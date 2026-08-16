ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 16:00 น.
ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด

เตรียม ตรวจหวย N3 L6 งวด 16 สิงหาคม 2569 ผู้ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังเตรียมตรวจผลพร้อมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วงเวลา 14.30 ถึงประมาณ 16.00 น. โดยหน้านี้จะอัปเดตทั้งผลสลากหกหลัก L6 และสลากตัวเลขสามหลัก N3 หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการ

สลาก L6 ใช้ผลชุดเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบใบ ส่วน N3 อ้างอิงเลขจากการออกรางวัล L6 ในงวดเดียวกัน โดยรางวัลสามตรงใช้เลข 3 หลักท้ายของรางวัลที่ 1 รางวัลสามสลับหลักใช้เลขชุดเดียวกันแต่สลับตำแหน่ง รางวัลสองตรงใช้ผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลพิเศษสุ่มจากสลากที่ถูกรางวัลสามตรง

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 สิงหาคม 2569

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

  • รอประกาศ

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว

  • รอประกาศ

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว

  • รอประกาศ

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว

  • รอประกาศ

จำนวนสลากดิจิทัล L6 ที่ถูกรางวัลที่ 1

  • รอประกาศจำนวนใบและจำนวนผู้ถูกรางวัล

สลาก L6 มีโครงสร้างรางวัลเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก โดยรางวัลที่ 1 จ่าย 6 ล้านบาทต่อฉบับ เลขหน้าและเลขท้าย 3 ตัวจ่ายรางวัลละ 4,000 บาท ส่วนเลขท้าย 2 ตัวจ่ายรางวัลละ 2,000 บาท

ผลหวย N3 งวด 16 สิงหาคม 2569

รางวัลสามตรง

  • หมายเลข : รอประกาศ
  • เงินรางวัลต่อรายการ : รอประกาศ

รางวัลสามสลับหลัก

  • หมายเลข : รอประกาศ
  • เงินรางวัลต่อรายการ : รอประกาศ

รางวัลสองตรง

  • หมายเลข : รอประกาศ
  • เงินรางวัลต่อรายการ : รอประกาศ

รางวัลพิเศษ

  • หมายเลข : รอประกาศ
  • เงินรางวัล : รอประกาศ

เงินรางวัลของ N3 ไม่ได้กำหนดเป็นจำนวนคงที่เหมือนรางวัล L6 แต่คำนวณจากเงินรางวัลที่จัดสรรในงวดนั้น จำนวนการจำหน่าย และจำนวนผู้ถูกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงประกาศมูลค่ารางวัลพร้อมผลแต่ละงวด

ตัวอย่างงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 รางวัลสามตรงออก 479 จ่าย 2,061 บาทต่อรายการ รางวัลสามสลับหลัก 497, 749, 794, 947 และ 974 จ่าย 380 บาท รางวัลสองตรง 69 จ่าย 416 บาท และรางวัลพิเศษหมายเลข 479000006171 จ่าย 884,872 บาท ข้อมูลนี้ใช้เพื่ออธิบายรูปแบบการประกาศรางวัลเท่านั้น ไม่ใช่แนวทางคาดการณ์งวดวันที่ 16 สิงหาคม

ผู้ซื้อสลากดิจิทัลสามารถตรวจสถานะการถูกรางวัลผ่านแอปเป๋าตัง ส่วนผลทางการของทั้ง L6 และ N3 ตรวจซ้ำได้ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และแอป GLO Lottery Official ซึ่งสำนักงานใช้เผยแพร่ผลการออกรางวัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด

2 นาที ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต้นไม้หัก ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.อยุธยา นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ 4 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ชาลเก้ 04 พบ เรอัล มาดริด คืนนี้ 22.00 น. (16/8/69) ฟุตบอล

