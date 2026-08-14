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หลานนายเฮียง อ้างญาติหลวงพ่อ เอาโฉนดมาถ่ายเอกสาร แบ่งขายที่ดิน?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 14:51 น.
หลานนายเฮียง อ้างมีคนเอาโฉนดมาถ่ายเอกสาร จะขายที่ดิน

คุณนก หลานนายเฮียง อ้างหลานหลวงพ่อนำโฉนดที่ดินตัวจริงมาถ่ายเอกสาร นำไปจัดสรรแบ่งขาย

จากข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินของ วัดป่าอดุลยาราม ขอนแก่น ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เดิมทีเป็นกรรมสิทธิ์ของ นายเฮียง พิมพ์ศรี ถวายโฉนดที่ดินให้แก่ทางวัดเพื่อใช้ในการสร้างวัด ซึ่งที่ดินแบ่งออกเป็น 2 แปลงย่อยที่เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกัน ได้แก่ ที่ดินแปลงมีโฉนดขนาด 21 ไร่ และที่ขนาดประมาณ 5 ไร่

ฝั่ง ยายนาง ภรรยาของนายเฮียง และ นางบัวเรียน ทายาทรุ่นลูก ยื่นฟ้องร้องขับไล่วัดออกจากที่ดิน เนื่องจากในสัญญาระบุว่าจะมอบที่ดินให้ต่อเมื่อมีการสร้างวัดสมบูรณ์แล้วเท่านั้น แต่นายเฮียงเสียชีวิตไปเมื่อปี พ.ศ. 2534

ด้าน ป้าดา ญาติของยายนาง ยืนยันว่า หากโฉนดยังเป็นชื่อนายเฮียงสิทธิ์ต้องตกเป็นมรดกของทายาท

ล่าสุด คุณนก หลานของ นายเฮียง พิมพ์ศรี เล่าในรายการโหนกระแสว่า ตนเปิดร้านถ่ายเอกสารอยู่บริเวณมหาวิทยาลัย อ้างว่าหลวงพ่ออดุล หรือ หลวงพ่อสุพัฒน์ มีหลานชายหนึ่งคน จู่ ๆ ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาที่ร้านเพื่อถ่ายเอกสาร เธอหยิบเอกสารมาขึ้นมาดูเห็นว่าเป็นโฉนดที่ดินตัวจริง จึงถามว่าเป็นของวัดใช่ไหมแล้วจะถ่ายเอกสารไปทำอะไร ชายคนดังกล่าวตอบกลับว่า ไม่รู้ รู้แต่ว่าหลวงพ่อจะเอาไปจัดสรรแบ่งขาย ตนรู้สึกสงสัยจึงโทรศัพท์ไปถามแม่ว่าเหตุใดจึงมีการซื้อขายที่ดินได้

คุณนกไม่ทราบว่าหลวงพ่อดำเนินการจริงหรือไม่ แต่หลานชายเป็นคนพูด

อย่างไรก็ดีเป็นเพียงการเล่าเหตุการณ์จากฝ่ายเดียวเท่านั้น ต้องรอต่อไปว่าฝั่งวัดป่าอดุลยาราม ขอนแก่นจะออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

คุณนก หลานนายเฮียง
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 14:51 น.
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