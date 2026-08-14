แม่พิ้งกี้ เปิดใจทั้งน้ำตา หลังได้รับอิสรภาพ ขอบคุณศาลเมตตายกฟ้องคดี Forex 3D
แม่พิ้งกี้ เปิดใจทั้งน้ำตาครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังได้รับอิสรภาพ ขอบคุณศาลที่เมตตายกฟ้องคดี Forex 3D จากนี้จะก้มหน้าทำมาหากินเท่าที่ทำไหว
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (13 ส.ค. 69) ศาลได้มีคำพิพากษาตัดสิน ยกฟ้อง นางเอกสาว พิ้งกี้ สาวิกา พร้อมแม่ และพี่ชาย จากการเป็นจำเลยในคดี Forex 3D ตามที่รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยในช่วงค่ำที่ผ่านมาทางเรือนจำได้มีการปล่อยตัวนางสรินยา ไชยเดช (คุณแม่พิ้งกี้) ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ก่อนจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่เดินทางไปปักหลักรอทำข่าว
แม่พิ้งกี้ เปิดใจทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังได้รับอิสรภาพ ระบุว่า “แม่ก็ยังยืนยันเช่นเดิมว่า เป็นเพียงแค่นักลงทุน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร ขอบคุณความยุติธรรมของศาลที่ให้ความเมตตาต่อพวกเราหลาย ๆ คน ดีใจมาก ตอนฟังคำพิพากษาก็ตกใจนิดหน่อย แต่สุดท้ายเราก็ได้เจอหน้าลูกชาย ได้เจอลูกสาว ถึงแม้ว่าวันนี้ลูกสาวจะไม่ได้มารอรับ ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะติดงาน และเมื่อตอนกลางวัน มีโอกาสได้เจอกับลูกสาวได้สวมกอดกัน ลูกสาวบอกว่าคิดถึงทุกวัน เมื่อกลับถึงบ้านอย่างแรกที่ตั้งใจทำคือ ขอบคุณอัลเลาะห์ที่ส่งความเมตตา ทำให้แม่ได้ออกมา ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ มีหลายคนพูดถึงตนและครอบครัวในทำนองเสียหาย ก็ไม่ติดใจอะไร เพราะไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดใครได้ หลังจากนี้จะก้มหน้าก้มตาทำมาหากินเท่าที่ตัวเองจะทำไหว เพราะตอนนี้ก็อายุมากแล้ว”
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