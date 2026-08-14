ใจหาย! คาเฟ่ดังราชเทวี ตำนานธีมคริสมาสต์ แบกค่าเช่าไม่ไหว ปิดตำนาน 10 ปี
ปิดฉาก10 ปี! เจ้าของคาเฟ่ B-Story Café สาขาราชเทวี ตำนานธีมคริสมาสต์ เปิดใจสู้ภาระค่าเช่าที่ดินพุ่ง ยอดขายไม่ครอบคลุมรายจ่าย ชวนลูกค้าเก็บความทรงจำถึงสิ้นเดือน ก.ย. 69
ทำเอาลูกค้าขาประจำถึงกับใจหาย หลังเจ้าของร้าน B-Story Café สาขาราชเทวี เปิดเผยว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อกับสาขานี้แล้ว คาดว่าจะเปิดให้บริการเพื่อให้ลูกค้ามาเก็บความทรงจำได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2569 หลังเปิดมอบความสุขมานานกว่า 10 ปี
สาเหตุที่ทำให้ทางร้านต้องเตรียมปิดกิจการมาจากปัญหายอดขายที่ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย และภาระค่าเช่าที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการปรับขึ้น 10% ทุกปี ปัจจุบันพุ่งสูงกว่า 200,000 บาทต่อเดือน จนเจ้าของร้านต้องใช้เงินทุนส่วนตัวเข้ามาช่วยพยุงธุรกิจในแต่ละเดือน รวมทั้งยอดขายของร้านลดลงจนไม่สามารถครอบคลุมค่าเช่าได้
เจ้าของร้าน ยอมรับว่า การพูดเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ทำใจได้ยากมาก เพราะไม่อยากใช้คำว่าไปต่อไม่ไหวแล้ว ตลอด 10 ปีที่ผ่านมามีความผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ ทุ่มเทให้กับการตกแต่งร้านและสร้างบรรยากาศในทุกเทศกาล โดยเฉพาะธีมคริสต์มาสที่กลายเป็นเอกลักษณ์จนลูกค้าหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่ตกแต่งธีมนี้ได้น่ารักที่สุด
ที่ผ่านมาทางร้านไม่เคยลดมาตรฐานการตกแต่งหรือลดทอนความตั้งใจลงเลยแม้ยอดขายจะลดลง เจ้าของร้านพยายามสู้มาตลอดด้วยความเชื่อมั่นว่า “ปีนี้เราต้องรอด” แต่เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ค่าเช่าที่หนักหน่วง การตัดสินใจครั้งนี้รู้สึกลำบากใจ เพราะไม่อยากทิ้งร้านและลูกค้า ทั้งกลุ่มคนไทยและชาวต่างชาติที่มองว่าร้านนี้คือสถานที่แห่งความทรงจำเมื่อเดินทางมาเมืองไทย
สิ่งที่ทำให้เจ้าของร้านรู้สึกหนักใจ คือ พนักงานในร้าน ยอมรับว่าหากถึงวันที่ต้องบอกน้อง ๆ ว่า “ไปต่อไม่ไหวแล้วนะ เราอยู่กันอีก 2 เดือน” ไม่รู้ว่าจะพูดออกมาได้อย่างไรและจะกลั้นน้ำตาได้หรือไม่
ทั้งนี้ B-Story Café สาขาเลียบด่วนยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ด้านเจ้าของร้านยังคงขอกำลังใจก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องอนาคตของสาขาราชเทวีอย่างเป็นทางการต่อไป
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