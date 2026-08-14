เดย์ ไทยเทเนี่ยม แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคนสำคัญในชีวิต
เดย์ ไทยเทเนี่ยม แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคนสำคัญในชีวิต เผยความในใจ “คนที่ทำให้เป็นเดย์ในทุกวันนี้” คนบันเทิงร่วมไว้อาลัย
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับ เดย์ ไทยเทเนี่ยม เมื่อเจ้าตัวได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อแจ้งข่าวเศร้า หลังได้สูญเสียคนสำคัญในชีวิตอีกคนหนึ่งไปอย่างไม่มีวันกลับ ท่ามกลางคอมเมนต์ของเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมแสดงความไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วย
“I will see you again in heaven, you will be happy with koko, papa, mommy and momo / I love you so so much. With out you I am nothing. You are the one that made me who I am today. Every new beginning start with the ending and when it end, you will see the sunshine at the horizon. ((((Comes and goes))))) this is life. GOD Bless you as always.”
แปลเป็นไทยได้ว่า “ฉันจะได้พบคุณอีกครั้งบนสวรรค์ คุณจะมีความสุขอยู่กับkoko ป๊า มัมมี และmomo ฉันรักคุณมากเหลือเกิน ขาดคุณไปฉันก็ไม่มีค่าอะไรเลย คุณคือคนที่ทำให้ฉันเป็นฉันในวันนี้ ทุกจุดเริ่มต้นย่อมเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุด และเมื่อมันสิ้นสุดลง คุณจะได้เห็นแสงตะวันที่ขอบฟ้า (มีพบและมีจาก) นี่แหละคือชีวิต ขอพระเจ้าอวยพรคุณเสมอเช่นเคย”
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อ้างอิงจาก : IG sdthaitay
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