที่ดินขนาด 21 ไร่ บริเวณวัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ก่อนเข้ารายการ มีการพูดคุยถึงฉายา ป้าดา ปืนกล ยอมรับว่าเป็นคนอารมณ์ร้อน วีรกรรมในอดีตที่เคยนำตัวเงินตัวทอง 4 ตัวไปปล่อยที่สำนักงานที่ดินพระโขนง เพราะไปติดตามทวงสิทธิที่ดินริมน้ำ แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าน้ำซัดที่ดินหายไปแล้ว ทั้งที่ตนเองยังมีเอกสารโฉนดชัดเจน จึงเกิดความไม่พอใจจนนำสัตว์เลื้อยคลานไปปล่อย
เทปก่อนหน้า รายการเปิดผังลำดับญาติว่า นายเฮียงกับภรรยาชื่อยายนาง มีลูก 9 คน ส่วนป้าดาเป็นลูกของน้องสาวยายนาง ทนายตุ๋ยอธิบายว่าเมื่อเจ้าของที่ดินมีลูกซึ่งเป็นผู้สืบสันดานอยู่แล้ว ทายาทลำดับถัดไปย่อมถูกตัดสิทธิ์รับมรดก ป้าดาจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เว้นแต่จะอยู่ในสถานะผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต้องไปตรวจดูในสำนวนคดี
ป้าดาเคยพูดว่าพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัด ไม่มีโฉนดที่ดิน ถ้ามีจริงต้องเอาออกมาให้ดู ต่อมาเจ้าอาวาสนำโฉนดฉบับจริงมาเปิดเผย ขณะที่ฝั่งป้าดาก็กางโฉนดต่อหน้าสื่อเช่นกัน ทนายตุ๋ยชี้ว่าเอกสารของป้าดามีข้อความกำกับว่าเป็นฉบับของสำนักงานที่ดิน ห้ามนำออก ซึ่งเป็นการขอคัดสำเนามา ส่วนของเจ้าอาวาสเป็นคู่ฉบับที่มอบให้ผู้มีกรรมสิทธิ์อีกประเด็นคือมีผู้ยื่นขอออกใบแทนโฉนดเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน 61 ตารางวา โดยอ้างว่าโฉนดฉบับเดิมสูญหายขณะเก็บไว้ที่บ้านพัก ประกาศให้ผู้คัดค้านยื่นเรื่องภายใน 30 วัน ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ด้านมหาหมีระบุว่าเจ้าพนักงานไม่สามารถออกใบแทนได้และต้องมีการยื่นคัดค้าน เพราะเอกสารอยู่ที่วัดและที่ดินเป็นของวัด
วานนี้ ตำรวจขอนแก่นออกหมายเรียกป้าดาและผู้เกี่ยวข้องกับรถตู้อีก 3 คน จากปมปิดทางเข้าออกวัด ส่วนรถปูนอยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียน โดยย้ำว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใด อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่พีค ระหว่างสัมภาษณ์สดวันที่ 13 สิงหาคม เกิดเหตุนอกสคริปต์ เมื่อตำรวจจราจรเรียกป้าดาที่ขับรถเร็วและแช่ช่องขวาบนมอเตอร์เวย์ M6 ขณะคุยโทรศัพท์ออกอากาศอยู่พอดี จนหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ต้องช่วยเคลียร์สถานการณ์กลางรายการ ก่อนกำชับให้เลิกขับแช่ขวาเพราะอันตราย
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