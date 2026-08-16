ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 ส.ค. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 สิงหาคม 2569 สำหรับตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 ครบตั้งแต่รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว ไปจนถึงรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 โดยทีมงานจะอัปเดตตัวเลขทันทีหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผล
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเริ่มออกรางวัลเวลา 14.30 น. และสิ้นสุดประมาณ 16.00 น. สลากหนึ่งชุดมี 1 ล้านฉบับ รวม 14,168 รางวัล เงินรางวัลรวม 48 ล้านบาท รางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16/8/69 ครบทุกรางวัล
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
- รอประกาศ
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
- รอประกาศ
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
- รอประกาศ
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
- รอประกาศ
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
- รอประกาศ
ผลหวยย้อนหลัง 5 งวดล่าสุด
|งวด
|รางวัลที่ 1
|หน้า 3 ตัว
|ท้าย 3 ตัว
|ท้าย 2 ตัว
|1 ส.ค. 69
|932479
|413, 672
|154, 039
|69
|16 ก.ค. 69
|639214
|683, 709
|746, 427
|71
|1 ก.ค. 69
|751495
|001, 980
|304, 531
|62
|16 มิ.ย. 69
|287184
|758, 434
|007, 721
|48
|1 มิ.ย. 69
|173770
|848, 415
|410, 938
|95
หลังผลออกครบ ผู้ถือสลากควรตรวจหมายเลขกับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อีกครั้งก่อนนำสลากไปขึ้นรางวัล โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อหลายใบ เพราะสลากหนึ่งใบสามารถถูกรางวัลได้มากกว่าหนึ่งประเภทตามเงื่อนไขที่กำหนด
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