ดูบอลสด ชาลเก้ 04 พบ เรอัล มาดริด คืนนี้ 22.00 น. (16/8/69)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักฐานเด็ด ภาพพิธีทอดถวายวัดป่าอดุลยาราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สิริพงศ์” ร่วมแข่ง Hyrox 2026 ครั้งแรก รับสถิติไม่ดี ทำเวลา 2 ชั่วโมง 28 นาที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย Deva Manor คาเฟ่ พระตำหนักใหญ่ ประกาศปิดให้บริการ สิ้นเดือนสิงหาคม 69 ข่าว

ใจหาย Deva Manor คาเฟ่ พระตำหนักใหญ่ ประกาศปิดให้บริการ สิ้นเดือนสิงหาคม 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน งวด 16 สิงหาคม 2569 ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16/8/69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 สิงหาคม 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ตำรวจออกหมายเรียก “ป้าดา” ข้อหาบุกรุก นัดหมายแรก 27 ส.ค. เจ้าตัวยังนิ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาร์เซนอล พบ แมนซิตี้ ชิงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ 2026 ฟุตบอล

ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ แมนซิตี้ ชิงคอมมิวนิตี้ ชิลด์ คืนนี้ (16/8/69)

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ส.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กผลรางวัลที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประธานชมรมกำนัน แจงดราม่าภาพแจกลูกซอง เป็นแค่ภาพ ของจริงแจกเงินรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สวนดุสิตโพล เผยคนไทยกังวลหนักภัยทางการเงิน วอนรัฐบาลฟอกเงิน ตัดวงจรที่ต้นทาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจสหรัฐฯ รวบผู้ต้องสงสัย กราดยิงในรั้วมหาลัยเวอร์จิเนีย บาดเจ็บ 5 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัลที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ปิดน้ำตกแม่สาชั่วคราว น้ำป่าไหลหลาก นทท. เจ็บ 1 ราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ สั่งปิดจราจรนาน 2 ชั่วโมง เจอวัตถุปริศนาใกล้สถานีดับเพลิง สรุปเป็นเซ็กซ์ทอย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ใบเตย” พี่สาว “ฟ้าใส Isekai” เปิดใจ น้องป่วยตั้งแต่ปี 65 ต่อสู้ทำในสิ่งที่รักมาตลอด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี 2 มอเตอร์เวย์ “M6 บางปะอิน–ปากช่อง” และ “M82 บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สส.กฤต” ขอโอกาสสู้คดีเว็บพนัน พร้อมเดินหน้าพิสูจน์ความจริง ด้วยหลักฐาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หาม “พระครูอดุลสารนิเทศ” เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ส่งโรงพยาบาลกลางดึก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เสนอคุยเกาหลีเหนือ หารือยุติสงครามอย่างเป็นทางการ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม พริษฐ์” กางหลักฐานภาคต่อคดีโกง สว. จี้ถามบุคคลในคลิปเสียงคือใคร?

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ส.ค. 69 ถ่ายทอดสด 09.30 น. สถิติวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ส.ค. 69 ถ่ายทอดสด 09.30 น. สถิติวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วอชด็อก เดินหน้าเอาผิดเพื่อนบ้าน กรอกเหล้า 40 ดีกรีใส่ปาก ทำลูกสุนัขดับ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 16:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ต้นไม้หัก ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.อยุธยา นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ 4 ราย

เผยแพร่: 16 สิงหาคม 2569
ดูบอลสด ชาลเก้ 04 พบ เรอัล มาดริด คืนนี้ 22.00 น. (16/8/69)

ดูบอลสด ชาลเก้ 04 พบ เรอัล มาดริด คืนนี้ 22.00 น. (16/8/69)

เผยแพร่: 16 สิงหาคม 2569

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดหลักฐานเด็ด ภาพพิธีทอดถวายวัดป่าอดุลยาราม

เผยแพร่: 16 สิงหาคม 2569

“สิริพงศ์” ร่วมแข่ง Hyrox 2026 ครั้งแรก รับสถิติไม่ดี ทำเวลา 2 ชั่วโมง 28 นาที

เผยแพร่: 16 สิงหาคม 2569
Back to top button