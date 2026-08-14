ตำรวจ เผยยังไม่ได้รับแจ้งความ หลังเพจดังแฉลูก สจ. วางยารุมข่มขืนครูฝึกสอน
ตำรวจ เผยยังไม่ได้รับแจ้งความ หลังเพจดังแฉ ลูก สจ. กับพวก 3 คน วางยารุมข่มขืนครูฝึกสอน สอบถามโรงเรียนแล้วได้รับแจ้งว่าไม่ได้เกิดเหตุขึ้น
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก CSI LA โพสต์ข้อความระบุว่า “เด็กนรก ภัยสังคม ทางเพจเตรียมเปิดคลิปแฉ ลูกเทพ สจ. 101 (คนที่ใช้ปืนตบเพื่อน) กับเพื่อนมันรวม 3 คน วางยารุมข่มขืนอดีตครูฝึกสอนจนติดเชื้อ คาดมีเหยื่ออีกมาก” จนกลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.คงศักดิ์ ศรีโหร ผู้กำกับ สน.สามเสน ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เท่าที่มีการตรวจสอบรายงานประจำวัน และมีการตรวจสอบการรับแจ้งความแล้วพบว่า ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเรื่องนี้ แต่ตำรวจก็ยังไม่ปิดช่องหากมีเหตุเกิดขึ้นก็มาแจ้งความที่เราได้
ตำรวจได้สอบถามไปครูและสมาคมผู้ปกครองของโรงเรียนแล้ว ก็ทราบว่ายังไม่ได้มีเหตุเกิดขึ้น แต่ประเด็นนี้อยากให้โรงเรียนเป็นคนชี้แจง ขณะที่ตำรวจก็ส่งชุดสืบสวนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน
และหากมีเหตุการมอมยาและมีผู้เสียหายเกิดขึ้นจริง ก็ขอให้ไปแจ้งความที่ สน.ท้องที่เบื้องต้นได้เลย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนประเด็นเรื่องของการมอมยาจะเป็นกลุ่มเดียวกับ ผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายหรือไม่นั้น ตนเองไม่ทราบแน่ชัดเพราะยังไม่มีการรับแจ้งเหตุในเรื่องของการมอมยา
ส่วนกรณีเรื่องทำร้ายร่างกาย ที่ปรากฎคลิปในโซเชียลนั้น ทางตำรวจได้ดำเนินคดีกับฝ่ายผู้ต้องหา ซึ่งเป็นเยาวชน 2 คนและฝ่ายผู้เสียหายเป็นเยาวชน 1 คน เนื่องจากผู้กระทำความผิดเป็นเยาวชน จึงได้ดำเนินการส่งศาลเยาวชน ส่วนอาวุธปืนได้ตรวจยึดนำส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้ว โดยเบื้องต้นอาวุธปืนที่เห็นสภาพเป็นอาวุธปืนที่ใช้แก๊สในการขับเคลื่อนและยิงด้วยแก๊ส โดยใช้ลูกพลาสติกยิงออกไป แต่รอกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพื่อยืนยันอีกครั้ง
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