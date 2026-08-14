เปิดคลิป ฮิปโปยักษ์คลั่ง พุ่งชาร์จไล่ขย้ำเรือนักท่องเที่ยวกลางน้ำ
คลิประทึก! ฮิปโปตัวผู้ไล่เรือนักท่องเที่ยวใน ประเทศบอตสวานา จนกลายเป็นไวรัล หลังสัตว์ตัวใหญ่พุ่งตามเรือหลายครั้งจนคนขับต้องเร่งเครื่องหนี ผู้โดยสารทุกคนรอดปลอดภัยและไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569 ระหว่าง ออซนูร์ เบลล์ (Oznur Bell) เดินทางด้วยเรือนำเที่ยวพร้อมลูก 3 คน เพื่อน และนักท่องเที่ยวคนอื่น ผ่านทางน้ำระหว่างแคมป์ซาฟารีในบอตสวานา
เบลล์ ยังถือโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอหลังเรือเพิ่งแล่นผ่านช้าง ก่อนพบฮิปโปตัวผู้ลอยอยู่ด้านหน้า ไกด์ลดความเร็วเพื่อผ่านบริเวณนั้น แต่เมื่อเห็นท่าทีของฮิปโปจึงเตือนผู้โดยสารและเร่งเครื่องออกจากพื้นที่
ฮิปโปพุ่งตามเรือทันที โดยโผล่ขึ้นเหนือน้ำหลายครั้งและไล่ตามจากด้านหลังเป็นระยะ ก่อนหยุดและจมหายลงไปในน้ำ คนขับสามารถนำเรือออกห่างได้ทัน ไม่มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์
เบลล์ เล่าว่า เหตุการณ์ทำให้ทุกคนบนเรือกังวล แต่ไกด์ควบคุมสถานการณ์ได้ดี เธอยืนยันว่าคณะไม่ได้ตั้งใจเข้าใกล้หรือยั่วยุฮิปโป เพียงต้องแล่นเรือผ่านเส้นทางนั้น
ไกด์อธิบายภายหลังว่า ฮิปโปตัวผู้มีพฤติกรรมหวงอาณาเขตในน้ำ และอาจตอบสนองเมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งเข้าใกล้พื้นที่ของตัวเอง
คลิปถูกเผยแพร่ผ่าน Storyful ก่อนสื่อต่างประเทศเริ่มรายงานตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2569 และแพร่ต่อผ่านหลายสำนัก รวมถึง People, CNN และ NBC News
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ภาพ/คลิป จาก : IG/oznurzer
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