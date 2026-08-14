อาลัย “พริชาร์ด โคลอน” อดีตกำปั้นโลก หลังนอนเป็นผัก 11 ปี วัยเพียง 33 ปี
พริชาร์ด โคลอน อดีตนักมวยสากลอาชีพชาวเปอร์โตริโก เสียชีวิตแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569 ในวัย 33 ปี หลังใช้ชีวิตอยู่กับผลกระทบจากอาการบาดเจ็บทางสมองอย่างรุนแรงที่ได้รับจากการชกมานาน 11 ปี โดยองค์กรมวยโลก หรือ WBO ประกาศข่าวการเสียชีวิต และริชาร์ด โคลอน ผู้เป็นบิดาและอดีตผู้ฝึกสอน ยืนยันผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
ริชาร์ดเขียนข้อความเป็นภาษาสเปน ระบุว่าเสียใจที่ต้องแจ้งข่าวการจากไปของพริชาร์ด บุตรชายของตน ตอนนี้ลูกได้ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าแล้ว
ตนเองได้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อเติมเต็มความปรารถนาของลูก ที่อยากให้พาไปพักผ่อนที่เปอร์โตริโกตามที่ลูกต้องการมาโดยตลอด แต่สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จ พร้อมขอบคุณสำหรับความรักและคำอธิษฐานตลอดหลายปีที่ผ่านมา และขอให้ช่วยอธิษฐานให้ครอบครัวต่อไป
พริชาร์ด โคลอน เมเลนเดซ เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2535 ที่เมืองเมตแลนด์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่ยังเป็นนักมวยสมัครเล่นในวัยรุ่น คว้าแชมป์ระดับประเทศทั้งรุ่น 141 ปอนด์ และ 152 ปอนด์ รวมถึงคว้าเหรียญทองในการแข่งขันแพนอเมริกันเยาวชนชิงแชมป์เมื่อปี 2553 รุ่น 64 กิโลกรัม
เขาผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกรอบพรีโอลิมปิกที่ประเทศบราซิล จนได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2012 ที่กรุงลอนดอน แต่ตกรอบแรก จากนั้นในปี 2555 ตัดสินใจเทิร์นโปร และขึ้นชกอาชีพครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ในเวลาเพียงกว่า 2 ปี โคลอนชนะรวด 16 ไฟต์ โดยชนะน็อก 13 ครั้ง จนถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลและมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลก
จุดที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ในไฟต์ที่พบกับ เทอร์เรล วิลเลียมส์ ที่สนามอีเกิลแบงก์ อารีนา เมืองแฟร์แฟกซ์ รัฐเวอร์จิเนีย ขณะนั้นโคลอนอายุ 23 ปี
ระหว่างการชก โคลอนร้องเรียนซ้ำหลายครั้งว่าถูกชกบริเวณท้ายทอย ซึ่งเป็นการชกที่ผิดกติกา รายงานระบุว่าเขาถูกวิลเลียมส์ชกเข้าที่ท้ายทอยหลายครั้ง ก่อนถูกนับในยกที่ 9
ไฟต์นั้นจบลงด้วยการที่โคลอนแพ้ฟาวล์ในยกที่ 9 หลังพี่เลี้ยงถอดนวมออกจากมือเขา ต่อมาไม่นานเขาล้มลงและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์ตรวจพบภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง และต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อลดความดันในกะโหลกศีรษะ
หลังจากนั้นโคลอนอยู่ในอาการโคม่านานถึง 221 วัน และเมื่อฟื้นขึ้นมา เขาไม่สามารถเดินหรือพูดได้ตามปกติ ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการสื่อสาร และอยู่ในภาวะไม่รู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการดูแลจากครอบครัวมาโดยตลอดจนวาระสุดท้าย
ครอบครัวเผยแพร่คลิปความคืบหน้าของเขาผ่านโซเชียลมีเดียเป็นระยะ ทั้งภาพขณะทำกายภาพบำบัด ภาพยิ้มตอนได้รับคัพเค้กในวันเกิดครบ 31 ปี และภาพขณะเต้นรำกับมารดา
ในปี 2560 บิดาและมารดาของโคลอนยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อแพทย์ประจำเวทีและโปรโมเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับไฟต์ดังกล่าว
สิ่งที่ถือเป็นมรดกสำคัญที่สุดจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 2559 เมื่อสภามวยโลก หรือ WBC ออกกฎที่เรียกว่ากฎพริชาร์ด โคลอน กำหนดให้ผู้ตัดสินใช้มาตรการไม่ยอมรับโดยเด็ดขาดต่อการชกบริเวณท้ายทอย พร้อมเตือนนักมวยและผู้ฝึกสอน และให้ลงโทษนักมวยที่กระทำเช่นนั้น
นอกจากนี้สภามวยโลกยังประกาศให้เขาเป็นแชมป์โลกกิตติมศักดิ์
องค์กรมวยโลกโพสต์ข้อความไว้อาลัย ระบุว่าการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่สุดของเขากลายเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งและความรักที่ไม่เคยสั่นคลอนของครอบครัว
ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ที่มา: ESPN, Associated Press ผ่าน Yahoo Sports, TMZ, Bleacher Report, Remezcla, LiveNOW from FOX
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