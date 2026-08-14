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หวิดสลด! ฝาท่อเปิดทิ้งไว้ บริเวณเดอะมอลล์บางแค เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแล้ว
ประชาชนในพื้นที่ได้แจ้ง ฝาท่อเปิดทิ้งไว้ ถนนเพชรเกษม บริเวณเดอะมอลล์บางแค เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแล้ว ปิดฝาตะแกรงท่อระบายน้ำ
เพจเฟซบุ๊ก งานจราจร สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ได้โพสต์ข้อความแจ้งว่า “เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.หลักสอง ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีผู้สัญจรผ่านถนนเพชรเกษม ก่อนถึง เดอะมอลล์บางแค ว่าพบฝาท่อระบายน้ำถูกเปิดทิ้งไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนห่วงใยความปลอดภัย!
งานจราจรสน. หลักสอง เข้าตรวจสอบและอำนวยการจราจร บริเวณดังกล่าว ประชาช่างดำเนินการ ปิดฝาตะแกรงท่อระบายน้ำให้อยู่ในสภาพปลอดภัย”
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