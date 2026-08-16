ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 ส.ค. 69 ถ่ายทอดสด 09.30 น. สถิติวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 สิงหาคม 2569 เตรียมเช็กผลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวดประจำวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 โดย ธ.ก.ส. ประกาศถ่ายทอดสดการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ผู้ถือสลากสามารถรอตรวจผลทุกชุดได้ที่นี่หลังธนาคารประกาศอย่างเป็นทางการ
งวดล่าสุดวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 มีสลากที่ร่วมออกรางวัลหลายชุด เช่น ขุนแผนมรกต ทวีสิน ชุดมรกต กระพ้อมทอง กระพ้อมเงิน มังกรหยก หยกจักรพรรดิ สลากดิจิทัล ถุงเงิน และขวัญถุง โดยรางวัลใหญ่ของแต่ละผลิตภัณฑ์มีมูลค่าแตกต่างกัน
ผลสลาก ธ.ก.ส. 16 สิงหาคม 2569
รางวัลที่ 1 สลากออมทรัพย์ชุดหลัก
- ขุนแผนมรกต รางวัลละ 40,000,000 บาท: รอประกาศ
- ทวีสิน ชุดมรกต รางวัลละ 20,000,000 บาท: รอประกาศ
- กระพ้อมทอง รางวัลละ 20,000,000 บาท: รอประกาศ
- มังกรหยก รางวัลละ 10,000,000 บาท: รอประกาศ
- กระพ้อมเงิน รางวัลละ 10,000,000 บาท: รอประกาศ
- หยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท: รอประกาศ
- สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท: รอประกาศ
- รางวัลที่ 1 ต่างหมวด หรือไม่เสี่ยงหมวด: รอประกาศ
- รางวัลที่ 2: รอประกาศ
- รางวัลที่ 3: รอประกาศ
- รางวัลที่ 4: รอประกาศ
- รางวัลที่ 5: รอประกาศ
- เลขท้าย 4 ตัว: รอประกาศ
- เลขท้าย 3 ตัว: รอประกาศ
- เลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล: รอประกาศ
- เลขท้าย 4 ตัว หยกจักรพรรดิ: รอประกาศ
- เลขท้าย 3 ตัว หยกจักรพรรดิ: รอประกาศ
สำหรับ ขุนแผนมรกต ธ.ก.ส. กำหนดรางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด 40 ล้านบาท พร้อมรางวัลต่างหมวดและรางวัลเลขท้าย ส่วนการออกรางวัลจัดทุกวันที่ 16 ของเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมที่เลื่อนไปวันที่ 17
ถ่ายทอดสดสลาก ธ.ก.ส. 16 ส.ค. 69 ดูช่องไหน
ธ.ก.ส. ประกาศว่าการออกรางวัลงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ถ่ายทอดสดเวลา 09.30 ถึง 11.00 น. ผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. รวมถึง Facebook ธกส บริการด้วยใจ, Facebook ธกส BAAC Thailand และ YouTube BAAC Thailand ซึ่งเป็นช่องทางที่ธนาคารกำหนดสำหรับการถ่ายทอดสดสลากออมทรัพย์
หลังจบการออกรางวัล ผู้ถือสลากควรตรวจเลขกับเว็บไซต์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือแอป BAAC Mobile อีกครั้งก่อนนำสลากไปขึ้นรางวัล
สถิติหวย ธ.ก.ส. ออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ตรงกับวันอาทิตย์ ทีมข่าวรวบรวมผล รางวัลที่ 1 กลุ่มหลักของ ธ.ก.ส. ในวันออกรางวัลที่ตรงกับวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 ครั้ง เพื่อใช้ตรวจสอบประวัติผลรางวัล
|วันออกรางวัล
|รางวัลที่ 1 กลุ่มหลัก
|16 พฤศจิกายน 2568
|8339520
|16 มีนาคม 2568
|6091621
|16 กุมภาพันธ์ 2568
|7997807
|16 มิถุนายน 2567
|7394953
|16 กรกฎาคม 2566
|0559121
|16 เมษายน 2566
|3924636
|16 ตุลาคม 2565
|6472804
|16 พฤษภาคม 2564
|1401153
|17 มกราคม 2564
|0117735
|16 สิงหาคม 2563
|8174301
ตัวเลขปี 2568 ตรวจสอบได้จากผลรางวัลที่เผยแพร่ในแต่ละงวด โดยงวด 16 มีนาคมออก 6091621 และงวด 16 กุมภาพันธ์ออก 7997807 ขณะที่งวด 16 มิถุนายน 2567 ออก 7394953
ส่วนงวด 16 กรกฎาคมและ 16 เมษายน 2566 ออก 0559121 และ 3924636 ตามลำดับ ขณะที่งวด 16 ตุลาคม 2565 ออก 6472804
สำหรับผลที่เก่ากว่านั้น งวด 16 พฤษภาคม 2564 ออก 1401153 และงวด 17 มกราคม 2564 ออก 0117735 ส่วนวันที่ 16 สิงหาคม 2563 มีบันทึกผลรางวัลที่ 1 หมายเลข 8174301
ตารางนี้มี 17 มกราคม 2564 รวมอยู่ด้วย เพราะ ธ.ก.ส. กำหนดให้งวดเดือนมกราคมออกรางวัลวันที่ 17 แทนวันที่ 16 และวันนั้นตรงกับวันอาทิตย์
ทั้งนี้ รูปแบบสลากและมูลค่ารางวัลของ ธ.ก.ส. เปลี่ยนแปลงตามผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา ตัวเลขในตารางจึงใช้เพื่อดูประวัติผลรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ยืนยันหรือคาดการณ์ผลวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสลาก ธ.ก.ส. 16 ก.ค. 69 เช็กผลหวยทุกรางวัล ชมถ่ายทอดสดที่นี่
- ตรวจสลาก ธ.ก.ส. 16 มิ.ย. 69 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. รอผลรางวัล
- ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 พ.ค. 69 อัปเดตผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล เริ่ม 09.30 น.
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: