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สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 13:29 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 13:29 น.
สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย

สวยออร่ามาก! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด 7 เดือน ถ่ายแบบแฟชั่นเซตคุณแม่ป้ายแดง นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย

เตรียมตัวนับถอยหลังได้เจอหน้าลูกน้อย ทายาทคนแรกแล้ว สำหรับคุณแม่ป้ายแดง มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล ภรรยาของ พาย สุนิษฐ์ (ภิรมย์ภักดี) สก็อต เพราะเผลอแป๊บเดียวหลังจากวันที่เจ้าตัวประกาศตั้งท้อง ก็ผ่านมากว่า 7 เดือนแล้ว อีกเพียงอึดใจเดียว เจ้าตัวน้อยก็จะได้ลืมตาดูโลก ท่ามกลางกำลังใจและการจับตามองของแฟนคลับ รวมถึงชาวเน็ต

ล่าสุด มายด์ ลภัสลัล ได้โพสต์ภาพการถ่ายแบบของตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นคุณแม่ป้ายแดงเฉิดฉายออร่าอุ้มท้องลูกน้อยอายุครรภ์ 7 เดือนโพสต์ท่าถ่ายแบบในลุคเรียบหรู แต่ยังดูเซ็กซี่นิด ๆ พร้อมระบุแคปชั่นประกอบที่อ่านแล้วอบอุ่นหัวใจเป็นอย่างมากว่า

“All I want is to carry my baby peacefully to the end.” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “สิ่งที่ฉันต้องการทั้งหมดมีเพียงแค่การได้อุ้มท้องลูกน้อยอย่างราบรื่น จนถึงวันคลอด”

สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย-1

สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย-5

คอมเมนต์ชาวเน็ต

สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย-2

สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย-3

สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย-4

สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย-6

สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย-7

สวยออร่า! มายด์ ลภัสลัล อุ้มท้องใกล้คลอด ถ่ายแฟชั่น นับถอยหลังรอเจอทายาทตัวน้อย-8

 

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อ้างอิงจาก : IG wjmild

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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