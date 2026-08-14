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เปิดคลิป ฮิปโปยักษ์คลั่ง พุ่งชาร์จไล่ขย้ำเรือนักท่องเที่ยวกลางน้ำ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 22:01 น.
ภาพ/คลิป จาก : IG/oznurzer

คลิประทึก! ฮิปโปตัวผู้ไล่เรือนักท่องเที่ยวใน ประเทศบอตสวานา จนกลายเป็นไวรัล หลังสัตว์ตัวใหญ่พุ่งตามเรือหลายครั้งจนคนขับต้องเร่งเครื่องหนี ผู้โดยสารทุกคนรอดปลอดภัยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ระหว่าง ออซนูร์ เบลล์ (Oznur Bell) เดินทางด้วยเรือนำเที่ยวพร้อมลูก 3 คน เพื่อน และนักท่องเที่ยวคนอื่น ผ่านทางน้ำระหว่างแคมป์ซาฟารีในบอตสวานา

เบลล์ ยังถือโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอหลังเรือเพิ่งแล่นผ่านช้าง ก่อนพบฮิปโปตัวผู้ลอยอยู่ด้านหน้า ไกด์ลดความเร็วเพื่อผ่านบริเวณนั้น แต่เมื่อเห็นท่าทีของฮิปโปจึงเตือนผู้โดยสารและเร่งเครื่องออกจากพื้นที่

ฮิปโปพุ่งตามเรือทันที โดยโผล่ขึ้นเหนือน้ำหลายครั้งและไล่ตามจากด้านหลังเป็นระยะ ก่อนหยุดและจมหายลงไปในน้ำ คนขับสามารถนำเรือออกห่างได้ทัน ไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์

เบลล์ เล่าว่า เหตุการณ์ทำให้ทุกคนบนเรือกังวล แต่ไกด์ควบคุมสถานการณ์ได้ดี เธอยืนยันว่าคณะไม่ได้ตั้งใจเข้าใกล้หรือยั่วยุฮิปโป เพียงต้องแล่นเรือผ่านเส้นทางนั้น

คลิปฮิปโปตัวผู้ไล่เรือนักท่องเที่ยวในประเทศบอตสวานากลายเป็นไวรัล
ภาพ/คลิป จาก : IG/oznurzer

ไกด์อธิบายภายหลังว่า ฮิปโปตัวผู้มีพฤติกรรมหวงอาณาเขตในน้ำ และอาจตอบสนองเมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งเข้าใกล้พื้นที่ของตัวเอง

คลิปถูกเผยแพร่ผ่าน Storyful ก่อนสื่อต่างประเทศเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2569 และแพร่ต่อผ่านหลายสำนัก รวมถึง People, CNN และ NBC News

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ภาพ/คลิป จาก : IG/oznurzer

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ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิป ฮิปโปยักษ์คลั่ง พุ่งชาร์จไล่ขย้ำเรือนักท่องเที่ยวกลางน้ำ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 22:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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