ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 16 ส.ค. 69 เช็กผลสลากดิจิทัลทุกชุด
เตรียม ตรวจหวย N3 L6 งวด 16 สิงหาคม 2569 ผู้ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังเตรียมตรวจผลพร้อมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วงเวลา 14.30 ถึงประมาณ 16.00 น. โดยหน้านี้จะอัปเดตทั้งผลสลากหกหลัก L6 และสลากตัวเลขสามหลัก N3 หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการ
สลาก L6 ใช้ผลชุดเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักแบบใบ ส่วน N3 อ้างอิงเลขจากการออกรางวัล L6 ในงวดเดียวกัน โดยรางวัลสามตรงใช้เลข 3 หลักท้ายของรางวัลที่ 1 รางวัลสามสลับหลักใช้เลขชุดเดียวกันแต่สลับตำแหน่ง รางวัลสองตรงใช้ผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว และรางวัลพิเศษสุ่มจากสลากที่ถูกรางวัลสามตรง
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 สิงหาคม 2569
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
- รอประกาศ
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว
- รอประกาศ
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
- รอประกาศ
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
- รอประกาศ
จำนวนสลากดิจิทัล L6 ที่ถูกรางวัลที่ 1
- รอประกาศจำนวนใบและจำนวนผู้ถูกรางวัล
สลาก L6 มีโครงสร้างรางวัลเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก โดยรางวัลที่ 1 จ่าย 6 ล้านบาทต่อฉบับ เลขหน้าและเลขท้าย 3 ตัวจ่ายรางวัลละ 4,000 บาท ส่วนเลขท้าย 2 ตัวจ่ายรางวัลละ 2,000 บาท
ผลหวย N3 งวด 16 สิงหาคม 2569
รางวัลสามตรง
- หมายเลข : รอประกาศ
- เงินรางวัลต่อรายการ : รอประกาศ
รางวัลสามสลับหลัก
- หมายเลข : รอประกาศ
- เงินรางวัลต่อรายการ : รอประกาศ
รางวัลสองตรง
- หมายเลข : รอประกาศ
- เงินรางวัลต่อรายการ : รอประกาศ
รางวัลพิเศษ
- หมายเลข : รอประกาศ
- เงินรางวัล : รอประกาศ
เงินรางวัลของ N3 ไม่ได้กำหนดเป็นจำนวนคงที่เหมือนรางวัล L6 แต่คำนวณจากเงินรางวัลที่จัดสรรในงวดนั้น จำนวนการจำหน่าย และจำนวนผู้ถูกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงประกาศมูลค่ารางวัลพร้อมผลแต่ละงวด
ตัวอย่างงวดวันที่ 1 สิงหาคม 2569 รางวัลสามตรงออก 479 จ่าย 2,061 บาทต่อรายการ รางวัลสามสลับหลัก 497, 749, 794, 947 และ 974 จ่าย 380 บาท รางวัลสองตรง 69 จ่าย 416 บาท และรางวัลพิเศษหมายเลข 479000006171 จ่าย 884,872 บาท ข้อมูลนี้ใช้เพื่ออธิบายรูปแบบการประกาศรางวัลเท่านั้น ไม่ใช่แนวทางคาดการณ์งวดวันที่ 16 สิงหาคม
ผู้ซื้อสลากดิจิทัลสามารถตรวจสถานะการถูกรางวัลผ่านแอปเป๋าตัง ส่วนผลทางการของทั้ง L6 และ N3 ตรวจซ้ำได้ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และแอป GLO Lottery Official ซึ่งสำนักงานใช้เผยแพร่ผลการออกรางวัล
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