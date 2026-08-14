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สาเหตุ ชายป่วยจิตเวช ป่วนโรงเรียนย่านบางบัวทอง สารภาพสิ้นเสพยาบ้าทุกวัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 12:30 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 12:43 น.
รวบคาโรงแรม! หนุ่มจิตเวช ป่วนโรงเรียนย่านบางบัวทอง อ้างโลกจะแตก
ภาพจาก : ไทยรัฐ

รวบคาโรงแรม! หนุ่มจิตเวช ป่วนโรงเรียนย่านบางบัวทอง อ้างโลกจะแตก ตร.ตรวจพบ ฉี่ม่วง เจ้าตัวสารภาพสิ้น เสพยาบ้าทุกวัน

จากกรณีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 14.30 น. มีเหตุชายวัย 34 ปี มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวช เกิดอาการคุ้มคลั่งอาละวาดและขับรถจักรยานยนต์บุกเข้าไปในโรงเรียนประถม ย่านบางบัวทอง สร้างความตื่นตระหนกให้กับครูและนักเรียน ก่อนจะขับรถหลบหนีลอยนวล

ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อเวลา 19.30 น. วานนี้ (13 ส.ค. 69) พ.ต.ท.ศิโรดม ศรีปัญญา สว.สส. สภ.บางบัวทอง พร้อมชุดสืบสวนประสานกำลังร่วมกับ สภ.ปากคลองรังสิต แกะรอยจนสามารถบุกเข้าจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีเทา-ดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ใช้หลบหนี ก่อนควบคุมตัวส่ง สภ.บางบัวทอง

จากการสอบสวน ผู้ก่อเหตุให้การอ้างแบบวกวนว่าไม่ได้ทำร้ายใคร และที่ต่อยกับคนขับรถเก๋งเพราะอีกฝ่ายเริ่มก่อน ส่วนที่ขับรถเข้าไปในโรงเรียนก็ขับเข้าไปเฉย ๆ ไม่ได้พังเสียหายอะไร ตนมีหน้าที่ปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อนและอ้างว่าโลกกำลังจะระเบิด

ภายหลังญาติได้เดินทางมาเยี่ยมที่สถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปตรวจสารเสพติด ผลปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วง โดยผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพว่าเสพยาบ้าทุกวัน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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อ้างอิงจาก : honekrasae

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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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