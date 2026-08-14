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นักร้องดัง งานเข้า โดนฟ้องฉ้อโกง คดีสตาร์ตอัปสุขภาพจิต เผาเงินนักลงทุน แอปทิพย์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 13:14 น.
นักร้องดัง งานเข้า โดนฟ้องฉ้อโกง คดีสตาร์ตอัปสุขภาพจิต เผาเงินนักลงทุน แอปทิพย์

นักลงทุน 5 รายฟ้องศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่เดลาแวร์ กล่าวหา เซเลนา โกเมซ แม่ และหุ้นส่วน ปั้นภาพบริษัทสุขภาพจิตเกินจริง ทั้งที่แอปไม่เคยถูกสร้าง

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กลุ่มนักลงทุนที่ลงเงินราว 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับ Wondermind สตาร์ตอัปด้านสุขภาพจิต ยื่นฟ้อง เซเลนา โกเมซ (Selena Gomez) นักร้องชื่อดัง ข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์และผิดสัญญา ต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เขตเดลาแวร์

ผู้ยื่นฟ้องประกอบด้วยบริษัทลงทุน 2 แห่ง ได้แก่ Wondermind SRS 44 LLC กับ Bespoke Wondermind SPV I LLC ซึ่งมีนักลงทุน 5 รายอยู่เบื้องหลัง รวมทั้ง เบรนต์ ซอนเดอร์ส อดีตซีอีโอบริษัทยา Allergan ส่วนฝ่ายจำเลยมี 4 ราย ได้แก่ บริษัท Wondermind Global Inc., เซเลนา โกเมซ, แมนดี ทีฟีย์ แม่ของเซเลนาในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอร่วม, ดาเนียลลา เพียร์สัน ผู้ร่วมก่อตั้ง

Wondermind เปิดตัวเมื่อปี 2564 นำเสนอแนวคิด mental fitness หรือการฝึกดูแลสุขภาพจิตให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เซเลนาดำรงตำแหน่งผู้ร่วมก่อตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (Chief Impact Officer) หัวหน้าฝ่ายการตลาด ถือหุ้นราว 16% ส่วนทีฟีย์ถือหุ้นราว 32% เพียร์สันถือหุ้นราว 33%

ช่วงปี 2565 บริษัทเปิดระดมทุนรอบ Series A โดยประเมินมูลค่ากิจการไว้ที่ 95 ล้านดอลลาร์ สามารถปิดยอดระดมทุนได้ 5 ล้านดอลลาร์ มีกองทุนของ เซเรนา วิลเลียมส์ ตลอดจน Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital ร่วมลงทุนด้วย เม็ดเงิน 1.2 ล้านดอลลาร์ของผู้ฟ้องอยู่ในรอบนี้ แบ่งเป็น SRS 44 จ่ายเงิน 425,000 ดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม 2565 Bespoke จ่ายเงิน 750,000 ดอลลาร์ ในเดือนถัดมา

คำฟ้องระบุเหตุผลที่นักลงทุนตัดสินใจลงเงิน มาจากการโน้มน้าวว่าเซเลนาจะลงมาทำงานจริงในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการตลาด ใช้ฐานผู้ติดตามโซเชียลมีเดียกว่า 500 ล้านคนช่วยโปรโมตธุรกิจ เพียร์สันเป็นผู้บริหารระดับ 200 ล้านดอลลาร์ เคยสร้างธุรกิจ The Newsette จนทำรายได้ปีละ 40 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งอ้างว่าปิดดีลเป็นพันธมิตรกับองค์กรใหญ่อย่าง JPMorgan, Fidelity เรียบร้อยแล้ว บริษัทมีแผนหารายได้ชัดเจน ทั้งโฆษณา คอนเทนต์ร่วมกับคนดัง แอปพลิเคชัน

ฝ่ายผู้ฟ้องชี้ว่า แผนงานดังกล่าวไม่เป็นความจริง บริษัทไม่มีพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่เคยมีแผนสร้างรายได้ แอปพลิเคชันไม่เคยสร้างขึ้นจริง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหาร กรรมการบริษัท ไม่เคยแจ้งให้นักลงทุนทราบถึงสถานการณ์ถดถอย ปล่อยให้เงินทุนสูญเปล่า

