สาเหตุ ชายป่วยจิตเวช ป่วนโรงเรียนย่านบางบัวทอง สารภาพสิ้นเสพยาบ้าทุกวัน
รวบคาโรงแรม! หนุ่มจิตเวช ป่วนโรงเรียนย่านบางบัวทอง อ้างโลกจะแตก ตร.ตรวจพบ ฉี่ม่วง เจ้าตัวสารภาพสิ้น เสพยาบ้าทุกวัน
จากกรณีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 14.30 น. มีเหตุชายวัย 34 ปี มีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวช เกิดอาการคุ้มคลั่งอาละวาดและขับรถจักรยานยนต์บุกเข้าไปในโรงเรียนประถม ย่านบางบัวทอง สร้างความตื่นตระหนกให้กับครูและนักเรียน ก่อนจะขับรถหลบหนีลอยนวล
ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อเวลา 19.30 น. วานนี้ (13 ส.ค. 69) พ.ต.ท.ศิโรดม ศรีปัญญา สว.สส. สภ.บางบัวทอง พร้อมชุดสืบสวนประสานกำลังร่วมกับ สภ.ปากคลองรังสิต แกะรอยจนสามารถบุกเข้าจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีเทา-ดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ใช้หลบหนี ก่อนควบคุมตัวส่ง สภ.บางบัวทอง
จากการสอบสวน ผู้ก่อเหตุให้การอ้างแบบวกวนว่าไม่ได้ทำร้ายใคร และที่ต่อยกับคนขับรถเก๋งเพราะอีกฝ่ายเริ่มก่อน ส่วนที่ขับรถเข้าไปในโรงเรียนก็ขับเข้าไปเฉย ๆ ไม่ได้พังเสียหายอะไร ตนมีหน้าที่ปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อนและอ้างว่าโลกกำลังจะระเบิด
ภายหลังญาติได้เดินทางมาเยี่ยมที่สถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปตรวจสารเสพติด ผลปรากฏว่าปัสสาวะเป็นสีม่วง โดยผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพว่าเสพยาบ้าทุกวัน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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