ภาพสุดท้าย ฟ้าใส ไอดอลสาววง Isekai ฉลองวันเกิด ก่อนต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้า
ส่องโพสต์สุดท้าย ฟ้าใส อดีตไอดอลวง Isekai อัปเดตภาพฉลองวันเกิดเมื่อเดือนเมษายน 2569 ก่อนต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้าเสียชีวิต หลังยุติบทบาทวงเพราะอาการป่วย
จากกรณีค่าย IC45 Entertainment และศิลปินในค่าย แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ อดีตสมาชิกวงไอดอล Isekai (อิเซไก) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 หลังจากเธอและ ใบเตย พี่สาวสมาชิกดูโอ้ของวง เจอปัญหาสุขภาพ ต้องเข้ารับการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และติดตามผลการรักษากันอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง จําเป็นต้องยุติ กิจกรรมทั้งหมดอย่างไม่มีกําหนดเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพ จึงยุติกิจกรรมทั้งหมดของวง ISEKAI เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา
ก่อนที่ค่ายประกาศยุติบทบาทวง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เพจวง Isekai แจ้งข่าวไม่สามารถเข้าร่วมงานวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ได้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพของเมมเบอร์ จึงขออภัยทางผู้จัดงาน และแฟนคลับทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราเสมอมา
จากนั้น ฟ้าใส ออกมาเคลื่อนไหวฝากข้อความถึงแฟน ๆ ว่า “ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ที่เป็นห่วงนะคะ ตอนนี้ฟ้ายังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวอยู่ คิดถึงทุกคนมาก ๆ เลย ไว้หายดีเมื่อไหร่จะรีบกลับไปเจอกันนะ”
เมื่อตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊กส่วนตัวของไอดอลสาว Fahsai Isekai พบว่าเธอโพสต์ภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 แชร์รูปขณะใช้เวลาพักผ่อนในวันเกิด พร้อมข้อความว่า “Happy birthday to me ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะ Thank you”
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka
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