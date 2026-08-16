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ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 15:01 น.
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 สิงหาคม 2569 สำหรับตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 ครบตั้งแต่รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว ไปจนถึงรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 โดยทีมงานจะอัปเดตตัวเลขทันทีหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มออกรางวัลเวลา 14.30 น. และสิ้นสุดประมาณ 16.00 น. สลากหนึ่งชุดมี 1 ล้านฉบับ รวม 14,168 รางวัล เงินรางวัลรวม 48 ล้านบาท รางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16/8/69 ครบทุกรางวัล

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

  • รอประกาศ

รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท

  • รอประกาศ

รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท

  • รอประกาศ

รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท

  • รอประกาศ

รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

  • รอประกาศ

ผลหวยย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด

งวด รางวัลที่ 1 หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
1 ส.ค. 69 932479 413, 672 154, 039 69
16 ก.ค. 69 639214 683, 709 746, 427 71
1 ก.ค. 69 751495 001, 980 304, 531 62
16 มิ.ย. 69 287184 758, 434 007, 721 48
1 มิ.ย. 69 173770 848, 415 410, 938 95

หลังผลออกครบ ผู้ถือสลากควรตรวจหมายเลขกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อีกครั้งก่อนนำสลากไปขึ้นรางวัล โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อหลายใบ เพราะสลากหนึ่งใบสามารถถูกรางวัลได้มากกว่าหนึ่งประเภทตามเงื่อนไขที่กำหนด

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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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