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สื่อญี่ปุ่นสับยับ! คดีปล้น “ครูหนุ่มญี่ปุ่น” ที่มักกะสัน เตือนดักคอ ‘อย่าประมาทไทย’

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 09:59 น.
สื่อญี่ปุ่นสับยับ แฉคดีปล้นครูมักกะสัน เตือนดักคอ 'อย่าประมาทไทย'
ขอบคุณภาพจาก : X-bomber Thailand

คดี ครูชาวญี่ปุ่นวัย 43 ปีถูกกลุ่มเยาวชนทำร้ายและชิงทรัพย์ใกล้สถานีมักกะสัน กรุงเทพฯ ถูกสื่อภาษาญี่ปุ่นหยิบไปนำเสนอ โดย X-bomber Thailand ใช้ข้อความเตือนนักท่องเที่ยวว่า อย่าประมาทประเทศไทย” หลังผู้เสียหายหลงเข้าไปในพื้นที่มืดและเปลี่ยว

เหตุเกิดประมาณ 20.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2569 ครูหนุ่มชาวญี่ปุ่นได้เดินทางไปสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ก่อนหลงเข้าไปบริเวณรกด้านหลังสถานี

จากนั้นก็พบเยาวชน 6 คน ซ้อนรถจักรยานยนต์ 2 คันเข้ามาขอเงิน เมื่อผู้เสียหายปฏิเสธ กลุ่มเยาวชนเข้าล้อมและทำร้าย

สื่อญี่ปุ่นรายงานข่าวไทย
ขอบคุณภาพจาก : X-bomber Thailand

ครูญี่ปุ่นให้การว่า ถูกก้อนหินตีด้านหลังศีรษะ 3 ครั้ง และถูกต่อยบริเวณปาก จนเกิดบาดแผลหลังใบหู เย็บ 4 เข็ม และบริเวณปากเย็บ 3 เข็ม รวมถึงมีรอยถลอกที่ต้นขาขวา ก่อนวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากประชาชนใกล้ซอยอโศก ดินแดง 30 และได้พลเมืองดีช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนเข้าแจ้งความกับตำรวจ

ผู้เสียหายทำงานเป็นครูในญี่ปุ่น และเดินทางมาไทยเพื่อฉลองวันเกิดกับแฟนชาวไทยในวันที่ 16 สิงหาคม เขาเดินทางมาไทยหลายครั้งและยืนยันหลังเกิดเหตุว่า ยังรักประเทศไทย

คดีได้รับความสนใจจากสื่อภาษาญี่ปุ่น เช่น X-bomber Thailand และ Thai Hyper ซึ่งนำเสนอทั้งจุดเกิดเหตุ สภาพพื้นที่ และความคืบหน้าของตำรวจ

X-bomber Thailand ใช้เหตุการณ์นี้เตือนผู้อ่านว่าไม่ควรประเมินความเสี่ยงในประเทศไทยต่ำเกินไป โดยเฉพาะการเดินทางในพื้นที่มืดและมีคนสัญจรน้อย

ตำรวจตรวจกล้องวงจรปิดและติดตามกลุ่มที่เกี่ยวข้องไปยังแฟลตใกล้ สน.ดินแดง ก่อนนำเยาวชนชาย 7 คน อายุ 13 ถึง 17 ปี มาสอบสวน พร้อมยึดรถจักรยานยนต์ 2 คัน

เยาวชนให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ได้เงินจากผู้เสียหาย 1,400 บาท ก่อนแบ่งกันคนละ 200 บาทและใช้หมดแล้ว พร้อมอ้างว่าเคยขอเงินผู้อื่นมาก่อน แต่ครั้งนี้เกิดการทำร้ายหลังผู้เสียหายไม่ยอมให้เงิน

คำให้การเรื่องอาวุธยังไม่ตรงกัน ผู้เสียหายระบุว่าถูกก้อนหินตีศีรษะ ขณะที่เยาวชนอ้างว่าใช้เพียงหมัด ตำรวจจึงต้องสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพตามขั้นตอนสำหรับเด็กและเยาวชน ก่อนพิจารณาข้อหา

ด้านครูหนุ่มญี่ปุ่นไม่ได้เรียกร้องให้ลงโทษเยาวชนอย่างรุนแรง แถมยังยอมรับอีกว่าตัวเองประมาทที่เดินเข้าไปในพื้นที่เปลี่ยว พร้อมหวังว่าเยาวชนจะใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนและเปลี่ยนพฤติกรรม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 09:59 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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