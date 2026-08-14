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โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด่วน เจอเด็ก ม.2 โพสต์ขู่ก่อเหตุกราดยิง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 10:24 น.
ขอบคุณภาพจาก MGR

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด่วน เจอเด็ก ม.2 โพสต์ขู่ก่อเหตุกราดยิง เผยถูกครูลงโทษ หลังเอาปืนของเล่นคล้ายของจริงมาเล่น

โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ออกประกาศแจ้งว่า ทางโรงเรียนหยุดเรียนด่วน 1 วัน และสั่งห้ามไม่ให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยเด็ดขาด หลังพบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่งแชตคุยกับเพื่อนในลักษณะเกี่ยวกับการเลียนแบบเหตุร้ายที่ จ.นนทบุรี

เพื่อป้องกันเหตุไม่คาดฝันและรักษาความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากร ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการเร่งด่วน ดังนี้ สั่งปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ ออนไลน์ (Online) เป็นเวลา 1 วัน (วันที่ 14 ส.ค. 2569) ให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานจากบ้าน (Work From Home) หากมีประกาศเพิ่มเติม โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางไลน์ราชการของโรงเรียนต่อไป

ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน ทำให้ทราบว่า เมื่อวานนี้ช่วงเย็น (13 ส.ค. 69) มีเพื่อนของนักเรียนชายคนดังกล่าวนำเรื่องมาบอกครูว่า มีการพูดคุยผ่านแชทในโซเชียลมีเดียว่ากำลังเตรียมการก่อเหตุร้าย เพื่อความปลอดภัย คณะผู้บริหารจึงได้สั่งหยุดการเรียนการสอนในวันนี้ไว้ก่อน โดยทางนายอำเภอเมืองเลย และฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เข้ามาประชุม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเหตุการณ์กราดยิง

ผู้บริหารโรงเรียนรายนี้เปิดเผยอีกว่า จากการตรวจสอบพบว่าเด็กนักเรียนคนนี้ เมื่อสองเดือนก่อน เคยถูกครูลงโทษกรณีที่นำปืนของเล่นเสมือนจริงไปเล่นกับเพื่อน และพบว่ามีพฤติกรรมชอบอาวุธปืน ซึ่งจะได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนรายนี้มาพูดคุยดูแลเป็นกรณีพิเศษต่อไป จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เด็กนักเรียนชายรายนี้ล่าสุดได้โพสต์รูปอาวุธปืนจริง นำมาล้าง พร้อมโพสต์ภาพใช้ปืนจ่อขมับตัวเอง และภาพนอนข้างๆปืนบนที่นอนด้ว

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 10:24 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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