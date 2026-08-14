อ.เบียร์ โพสต์เดือด ปมทวงที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ลั่นอยากได้กี่ไร่บอกมา เดี๋ยวเผาให้
อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นต่อข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น ว่าที่ดินเป็นของวัดแล้วแต่ยังพยายามจะเอา มีกฎหมายอยู่แต่ไม่ฟัง พร้อมเสียดสีว่าถ้าอยากได้ที่ดินกี่ไร่ให้บอกมา จะเผาไปให้
โพสต์นี้เกิดขึ้นหลังรายการโหนกระแสนำเสนอข้อพิพาทระหว่างวัดกับฝ่ายที่อ้างเป็นทายาทของนายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของที่ดินเดิม ต่อเนื่องกันหลายตอน โดยป้าดา ซึ่งพูดในฐานะตัวแทนฝ่ายทายาท ยืนยันว่าชื่อในโฉนดยังเป็นของนายเฮียงและยังไม่มีการโอน กรรมสิทธิ์จึงยังอยู่กับทายาท
ข้อเท็จจริงในชั้นศาลเดินไปคนละทางกับข้ออ้างดังกล่าว คดีแรกภรรยาของนายเฮียงเป็นโจทก์ฟ้องขับไล่วัดและขอเพิกถอนการยกที่ดิน สู้กันถึงชั้นศาลฎีกา ศาลฎีกาวางหลักว่าเมื่อเจ้าของที่ดินแสดงเจตนาอุทิศที่ดินราว 21 ไร่ให้สร้างวัดตั้งแต่ปี 2533 ที่ดินย่อมตกเป็นของแผ่นดินเพื่อสร้างวัดทันที โดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนโอน ทั้งฝ่ายภรรยายังยอมรับกลางศาลว่านายเฮียงตั้งใจมอบที่ดินให้สร้างวัดจริง ศาลจึงพิพากษาให้วัดชนะคดี ต่อมาฝ่ายทายาทยื่นฟ้องรอบใหม่ต่อศาลแพ่ง ฟ้องทั้งวัด เจ้าพนักงานที่ดินขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น แต่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องและยกฟ้อง ปัจจุบันคดียังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา
เรื่องบานปลาย เมื่อกลุ่มคนนำท่อปูนไปปิดกั้นทางเข้าออกวัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569 ต่อมาตำรวจขอนแก่นออกหมายเรียกป้าดาและผู้เกี่ยวข้องกับรถตู้อีก 3 คน ส่วนรถปูนอยู่ระหว่างตรวจสอบทะเบียน โดยย้ำว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใด
ล่าสุดนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เผยว่าที่ประชุมมีมติลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น วันที่ 19 สิงหาคม เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าอาวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อมย้ำว่าไม่ได้มุ่งตัดสินล่วงหน้าว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด
สำหรับอาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม เป็นเจ้าของช่องคนตื่นธรรม เคยประกอบอาชีพหมอดูมาก่อนจนคนติดเรียกว่าอาจารย์ ก่อนเลิกอาชีพเดิมแล้วหันมาเผยแผ่ธรรมะต่อสาธารณะ เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากสไตล์การสนทนาธรรมแบบดุดัน และเคยไปออกรายการโหนกระแสมาแล้ว
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