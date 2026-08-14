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สมจิตร จงจอหอ อัดคลิปทแฉ เงินฝากเยี่ยม มนัส หายกลางทาง ซัด ‘เวรกรรมจะตามทัน’

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 10:22 น.
สมจิตร จงจอหอ ฝากเงินเยี่ยม มนัส

สมจิตร จงจอหอ อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิก ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมระบุแคปชั่น “เวรกรรมมันจะตามทันเอานะ” หลังเกิดกระแสความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฝากเงินช่วยเหลือ มนัส บุญจำนงค์ อดีตฮีโร่เหรียญทองและเหรียญเงินโอลิมปิก ตอนนี้จำคุกในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

สมจิตรกล่าวขอโทษเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หลังการสื่อสารก่อนหน้านี้คลาดเคลื่อน จนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด ยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับเรือนจำหรือเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากตนเองไม่ได้ฝากเงินผ่านระบบของเรือนจำโดยตรง

เหตุการณ์เกิดขึ้นจากกรณีที่สมจิตรและเพื่อนๆ ในวงการมวย ได้ฝากเงินสดกับคนรู้จักรายหนึ่งที่แจ้งว่าจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมมนัส แต่เมื่อสมจิตรเดินทางไปเยี่ยมมนัสด้วยตนเอง และได้พูดคุยกับทั้งมนัสและภรรยา จึงพบว่ายอดเงินที่เพื่อนๆ ฝากไปนั้น ส่งถึงมือผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังไม่ครบตามจำนวนจริง

สมจิตรระบุในคลิปว่า ให้คนที่รับฝากเงินไปดำเนินการตรวจสอบและรับผิดชอบตัวเองว่าเงินตกหล่นอยู่จุดใด พร้อมกล่าวทิ้งท้ายด้วยความอิดหนาระอาใจถึงพฤติกรรมยักยอกเงินช่วยเหลือในครั้งนี้

สมจิตร จงจอหอ อัดคลิปทแฉ เงินฝากเยี่ยม มนัส หายกลางทาง
ภาพจาก Facebook : สมจิตร จงจอหอ

สำหรับ มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก 2004 ถูกจำคุกในคดีฉ้อโกง จากการหลอกขายโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล

คดีเริ่มเมื่อปี 2564 ผู้เสียหายแจ้งความที่ สน.ดอนเมือง ระบุว่าถูกหลอกให้โอนเงินซื้อโควตาลอตเตอรี่ โดยอ้างว่าได้โควตามาจากนักมวยชื่อดังอีกคน ผู้เสียหายโอนเงินไปกว่า 2 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับสลากและทวงเงินคืนไม่ได้

ศาลแขวงดอนเมืองพิพากษา 2 คดี คดีแรกจำคุก 1 ปี 6 เดือน คดีที่สองจำคุก 1 ปี 3 เดือน รวม 2 ปี 9 เดือน

เจ้าตัวไม่ไปฟังคำพิพากษาตามนัด ศาลจึงออกหมายจับ 2 หมาย กระทั่งวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ตำรวจ บก.ปทส. จับกุมได้ที่คอนโดย่านงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ขณะนั้นอายุ 45 ปี ก่อนนำตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

เติ้ล มนัส บุญจำนงค์

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 10:22 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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