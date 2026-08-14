ปรับพนักงานเดินเรือนับแสน เล่นพิเรนทร์ใช้หวูดปลุกหมีขั้วโลก บนเกาะสฟาลบาร์
ปรับพนักงานเดินเรือนับแสน เล่นพิเรนทร์ใช้หวูดปลุกหมีขั้วโลก บนเกาะสฟาลบาร์ ชี้เป็นสัตว์คุ้มครอง ห้ามรบกวนโดยไม่มีเหตุจำเป็น
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการนอร์เวย์ ได้สั่งปรับพนักงานเดินเรือที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อ หลังจากที่เขาใช้หวูดเรือ แกล้งปลุกหมีขั้วโลกที่นอนอยู่หมู่เกาะสฟาลบาร์ หมู่เกาะในมหาสมุทรอาร์กติก เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
โดยพนักงานคนดังกล่าวโดนปรับเงิน 174,000 บาท (50,000 โครน) ซึ่งรัฐบาลในพื้นที่ชี้ว่า “ห้ามรบกวน ล่อ หรือไล่ตามหมีขั้วโลกโดยไม่มีเหตุจำเป็น” ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นสัตว์คุ้มครองในสวาลบาร์ดเมื่อปี 2515″
อ้างอิงจากปากคำของผู้ก่อเหตุระบุว่าขณะที่เรือกำลังแล่นผ่าน เขาก็เห็นหมีนอนอยู่ จึงใช้หวูดเรือปลุกหมีตัวดังกล่าว ซึ่งหมีตัวดังกล่าวที่ถูกปลุกก็ได้เคลื่อนย้ายไปที่อื่น โดยผู้ก่อเหตุยอมจ่ายค่าปรับ
ทั้งนี้จากการวัดจำนวนประชากรล่าสุดเมื่อประมาณ 11 ปีที่แล้ว พบว่าหมู่เกาะสฟาลบาร์ มีประชากรหมีขั้วโลกราวๆ 250 ตัว
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