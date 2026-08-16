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ตรวจหวยออมสิน 16 ส.ค. 69 เช็กถ่ายทอดสด สถิติหวยออมสินออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 ส.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 16 ส.ค. 2569 07:00 น.

ตรวจหวยออมสิน สลากออมสินพิเศษ งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เตรียมลุ้นผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ผู้ถือสลากสามารถกลับมาเช็กผลรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่นได้ที่นี่ทันทีหลังธนาคารออมสินประกาศผลอย่างเป็นทางการ

ธนาคารออมสินกำหนดให้สลากออมสินพิเศษ 1 ปี หน่วยละ 100 บาท ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน โดยรางวัลที่ 1 ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมีมูลค่า 10 ล้านบาท

ผลหวยออมสิน 16 สิงหาคม 2569

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 10,000,000 บาท
งวดที่ : รอประกาศ
หมวดอักษร : รอประกาศ
หมายเลข : รอประกาศ

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท
งวดที่ : รอประกาศ
หมวดอักษร : รอประกาศ
หมายเลข : รอประกาศ

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท

  • รอประกาศผล

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท

  • รอประกาศผล

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท

  • รอประกาศผล

เลขท้าย 4 ตัว

  • รอประกาศผล

เลขท้าย 3 ตัว

  • รอประกาศผล

ถ่ายทอดสดหวยออมสิน 16 ส.ค. 69 ดูช่องไหน

การออกรางวัลสลากออมสินงวดวันที่ 16 ส.ค. 69 จะเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. ผ่าน Facebook Live ของ 9 MCOT และ GSB Society

หลังการออกรางวัล ผู้ถือสลากสามารถตรวจเลขอย่างเป็นทางการผ่านระบบ ตรวจรางวัลสลากออมสินของธนาคารออมสิน ซึ่งรองรับสลากออมสินหลายประเภท รวมถึงสลากพิเศษ 1 ปี

สถิติหวยออมสินออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด

งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ตรงกับวันอาทิตย์ ทีมข่าวรวบรวม รางวัลที่ 1 ของสลากออมสินพิเศษ 1 ปี เฉพาะงวดวันที่ 16 ที่ตรงกับวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 ครั้ง เพื่อใช้ดูผลย้อนหลังเท่านั้น

งวดวันอาทิตย์ รางวัลที่ 1
16 พฤศจิกายน 2568 4050300
16 มีนาคม 2568 1623195
16 กุมภาพันธ์ 2568 3879944
16 มิถุนายน 2567 6909149
16 กรกฎาคม 2566 4556280
16 เมษายน 2566 7268581
16 ตุลาคม 2565 5489026
16 มกราคม 2565 6385339
16 พฤษภาคม 2564 9688683
16 สิงหาคม 2563 7340189

ตัวเลขตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2566 เป็นสลากออมสินพิเศษ 1 ปีในช่วงที่โครงสร้างผลิตภัณฑ์และมูลค่ารางวัลแตกต่างจากปัจจุบัน จึงควรใช้ตารางนี้เป็นเพียงประวัติผลรางวัล ไม่ควรนำมาปะปนกับเงื่อนไขเงินรางวัลของงวดปี 2569

เมื่อดูเฉพาะเลขหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 ทั้ง 10 งวด พบ 0 จำนวน 2 ครั้ง ส่วน 1, 3, 4, 5, 6, 9 ออกอย่างละ 1 ครั้ง ข้อมูลย้อนหลังไม่สามารถใช้ยืนยันผลรางวัลในอนาคตได้ เพราะการออกรางวัลแต่ละงวดเป็นคนละเหตุการณ์กัน

ผู้ถือสลากควรตรวจผลกับธนาคารออมสินอีกครั้งก่อนนำสลากไปรับรางวัล โดยสามารถตรวจด้วยหมายเลขสลากผ่านระบบของธนาคารได้โดยตรง

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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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