คำฟ้องระบุเพิ่มเติมว่า เซเลนาลงนามในสัญญาผูกมัดการทำงาน แต่กลับไม่ปฏิบัติตามสัญญา เนื่องจากมีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกับแม่ เงื่อนไขปิดดีลข้อหนึ่งกำหนดให้เซเลนาทำสัญญาที่ปรึกษากับบริษัท ทว่าผู้ฟ้องไม่เคยได้รับสำเนาสัญญาฉบับจริง

กลุ่มนักลงทุนทราบปัญหาจากรายงานข่าว 2 แหล่ง ข้อมูลแรกมาจากบทความของ Forbes วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ชี้ว่าเพียร์สันแต่งตัวเลขความสำเร็จของ The Newsette เกินจริง ข้อมูลที่สองมาจากรายงานเชิงสืบสวนของ The Cut วันที่ 3 กันยายน 2568 เผยสภาพภายในบริษัทที่ไร้ระเบียบ ทั้งการบริหาร การเงิน การที่เซเลนาถอยห่างจากบทบาทในบริษัท

หลังอ่านรายงานของ Forbes ผู้ฟ้องสอบถามไปยังทีฟีย์ ได้รับคำตอบว่าเพียร์สันนำเงินลงทุนไปใช้ส่วนตัว จ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กเดือนละราว 60,000 ดอลลาร์ เพียร์สันพ้นจากบริษัทไปตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 โดยที่นักลงทุนไม่เคยได้รับแจ้งข้อมูลนี้มาก่อน

ผู้ฟ้องส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาลงทุนพร้อมขอเงินคืน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 แต่ไม่ได้รับการชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมาวันที่ 8 เมษายน 2569 ทีฟีย์ตอบอีเมลอ้างว่าเข้าใจว่าคืนเงินไปแล้ว ก่อนเปลี่ยนคำชี้แจงว่าเปิดบัญชีเอสโครว์ไว้คืนเงิน ผู้ฟ้องตรวจพบว่าไม่มีบัญชีดังกล่าวอยู่จริง

ทางด้านความเคลื่อนไหวของฝ่ายจำเลย ตัวแทนของเพียร์สันออกแถลงการณ์ผ่าน USA TODAY ปฏิเสธข้อกล่าวหา ยืนยันพร้อมนำเอกสารหลักฐานทางการเงินมาชี้แจงต่อศาล ยืนยันไม่เคยนำเงินบริษัทไปใช้จ่ายส่วนตัว นำเงินส่วนตัวมาร่วมลงทุนโดยไม่รับเงินเดือน ด้านทีฟีย์ให้สัมภาษณ์ TMZ ปฏิเสธเรื่องสารเสพติด สภาพความวุ่นวายในบริษัท ชี้ว่าข้อมูลทั้งหมดมาจากการบิดเบือนของอดีตพนักงานที่ไม่พอใจ ขณะที่เซเลนาและตัวแทน Wondermind ยังไม่ออกมาให้ความเห็น

คดีนี้ยื่นฟ้องรวม 11 ข้อหา ประกอบด้วย การฉ้อโกงหลักทรัพย์ตาม Rule 10b-5 การฉ้อโกงตามกฎหมายจารีตประเพณี การผิดสัญญา การยักยอก ลาภมิควรได้ ผู้ฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการลงทุน คืนเงินต้น ชดใช้ค่าเสียหาย ดอกเบี้ย ค่าทนายความ พร้อมขอให้พิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน

กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นข้อกล่าวหาจากฝ่ายผู้ฟ้อง ศาลยังไม่ได้เริ่มกระบวนการไต่สวนหรือมีคำพิพากษา ฝ่ายจำเลยยังไม่ได้ยื่นคำให้การแก้ต่างต่อศาลอย่างเป็นทางการ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 13:14 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 13:14 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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