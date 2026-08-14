บันเทิง

ภาพสุดท้าย ฟ้าใส ไอดอลสาววง Isekai ฉลองวันเกิด ก่อนต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 10:04 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 10:04 น.

ส่องโพสต์สุดท้าย ฟ้าใส อดีตไอดอลวง Isekai อัปเดตภาพฉลองวันเกิดเมื่อเดือนเมษายน 2569 ก่อนต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้าเสียชีวิต หลังยุติบทบาทวงเพราะอาการป่วย

จากกรณีค่าย IC45 Entertainment และศิลปินในค่าย แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ อดีตสมาชิกวงไอดอล Isekai (อิเซไก) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 หลังจากเธอและ ใบเตย พี่สาวสมาชิกดูโอ้ของวง เจอปัญหาสุขภาพ ต้องเข้ารับการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และติดตามผลการรักษากันอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง จําเป็นต้องยุติ กิจกรรมทั้งหมดอย่างไม่มีกําหนดเพื่อพักผ่อนฟื้นฟูสุขภาพ จึงยุติกิจกรรมทั้งหมดของวง ISEKAI เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา

ก่อนที่ค่ายประกาศยุติบทบาทวง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เพจวง Isekai แจ้งข่าวไม่สามารถเข้าร่วมงานวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ได้ เนื่องจากปัญหาสุขภาพของเมมเบอร์ จึงขออภัยทางผู้จัดงาน และแฟนคลับทุกท่าน มา ณ ที่นี้ ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราเสมอมา

จากนั้น ฟ้าใส ออกมาเคลื่อนไหวฝากข้อความถึงแฟน ๆ ว่า “ขอบคุณทุกคนมาก ๆ ที่เป็นห่วงนะคะ ตอนนี้ฟ้ายังอยู่ในช่วงพักรักษาตัวอยู่ คิดถึงทุกคนมาก ๆ เลย ไว้หายดีเมื่อไหร่จะรีบกลับไปเจอกันนะ”

ฟ้าใส Isekai เคลื่อนไหวหลังอาการป่วย
ภาพจาก : @fahsai_isekai

เมื่อตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊กส่วนตัวของไอดอลสาว Fahsai Isekai พบว่าเธอโพสต์ภาพครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2569 แชร์รูปขณะใช้เวลาพักผ่อนในวันเกิด พร้อมข้อความว่า “Happy birthday to me ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะ Thank you”

โพสต์สุดท้าย ฟ้าใส Isekai
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka
โพสต์สุดท้าย ฟ้าใส Isekai-2
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka
โพสต์สุดท้าย ฟ้าใส Isekai-3
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka

โพสต์สุดท้าย ฟ้าใส Isekai-4ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka

 

โพสต์สุดท้าย ฟ้าใส Isekai-5

ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka

ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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