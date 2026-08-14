เปิดคำให้การ 7 เยาวชน รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ให้เงิน เลยก่อเหตุ ได้ 1,400 บาท
เปิดคำให้การ 7 เยาวชน รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ให้เงิน เลยก่อเหตุ ได้ 1,400 บาท แบ่งคนละ 200 บาท ใช้หมดแล้ว
จากกรณีที่ กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น หลังขับจักรยานยนต์มาเทียบแล้วตะโกนบอก “มันนี่, มันนี่” บริเวณใกล้สถานีมักกะสัน แอร์พอร์ตลิงก์ เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวคนดังกล่าว มีบาดแผลที่หลังใบหู เย็บ 4 เข็ม , บาดแผลถูกต่อยที่บริเวณปาก เย็บ 3 เข็ม และบาดแผลถลอกที่บริเวณต้นขาขวา ก่อนได้ประชาชนพลเมืองดีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งในเวลาต่อมาสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ 7 คน เป็นเยาวชนช่วงอายุ 13-17 ปีนั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าสอบสวนผู้ก่อเหตุทั้ง 7 คน และได้ความว่า ช่วงที่ก่อเหตุใช้เพียงหมัดต่อยเท่านั้น ไม่ได้มีอาวุธแต่อย่างใด ซึ่งบางคนพกมีด ก็ไม่ได้นำออกมาใช้ ได้เงินไป 1,400 บาท แบ่งกันคนละ 200 บาท ใช้จ่ายกันหมดแล้ว ที่ผ่านมาคอยขอเงินคนอื่นๆ แบบนี้บ่อยครั้ง ส่วนมากจะไม่มีปัญหา แต่ครั้งนี้ผู้เสียหายไม่ยอมให้ จึงต้องลงมือทำร้ายร่างกายดังกล่าว
ต่อมาได้เชิญผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง 7 คน มารับตัวกลับบ้าน และนัดให้ผู้ปกครอง นำตัวเยาวชนมาร่วมกระบวนการสอบปากคำอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก่อนจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น ดำเนินคดีต่อไป
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