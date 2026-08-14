“อนุทิน” เดินหน้าคุมเข้มอาวุธปืน ปิดทุกช่องโหว่ สั่งประสานคุยสมาคมยิงปืนหลังร้องให้ทบทวน
อนุทิน เดินหน้าออกกฎหมายคุมเข้มอาวุธปืน ปิดทุกช่องโหว่ สั่งประสานคุยสมาคมยิงปืนหลังร้องให้ทบทวน ชี้ยังมีรายละเอียดอีกเยอะ
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่การแจกอาวุธลูกซองจำนวน 5 กระบอกว่า ตนได้ให้นโยบายว่าช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายควบคุมอาวุธปืน จึงขอให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการแจกรางวัล ซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็เห็นด้วย จึงได้มีการใส่เรื่องนี้คำกล่าวเปิดของตนที่กล่าวในงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 ซึ่งแม้ว่าสมัยก่อนแจกเป็นธรรมเนียม แต่ตอนนี้เป็นนโยบายรัฐ
ส่วนสมาคมกีฬายิงปืน ออกมาโต้แย้งว่าการควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวด ส่งผลกระทบต่อการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬายิงปืนนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้อธิบดีกรมการปกครอง การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬา กำลังประสานงานและพูดคุยกัน และจะมีการออกกฎหมาย ควบคุมอาวุธปืนเพิ่มเติมแน่นอน
“พอเวลาพูดคำว่าควบคุม ก็จะมีประเด็นว่าแล้วอย่างงี้ แล้วอย่างงั้น แล้วตรงนี้จะแปลว่าอะไร คุณบอกว่าไม่ให้เอาอาวุธปืนออกจากบ้าน แล้วคนย้ายบ้านจะทำอย่างไร มันมีรายละเอียดเยอะ ฝึกยิงปืนจะทำอย่างไร แทนที่จะคิดเองทั้งหมดเดี๋ยวจะเป็นการบังคับ ก็เปิดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัย ไม่ให้มีช่องโหว่ไปใช้อาวุธปืนทำร้ายคนอื่น“
นายอนุทิน กล่าวด้วยว่า เมื่อวานก็มีเหตุเกิดขึ้นที่ จ.นครราชสีมา เกิดเหตุตอน 23.00 น. นักข่าวมาถามนายกฯ ตอน 08.00 น. บางทียังไม่ได้รับรายงานเลย ตนเองก็ต้องมานั่งเช็คข่าว เมื่อทราบข่าวแล้ว ก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่ และเมื่อควบคุมตัวได้ก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
ส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนออกมาโอดครวญว่า ทำงานยาก นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องทำยุทธศาสตร์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติ คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน้าที่อยู่แล้ว ไม่ยากหรอก ก่อนจะย้อนถามว่า คนที่บ่นเป็นใคร หากเป็นเรื่องหน้าที่ในราชการ ให้ไปพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารก็จะนำเรื่องนี้มาหารือในการประชุมผู้บริหาร-ส่วนงานราชการ เรื่องแบบนี้มีทางออกอยู่แล้ว
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