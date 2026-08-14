พี่ชาย-พี่สาว ฮลุน โซโล่ โพสต์ภาพกอดคอปลอบใจกันทั้งน้ำตา หลังส่งน้องเดินทางไกล
พี่ชาย-พี่สาว “ฮลุน โซโล่” โพสต์ภาพกอดคอปลอบใจกันทั้งน้ำตา หลังส่งน้องเดินทางไกล ทำโซเชียลน้ำตาซึม แห่คอมเมนต์ส่งกำลังใจล้นหลาม
บรรยากาศความโศกเศร้าภายในครอบครัวยังคงไม่จางหายไป ภายหลังจากการเสร็จสิ้นพิธีฌาปนกิจ ฮลุน โซโล่ หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งเสียชีวิตกะทันหันระหว่างเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย
ล่าสุด 13 ส.ค. 69 ทางด้าน มอส พี่ชายลูกพี่ลูกน้องของ ฮลุน โซโล่ ได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้งหลังพิธีฌาปนกิจเสร็จสิ้น โดยโพสต์ภาพกอดคอคู่กับพี่สาว ฮลุน โซโล่ ที่ยังคงมีอาการโศกเศร้าอย่างหนัก พร้อมเขียนแคปชั่นสั้น ๆ แต่สะเทือนใจทั้งโซเชียล ระบุว่า “เข้มแข็งไว้นะ” และใส่อีโมจิหัวใจสีขาว
ทันทีที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป แฟนคลับและชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจ พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเป็งสุขก้าวผ่านช่วงเวลาอันเจ็บปวดนี้กันอย่างล้นหลาม
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อ้างอิงจาก : FB Klose Mos
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