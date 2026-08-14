สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย

สวยออร่ามาก! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด 7 เดือน ถ่ายแบบแฟชั่นเซตคุณแม่ป้ายแดง นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย
เตรียมตัวนับถอยหลังได้เจอหน้าลูกน้อย ทายาทคนแรกแล้ว สำหรับคุณแม่ป้ายแดง มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ภรรยาของ พาย สุนิษฐ์ (ภิรมย์ภักดี) สก็อต เพราะเผลอแป๊บเดียวหลังจากวันที่เจ้าตัวประกาศตั้งท้อง ก็ผ่านมากว่า 7 เดือนแล้ว อีกเพียงอึดใจเดียว เจ้าตัวน้อยก็จะได้ลืมตาดูโลก ท่ามกลางกำลังใจและการจับตามองของแฟนคลับ รวมถึงชาวเน็ต
ล่าสุด มายด์ ลภัสลัล ได้โพสต์ภาพการถ่ายแบบของตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นคุณแม่ป้ายแดงเฉิดฉายออร่าอุ้มท้องลูกน้อยอายุครรภ์ 7 เดือนโพสต์ท่าถ่ายแบบในลุคเรียบหรู แต่ยังดูเซ็กซี่นิด ๆ พร้อมระบุแคปชั่นประกอบที่อ่านแล้วอบอุ่นหัวใจเป็นอย่างมากว่า
“All I want is to carry my baby peacefully to the end.” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “สิ่งที่ฉันต้องการทั้งหมดมีเพียงแค่การได้อุ้มท้องลูกน้อยอย่างราบรื่น จนถึงวันคลอด”
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อ้างอิงจาก : IG wjmild
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