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หามส่งตัว หนึ่งในมือปืนยิงงาน “ชิม ช้อป ใช้” เข้าโรงพยาบาล พบเลือดคั่งในสมอง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 12:59 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 12:59 น.
แฟ้มภาพ

หามส่งตัว หนึ่งในมือปืนยิงงาน ชิม ช้อป ใช้ เข้าโรงพยาบาล หลังแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าปวดหัวรุนแรง ส่งโรงพยาบาลพบว่ามีเลือดคั่งในสมอง

จากกรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองลูกยิงผู้คนภายในงาน “ชิม ช้อป ใช้” ที่บริเวณหน้าอนุเสาวรีย์พ่อขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.30 น. ของวันที่ 12 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พร้อมนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจับกุมได้ 4 รายนั้น

เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา นายนัฐกิจ ซึ่งเป็นมือปืนที่เจ้าหน้าที่จับกุมได้คนแรก เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขัง เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านขุนทด เพื่อเข้ารับการรักษา

ก่อนที่แพทย์จะตรวจพบว่า มีเลือดคั่งในสมอง โดยคาดว่าเกิดจากการถูกกลุ่มคู่กรณีรุมทำร้ายระหว่างเกิดเหตุ จึงยังไม่สามารถนำตัวส่งศาลพร้อมกับผู้ต้องหารายอื่นได้

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 12:59 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 12:59 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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