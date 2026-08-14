โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด่วน เจอเด็ก ม.2 โพสต์ขู่ก่อเหตุกราดยิง
โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด่วน เจอเด็ก ม.2 โพสต์ขู่ก่อเหตุกราดยิง เผยถูกครูลงโทษ หลังเอาปืนของเล่นคล้ายของจริงมาเล่น
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ออกประกาศแจ้งว่า ทางโรงเรียนหยุดเรียนด่วน 1 วัน และสั่งห้ามไม่ให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยเด็ดขาด หลังพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งแชตคุยกับเพื่อนในลักษณะเกี่ยวกับการเลียนแบบเหตุร้ายที่ จ.นนทบุรี
เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันและรักษาความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากร ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการเร่งด่วน ดังนี้ สั่งปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (Online) เป็นเวลา 1 วัน (วันที่ 14 ส.ค. 2569) ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานจากบ้าน (Work From Home) หากมีประกาศเพิ่มเติม โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางไลน์ราชการของโรงเรียนต่อไป
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน ทำให้ทราบว่า เมื่อวานนี้ช่วงเย็น (13 ส.ค. 69) มีเพื่อนของนักเรียนชายคนดังกล่าวนำเรื่องมาบอกครูว่า มีการพูดคุยผ่านแชทในโซเชียลมีเดียว่ากำลังเตรียมการก่อเหตุร้าย เพื่อความปลอดภัย คณะผู้บริหารจึงได้สั่งหยุดการเรียนการสอนในวันนี้ไว้ก่อน โดยทางนายอำเภอเมืองเลย และฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เข้ามาประชุม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเหตุการณ์กราดยิง
ผู้บริหารโรงเรียนรายนี้เปิดเผยอีกว่า จากการตรวจสอบพบว่าเด็กนักเรียนคนนี้ เมื่อสองเดือนก่อน เคยถูกครูลงโทษกรณีที่นำปืนของเล่นเสมือนจริงไปเล่นกับเพื่อน และพบว่ามีพฤติกรรมชอบอาวุธปืน ซึ่งจะได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนรายนี้มาพูดคุยดูแลเป็นกรณีพิเศษต่อไป จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เด็กนักเรียนชายรายนี้ล่าสุดได้โพสต์รูปอาวุธปืนจริง นำมาล้าง พร้อมโพสต์ภาพใช้ปืนจ่อขมับตัวเอง และภาพนอนข้างๆปืนบนที่นอนด้ว
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