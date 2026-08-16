ตรวจหวยออมสิน 16 ส.ค. 69 เช็กถ่ายทอดสด สถิติหวยออมสินออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด
ตรวจหวยออมสิน สลากออมสินพิเศษ งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 เตรียมลุ้นผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี ผู้ถือสลากสามารถกลับมาเช็กผลรางวัลที่ 1 และรางวัลอื่นได้ที่นี่ทันทีหลังธนาคารออมสินประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ธนาคารออมสินกำหนดให้สลากออมสินพิเศษ 1 ปี หน่วยละ 100 บาท ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน โดยรางวัลที่ 1 ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมีมูลค่า 10 ล้านบาท
ผลหวยออมสิน 16 สิงหาคม 2569
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 10,000,000 บาท
งวดที่ : รอประกาศ
หมวดอักษร : รอประกาศ
หมายเลข : รอประกาศ
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท
งวดที่ : รอประกาศ
หมวดอักษร : รอประกาศ
หมายเลข : รอประกาศ
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท
- รอประกาศผล
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท
- รอประกาศผล
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท
- รอประกาศผล
เลขท้าย 4 ตัว
- รอประกาศผล
เลขท้าย 3 ตัว
- รอประกาศผล
ถ่ายทอดสดหวยออมสิน 16 ส.ค. 69 ดูช่องไหน
การออกรางวัลสลากออมสินงวดวันที่ 16 ส.ค. 69 จะเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 10.30 น. ผ่าน Facebook Live ของ 9 MCOT และ GSB Society
หลังการออกรางวัล ผู้ถือสลากสามารถตรวจเลขอย่างเป็นทางการผ่านระบบ ตรวจรางวัลสลากออมสินของธนาคารออมสิน ซึ่งรองรับสลากออมสินหลายประเภท รวมถึงสลากพิเศษ 1 ปี
สถิติหวยออมสินออกวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 งวด
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ตรงกับวันอาทิตย์ ทีมข่าวรวบรวม รางวัลที่ 1 ของสลากออมสินพิเศษ 1 ปี เฉพาะงวดวันที่ 16 ที่ตรงกับวันอาทิตย์ย้อนหลัง 10 ครั้ง เพื่อใช้ดูผลย้อนหลังเท่านั้น
|งวดวันอาทิตย์
|รางวัลที่ 1
|16 พฤศจิกายน 2568
|4050300
|16 มีนาคม 2568
|1623195
|16 กุมภาพันธ์ 2568
|3879944
|16 มิถุนายน 2567
|6909149
|16 กรกฎาคม 2566
|4556280
|16 เมษายน 2566
|7268581
|16 ตุลาคม 2565
|5489026
|16 มกราคม 2565
|6385339
|16 พฤษภาคม 2564
|9688683
|16 สิงหาคม 2563
|7340189
ตัวเลขตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2566 เป็นสลากออมสินพิเศษ 1 ปีในช่วงที่โครงสร้างผลิตภัณฑ์และมูลค่ารางวัลแตกต่างจากปัจจุบัน จึงควรใช้ตารางนี้เป็นเพียงประวัติผลรางวัล ไม่ควรนำมาปะปนกับเงื่อนไขเงินรางวัลของงวดปี 2569
เมื่อดูเฉพาะเลขหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 ทั้ง 10 งวด พบ 0 จำนวน 2 ครั้ง ส่วน 1, 3, 4, 5, 6, 9 ออกอย่างละ 1 ครั้ง ข้อมูลย้อนหลังไม่สามารถใช้ยืนยันผลรางวัลในอนาคตได้ เพราะการออกรางวัลแต่ละงวดเป็นคนละเหตุการณ์กัน
ผู้ถือสลากควรตรวจผลกับธนาคารออมสินอีกครั้งก่อนนำสลากไปรับรางวัล โดยสามารถตรวจด้วยหมายเลขสลากผ่านระบบของธนาคารได้โดยตรง
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