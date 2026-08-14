พระเอกดัง ร้องกองปราบ พ่อโดนรุมยำสาหัสกลางคอนโด คดีไม่คืบ คาดฉุนโดนทวงหนี้

“นีฟ รัฐนันท์” พระเอกซีรีส์วาย ร้องกองปราบ หลังพ่อถูกรุมทำร้ายบาดเจ็บสาหัสในคอนโดย่านบางเขน แต่คดีไม่คืบหน้า
นีฟ รัฐนันท์ นักแสดงซีรีส์วาย อายุ 28 ปี พร้อมด้วยแม่เลี้ยง เดินทางเข้าแจ้งความกับกองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร้องขอความเป็นธรรม ให้พ่อ นายกัณณพงศ์ อายุ 58 ปี ถูกกลุ่มบุคคลรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่คดีที่แจ้งความไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 17.00 น. พ่อถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางเขน ร่วมกับกลุ่มวัยรุ่นอีกจำนวนหนึ่ง รุมทำร้ายร่างกาย
ผลจากการถูกทำร้ายทำให้พ่อได้รับบาดเจ็บรุนแรง กระดูกใบหน้าส่วนกลางหัก กรามแตก และมีภาวะเลือดออกบริเวณเยื่อหุ้มสมอง ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และจนถึงขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่
นีฟคาดชนวนของเหตุการณ์ ก่อนเกิดเหตุบิดามีปัญหาสุขภาพ และอาจพูดจาไม่ถูกใจผู้อื่น ประกอบกับไปทวงหนี้แทนแม่เลี้ยง จึงอาจเป็นเหตุให้ถูกรุมทำร้าย
อีกประเด็นที่ครอบครัวติดใจคือเรื่องหลักฐาน เมื่อไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดกับทางคอนโดมิเนียม กลับได้รับคำตอบว่ากล้องวงจรปิดเสีย หลังเกิดเหตุ ครอบครัวเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน แต่เจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้น โดยไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม
ด้านนางธิติยา แม่เลี้ยง เล่าว่าตนอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้มานานกว่า 10 ปี ซื้อห้องไว้ 5 ห้อง ส่วนที่เหลือปล่อยเช่าและเก็บค่าเช่าเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวร่วมกับสามี ส่วนนีฟแยกกันอยู่ แต่จะแวะมาดูพ่อเสมอ
ตนเชื่อว่าสาเหตุของเหตุการณ์มาจากการที่ตนให้กู้ยืมเงินและเก็บค่าเช่าจากกลุ่มวัยรุ่นที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกัน
นางธิติยาระบุด้วยว่า หลังเกิดเหตุ ตนและครอบครัวถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุข่มขู่ว่าหากแจ้งความจะอยู่อาศัยในพื้นที่ลำบาก และมีการพยายามเจรจาขอไกล่เกลี่ยให้ยอมความ โดยเสนอเงินให้จำนวน 30,000 บาท
ครอบครัวเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่เป็นธรรม ประกอบกับกังวลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากคู่กรณีเป็นผู้ดูแลคอนโดมิเนียมที่ตนอาศัยอยู่ จึงตัดสินใจนำเรื่องเข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อตำรวจกองปราบปราม
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นคำให้การของฝ่ายผู้ร้อง จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจากฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา นิติบุคคลอาคารชุด และสถานีตำรวจนครบาลบางเขน
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