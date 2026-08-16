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ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ส.ค. 69 ถ่ายทอดสด 09.30 น. สถิติวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 08:01 น.
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ส.ค. 69 ถ่ายทอดสด 09.30 น. สถิติวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 สิงหาคม 2569 เตรียมเช็กผลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวดประจำวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 โดย ธ.ก.ส. ประกาศถ่ายทอดสดการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ผู้ถือสลากสามารถรอตรวจผลทุกชุดได้ที่นี่หลังธนาคารประกาศอย่างเป็นทางการ

งวดล่าสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 มีสลากที่ร่วมออกรางวัลหลายชุด เช่น ขุนแผนมรกต ทวีสิน ชุดมรกต กระพ้อมทอง กระพ้อมเงิน มังกรหยก หยกจักรพรรดิ สลากดิจิทัล ถุงเงิน และขวัญถุง โดยรางวัลใหญ่ของแต่ละผลิตภัณฑ์มีมูลค่าแตกต่างกัน

ผลสลาก ธ.ก.ส. 16 สิงหาคม 2569

รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ชุดหลัก

  • ขุนแผนมรกต รางวัลละ 40,000,000 บาท: รอประกาศ
  • ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 20,000,000 บาท: รอประกาศ
  • กระพ้อมทอง รางวัลละ 20,000,000 บาท: รอประกาศ
  • มังกรหยก รางวัลละ 10,000,000 บาท: รอประกาศ
  • กระพ้อมเงิน รางวัลละ 10,000,000 บาท: รอประกาศ
  • หยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท: รอประกาศ
  • สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท: รอประกาศ
  • รางวัลที่ 1 ต่างหมวด หรือไม่เสี่ยงหมวด: รอประกาศ
  • รางวัลที่ 2: รอประกาศ
  • รางวัลที่ 3: รอประกาศ
  • รางวัลที่ 4: รอประกาศ
  • รางวัลที่ 5: รอประกาศ
  • เลขท้าย 4 ตัว: รอประกาศ
  • เลขท้าย 3 ตัว: รอประกาศ
  • เลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล: รอประกาศ
  • เลขท้าย 4 ตัว หยกจักรพรรดิ: รอประกาศ
  • เลขท้าย 3 ตัว หยกจักรพรรดิ: รอประกาศ

สำหรับ ขุนแผนมรกต ธ.ก.ส. กำหนดรางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด 40 ล้านบาท พร้อมรางวัลต่างหมวดและรางวัลเลขท้าย ส่วนการออกรางวัลจัดทุกวันที่ 16 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมที่เลื่อนไปวันที่ 17

ถ่ายทอดสดสลาก ธ.ก.ส. 16 ส.ค. 69 ดูช่องไหน

ธ.ก.ส. ประกาศว่าการออกรางวัลงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ถ่ายทอดสดเวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. รวมถึง Facebook ธกส บริการด้วยใจ, Facebook ธกส BAAC Thailand และ YouTube BAAC Thailand ซึ่งเป็นช่องทางที่ธนาคารกำหนดสำหรับการถ่ายทอดสดสลากออมทรัพย์

หลังจบการออกรางวัล ผู้ถือสลากควรตรวจเลขกับเว็บไซต์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือแอป BAAC Mobile อีกครั้งก่อนนำสลากไปขึ้นรางวัล

สถิติหวย ธ.ก.ส. ออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด

งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ตรงกับวันอาทิตย์ ทีมข่าวรวบรวมผล รางวัลที่ 1 กลุ่มหลักของ ธ.ก.ส. ในวันออกรางวัลที่ตรงกับวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 ครั้ง เพื่อใช้ตรวจสอบประวัติผลรางวัล

วันออกรางวัล รางวัลที่ 1 กลุ่มหลัก
16 พฤศจิกายน 2568 8339520
16 มีนาคม 2568 6091621
16 กุมภาพันธ์ 2568 7997807
16 มิถุนายน 2567 7394953
16 กรกฎาคม 2566 0559121
16 เมษายน 2566 3924636
16 ตุลาคม 2565 6472804
16 พฤษภาคม 2564 1401153
17 มกราคม 2564 0117735
16 สิงหาคม 2563 8174301

ตัวเลขปี 2568 ตรวจสอบได้จากผลรางวัลที่เผยแพร่ในแต่ละงวด โดยงวด 16 มีนาคมออก 6091621 และงวด 16 กุมภาพันธ์ออก 7997807 ขณะที่งวด 16 มิถุนายน 2567 ออก 7394953

ส่วนงวด 16 กรกฎาคมและ 16 เมษายน 2566 ออก 0559121 และ 3924636 ตามลำดับ ขณะที่งวด 16 ตุลาคม 2565 ออก 6472804

สำหรับผลที่เก่ากว่านั้น งวด 16 พฤษภาคม 2564 ออก 1401153 และงวด 17 มกราคม 2564 ออก 0117735 ส่วนวันที่ 16 สิงหาคม 2563 มีบันทึกผลรางวัลที่ 1 หมายเลข 8174301

ตารางนี้มี 17 มกราคม 2564 รวมอยู่ด้วย เพราะ ธ.ก.ส. กำหนดให้งวดเดือนมกราคมออกรางวัลวันที่ 17 แทนวันที่ 16 และวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์

ทั้งนี้ รูปแบบสลากและมูลค่ารางวัลของ ธ.ก.ส. เปลี่ยนแปลงตามผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา ตัวเลขในตารางจึงใช้เพื่อดูประวัติผลรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ยืนยันหรือคาดการณ์ผลวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ได้

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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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