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แม่พิ้งกี้ เปิดใจทั้งน้ำตา หลังได้รับอิสรภาพ ขอบคุณศาลเมตตายกฟ้องคดี Forex 3D

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 11:58 น.
แม่พิ้งกี้ เปิดใจทั้งน้ำตา หลังได้รับอิสรภาพ ขอบคุณศาลเมตตายกฟ้องคดี Forex 3D

แม่พิ้งกี้ เปิดใจทั้งน้ำตาครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังได้รับอิสรภาพ ขอบคุณศาลที่เมตตายกฟ้องคดี Forex 3D จากนี้จะก้มหน้าทำมาหากินเท่าที่ทำไหว

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (13 ส.ค. 69) ศาลได้มีคำพิพากษาตัดสิน ยกฟ้อง นางเอกสาว พิ้งกี้ สาวิกา พร้อมแม่ และพี่ชาย จากการเป็นจำเลยในคดี Forex 3D ตามที่รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยในช่วงค่ำที่ผ่านมาทางเรือนจำได้มีการปล่อยตัวนางสรินยา ไชยเดช (คุณแม่พิ้งกี้) ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ก่อนจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่เดินทางไปปักหลักรอทำข่าว

แม่พิ้งกี้ เปิดใจทั้งน้ำตาเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังได้รับอิสรภาพ ระบุว่า “แม่ก็ยังยืนยันเช่นเดิมว่า เป็นเพียงแค่นักลงทุน ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร ขอบคุณความยุติธรรมของศาลที่ให้ความเมตตาต่อพวกเราหลาย ๆ คน ดีใจมาก ตอนฟังคำพิพากษาก็ตกใจนิดหน่อย แต่สุดท้ายเราก็ได้เจอหน้าลูกชาย ได้เจอลูกสาว ถึงแม้ว่าวันนี้ลูกสาวจะไม่ได้มารอรับ ก็เข้าใจได้ว่าอาจจะติดงาน และเมื่อตอนกลางวัน มีโอกาสได้เจอกับลูกสาวได้สวมกอดกัน ลูกสาวบอกว่าคิดถึงทุกวัน เมื่อกลับถึงบ้านอย่างแรกที่ตั้งใจทำคือ ขอบคุณอัลเลาะห์ที่ส่งความเมตตา ทำให้แม่ได้ออกมา ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ มีหลายคนพูดถึงตนและครอบครัวในทำนองเสียหาย ก็ไม่ติดใจอะไร เพราะไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดใครได้ หลังจากนี้จะก้มหน้าก้มตาทำมาหากินเท่าที่ตัวเองจะทำไหว เพราะตอนนี้ก็อายุมากแล้ว”

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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