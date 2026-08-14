นักแสดงจีน ร้องโซเชียล เจอนักลงทุนหญิงขอรับบทนางเอก เขียนฉากจูบ 60 ซีน
นักแสดงจีน ร้องโซเชียล เจอนักลงทุนหญิงขอรับบทนางเอก เขียนฉากจูบ 60 ซีน ขู่ถ้าไม่ทำตามที่บอกจะถอนเงินลงทุนทั้งหมด
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซ็นทรัล รายงานว่า จง อวี่เฟย นักแสดงชายดาวรุ่งของจีนได้โพสต์ร้องเรียนในสื่อสังคมออนไลน์ว่า เขาเจอกับฝันร้ายในระหว่างการถ่ายทำซีรีย์สั้นจำนวน 50 ตอน
โดยหญิงที่เป็นผู้ลงทุนกับโปรเจกต์ดังกล่าวได้ยื่นข้อเสนอว่าหากเธอจะมอบทุนในการถ่ายทำ เธอต้องเป็นนักแสดงนำหญิง และเธอมีสิทธิแก้บทยังไงก็ได้ มิเช่นนั้นเธอจะถอนเงินสนับสนุนทิ้งทันที
จง อวี่เฟย เล่าว่ามีครั้งนึงเธอได้ออกสคริปต์ให้มีฉากจูบมากถึง 60 ครั้ง ซึ่งแม้ว่าทีมงานจะพยายามโน้มน้าวแล้วว่าฉากจูบที่มากขนาดนี้จะทำให้คนดูเบื่อหรือขัดจังหวะพล็อตเรื่อง แต่เธอก็ยืนกรานจะเล่นบทนี้ พร้อมสวนทีมงานว่าเธอดูละครมามากและรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่
จง อวี่เฟย เล่าอีกว่าเมื่อถึงฉากจูบจริงๆ นักแสดงหญิงคนนี้ได้จูบกับเขาแบบดูดดื่มแม้ว่าเขาพยายามจะดึงตัวออกแล้วก็ตาม โดยเขาบอกอีกว่าเขารู้สึกว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครแจ้งเกิดเขา เขาจึงไม่ได้ขัดขืนและแย้งกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกองถ่าย
ขณะที่ เหมิง ซิง ผู้ผลิตภาพยนตร์ออกมาร้องเรียนว่า เนื่องจากมีฉากจูบที่มากทำให้ซีรีย์ถูกปฏิเสธไม่ได้รับอนุญาตให้ออกฉาย ซึ่งเขาได้ชี้แจงต่อแฟนคลับว่าเขาไม่มีอำนาจใดๆ และทั้งหมดอยู่กับนักแสดงหญิงซึ่งเป็นคนลงทุนกับซีรีย์เรื่องนี้
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