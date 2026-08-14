ข่าว

เปิดคำให้การ 7 เยาวชน รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ให้เงิน เลยก่อเหตุ ได้ 1,400 บาท

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 09:29 น.

เปิดคำให้การ 7 เยาวชน รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ให้เงิน เลยก่อเหตุ ได้ 1,400 บาท แบ่งคนละ 200 บาท ใช้หมดแล้ว

จากกรณีที่ กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น หลังขับจักรยานยนต์มาเทียบแล้วตะโกนบอก “มันนี่, มันนี่” บริเวณใกล้สถานีมักกะสัน แอร์พอร์ตลิงก์ เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวคนดังกล่าว มีบาดแผลที่หลังใบหู เย็บ 4 เข็ม , บาดแผลถูกต่อยที่บริเวณปาก เย็บ 3 เข็ม และบาดแผลถลอกที่บริเวณต้นขาขวา ก่อนได้ประชาชนพลเมืองดีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งในเวลาต่อมาสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ 7 คน เป็นเยาวชนช่วงอายุ 13-17 ปีนั้น

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าสอบสวนผู้ก่อเหตุทั้ง 7 คน และได้ความว่า ช่วงที่ก่อเหตุใช้เพียงหมัดต่อยเท่านั้น ไม่ได้มีอาวุธแต่อย่างใด ซึ่งบางคนพกมีด ก็ไม่ได้นำออกมาใช้ ได้เงินไป 1,400 บาท แบ่งกันคนละ 200 บาท ใช้จ่ายกันหมดแล้ว ที่ผ่านมาคอยขอเงินคนอื่นๆ แบบนี้บ่อยครั้ง ส่วนมากจะไม่มีปัญหา แต่ครั้งนี้ผู้เสียหายไม่ยอมให้ จึงต้องลงมือทำร้ายร่างกายดังกล่าว

ต่อมาได้เชิญผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง 7 คน มารับตัวกลับบ้าน และนัดให้ผู้ปกครอง นำตัวเยาวชนมาร่วมกระบวนการสอบปากคำอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก่อนจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น ดำเนินคดีต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด่วน เจอเด็ก ม.2 โพสต์ขู่ก่อเหตุกราดยิง

9 นาที ที่แล้ว
สมจิตร จงจอหอ ฝากเงินเยี่ยม มนัส บันเทิง

สมจิตร จงจอหอ อัดคลิปทแฉ เงินฝากเยี่ยม มนัส หายกลางทาง ซัด ‘เวรกรรมจะตามทัน’

10 นาที ที่แล้ว
รักษาช้า พ่อเสียชีวิต ข่าว

พ่อวัย 65 ปวดท้องรุนแรง เสียชีวิต เพราะรอรักษานาน 2 ชั่วโมง รพ.ยอมรับล่าช้า

18 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เดย์ ไทยเทเนี่ยม แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคนสำคัญในชีวิต

21 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปรับพนักงานเดินเรือนับแสน เล่นพิเรนทร์ใช้หวูดปลุกหมีขั้วโลก บนเกาะสฟาลบาร์

22 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ภาพสุดท้าย ฟ้าใส ไอดอลสาววง Isekai ฉลองวันเกิด ก่อนต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้า

29 นาที ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นสับยับ แฉคดีปล้นครูมักกะสัน เตือนดักคอ &#039;อย่าประมาทไทย&#039; ข่าว

สื่อญี่ปุ่นสับยับ! คดีปล้น “ครูหนุ่มญี่ปุ่น” ที่มักกะสัน เตือนดักคอ ‘อย่าประมาทไทย’

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หวิดสลด! ฝาท่อเปิดทิ้งไว้ บริเวณเดอะมอลล์บางแค เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแล้ว

51 นาที ที่แล้ว
คืบหน้าคดี แม่บ้านผสมเดทตอล ก้มหน้ารับสารภาพ 2 ข้อหา ศาลนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.ย. ข่าว

คืบหน้าคดี แม่บ้านผสมเดทตอล ก้มหน้ารับสารภาพ 2 ข้อหา ศาลนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.ย.

56 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ บันเทิง

ประวัติ ฟ้าใส อดีตไอดอล Isekai เสียชีวิต หลังพักงานรักษาอาการป่วย

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคำให้การ 7 เยาวชน รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ให้เงิน เลยก่อเหตุ ได้ 1,400 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นใช้กฎหมายห้ามทำลายธงชาติ ฝ่าฝืนเสี่ยงคุก 2 ปี ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเริ่มใช้กฎหมายคุ้มครองธงชาติ ทำลายต่อหน้าสาธารณะเสี่ยงคุก 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทูตอิสราเอล เข้าพบ ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี วอนช่วยดูแล ยืนยันส่วนใหญ่คนอิสราเอลเป็นคนดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มเสพยาถือมีดป่วนหลายโรงเรียน ในนนทบุรี เจ้าตัวอ้างแค่รณรงค์ลดโลกร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เจสสิกา เบง” นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งเสียชีวิต ล้มหมดสติขณะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งที่ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เผยผลสอบสวน ผู้โดยสารเกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน หลังกระจกแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอธิบายติดคุกจริงกี่ปี หลัง “อภิรักษ์” ผู้บริหาร Forex 3D โดนโทษจำคุก 4 หมื่นปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า “ฟ้าใส” อดีตไอดอลสาว วง “Isekai” เสียชีวิต เพิ่งยุติบทบาทเพราะอาการป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบแล้ว 7 เยาวชนอายุ 13-17 ปี รุมทำร้าย ปล้นทรัพย์ “ครูชาวญี่ปุ่น” มาเที่ยวไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไชยชนก” คุย “Roblox” หารือเรื่องความปลอดภัยเด็ก ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 14 ส.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขาย 68,000

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 14 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อธีนา นางงามเวทีดังถูกอุ้มฆ่า พบ เพื่อนสนิท เป็นนกต่อ ลวงไปฟิลิปปินส์-เรียกค่าไถ่ 26 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! นางงามเวทีดังถูกอุ้มฆ่า พบ เพื่อนสนิท เป็นนกต่อ ลวงไปฟิลิปปินส์-เรียกค่าไถ่ 26 ล้าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ดูด่วนก่อนอั้น! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16/8/69 ฟัน 7 เด่นมาแรง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับวันเกิด แม่เน็ตไอดอล ร่างทรุดหนักก่อนเสียชีวิต ปมเงินผ่าตัด 3 แสนยังเป็นข้อกังขา ข่าวต่างประเทศ

แม่เน็ตไอดอลดับตรงวันเกิด ร่างทรุดหนัก ก่อนลูกสาวยอมรับเคยขโมยเงินแม่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 09:29 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมจิตร จงจอหอ ฝากเงินเยี่ยม มนัส

สมจิตร จงจอหอ อัดคลิปทแฉ เงินฝากเยี่ยม มนัส หายกลางทาง ซัด ‘เวรกรรมจะตามทัน’

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569

เดย์ ไทยเทเนี่ยม แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคนสำคัญในชีวิต

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569

ปรับพนักงานเดินเรือนับแสน เล่นพิเรนทร์ใช้หวูดปลุกหมีขั้วโลก บนเกาะสฟาลบาร์

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569

ภาพสุดท้าย ฟ้าใส ไอดอลสาววง Isekai ฉลองวันเกิด ก่อนต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้า

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569
Back to top button