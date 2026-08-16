ถ่ายทอดสดหวย 16 ส.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาล เช็กผลรางวัลที่นี่
ถ่ายทอดสดหวย 16 สิงหาคม 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลประจำงวดวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569 ตามกำหนด ผู้ถือสลากสามารถชมการถ่ายทอดสดผ่านอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ก่อนเริ่มออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึงประมาณ 16.00 น.
สำนักงานสลากฯ ยังถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอป GLO Lottery official และ LINE TODAY ส่วนผู้ที่ต้องการฟังเสียงสามารถติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.
ถ่ายทอดสดหวย 16 ส.ค. 69 ดูช่องไหน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดการออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นบางงวดที่ตรงกับวันสำคัญตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานฯ สำหรับงวดนี้ระบบของสำนักงานระบุวันออกรางวัลเป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ตามปกติ
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 สิงหาคม 2569
ทีมงานจะอัปเดตผลทันทีเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการ
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
รอประกาศ
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
รอประกาศ
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
รอประกาศ
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
รอประกาศ
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
รอประกาศ
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
รอประกาศ
รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
รอประกาศ
รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
รอประกาศ
รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
รอประกาศ
สลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งชุดมี 1 ล้านฉบับ ราคาฉบับละ 80 บาท มีรางวัลรวม 14,168 รางวัล คิดเป็นเงินรางวัล 48 ล้านบาท โดยรางวัลที่ 1 มีมูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ
ตรวจหวย 16 สิงหาคม 2569 หลังประกาศผล
หลังจบการออกรางวัล ผู้ถือสลากสามารถกรอกหมายเลขเพื่อตรวจผลผ่าน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือแอป GLO Lottery official อีกครั้ง เพื่อยืนยันตัวเลขก่อนนำสลากไปขึ้นเงินรางวัล
ผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องขอรับเงินภายใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัล หากพ้นกำหนด เงินรางวัลจะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
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