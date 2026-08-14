ดราม่า! เด็กอ้างสิทธิ์ไม่ส่งงาน ครูเตือนสติ โตไปไม่ทำก็ไม่มีข้าวกิน โซเชียลแห่ชม
โซเชียลแห่ชม! ครูหนุ่มโพสต์ระบาย นักเรียนอ้างสิทธิ์ไม่ทำงานส่ง-เอาแต่เล่นเกม แจงผลที่ตามมาคือติด ร. ซ้ำไม่มีความรับผิดชอบ โตไปไม่ยอมทำงานก็ไม่มีข้าวกิน
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ กรณีคุณครูท่านหนึ่งออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเล่าประสบการณ์ตรง หลังเจอนักเรียนกลุ่มหนึ่งไม่ยอมทำและไม่ส่งงาน เด็กกลุ่มดังกล่าวอ้างว่าการไม่ทำงานคือสิทธิ์ของตนเอง
เพจเฟซบุ๊ก KruName Sasawat ของ “ครูเนม” พร้อมระบุข้อความสั้น ๆ ว่า “ทำไรมากกว่านี้ไม่ได้ละครับ” คุณครูเล่าว่าได้มอบหมายงานให้นักเรียนทำในคาบเรียน แต่เด็กกลุ่มหนึ่งกลับใช้เวลาไปกับการดูคลิปใน TikTok และเล่นเกม เมื่อครูเดินเข้าไปตักเตือน เด็กก็ทำทีเป็นหยิบงานขึ้นมา แต่พอครูหันไปดูนักเรียนคนอื่นก็กลับไปเล่นโทรศัพท์เหมือนเดิม
ครูเนมอธิบายให้เด็กฟังว่า ยุคสมัยนี้ไม่มีการใช้ความรุนแรงหรือการตีเพื่อบังคับให้เด็กทำงานอีกต่อไป แม้จะพยายามแก้ปัญหาด้วยการยึดโทรศัพท์มือถือแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล เพราะปัญหาหลักอยู่ที่ตัวเด็กไม่มีความตั้งใจเรียน
หากเด็กต้องการใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทำงาน ครูก็พร้อมให้สิทธิ์นั้น แต่เด็กต้องยอมรับผลที่จะตามมา นั่นคือการติด ร. (รอการประเมิน) หมายความว่าในช่วงที่เพื่อนคนอื่นได้หยุดพักผ่อนและไปเที่ยว เด็กกลุ่มนี้จะต้องมาโรงเรียนเพื่อตามแก้งานชิ้นนี้ พร้อมย้ำกับนักเรียนด้วยว่า ผลงานไม่จำเป็นต้องทำออกมาสวยงาม แต่เด็กต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานให้เสร็จก็เพียงพอแล้ว
นอกจากนี้ ครูเนมยังได้สอนบทเรียนชีวิตให้แก่นักเรียนว่า หากอยู่ในวัยเรียนแล้วเลือกที่จะไม่ทำงาน ผลคือการไม่มีคะแนน แต่ถ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังคงนิสัยขาดความรับผิดชอบ ไม่ยอมทำงาน ผลที่ตามมาในชีวิตจริงคือการไม่มีรายได้และไม่มีข้าวกิน
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมวิธีการจัดการของครูเนม อาทิ
“ถือว่ามีวุฒิภาวะมาก ๆ แบบนี้แหละถึงเป็นคุณสมบัติหนึ่งของครูที่ดี”
“พูดอีกก็ถูกอีกครับครู แต่จะดีกว่าถ้ารู้สิทธิ์และรู้หน้าที่ของตัวเองด้วย”
“พูดถูกต้อง ครูไม่ได้สอนหนังสืออย่างเดียว ครูสอนให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ ครูสอนให้นักเรียนเคารพกฎเกณฑ์ เคารพสิทธิ์ของคนอื่น ๆ เพื่อเตรียมคนให้เข้าสังคมต่อไป ครูสั่งงานส่งให้ตรงเวลา คือครูสอนให้รับผิดชอบหน้าที่ ครูให้เข้าแถวเคารพธงชาติคือสอนให้รู้จักระเบียบกฎเกณฑ์ให้มีระเบียบในการแต่งชุดนักเรียน คือพื้นฐานของระเบียบ อย่ามีเสรีภาพโดยไม่คำนึงถึงระเบียบกฎเกณฑ์ โดยไม่มีกรอบของการกระทำ”
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