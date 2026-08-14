หามส่งตัว หนึ่งในมือปืนยิงงาน “ชิม ช้อป ใช้” เข้าโรงพยาบาล พบเลือดคั่งในสมอง
หามส่งตัว หนึ่งในมือปืนยิงงาน ชิม ช้อป ใช้ เข้าโรงพยาบาล หลังแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าปวดหัวรุนแรง ส่งโรงพยาบาลพบว่ามีเลือดคั่งในสมอง
จากกรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองลูกยิงผู้คนภายในงาน “ชิม ช้อป ใช้” ที่บริเวณหน้าอนุเสาวรีย์พ่อขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 12 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พร้อมนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจับกุมได้ 4 รายนั้น
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา นายนัฐกิจ ซึ่งเป็นมือปืนที่เจ้าหน้าที่จับกุมได้คนแรก เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขัง เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านขุนทด เพื่อเข้ารับการรักษา
ก่อนที่แพทย์จะตรวจพบว่า มีเลือดคั่งในสมอง โดยคาดว่าเกิดจากการถูกกลุ่มคู่กรณีรุมทำร้ายระหว่างเกิดเหตุ จึงยังไม่สามารถนำตัวส่งศาลพร้อมกับผู้ต้องหารายอื่นได้
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