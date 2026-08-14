ญี่ปุ่นเริ่มใช้กฎหมายคุ้มครองธงชาติ ทำลายต่อหน้าสาธารณะเสี่ยงคุก 2 ปี
ญี่ปุ่นเริ่มบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองธงชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 กำหนดโทษสูงสุดจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 เยน สำหรับผู้ที่ทำลาย นำออก หรือทำให้ธงชาติญี่ปุ่นเสียหายต่อหน้าสาธารณะในลักษณะที่สร้างความไม่พอใจหรือความรังเกียจอย่างรุนแรงแก่ผู้อื่น
กฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่า กฎหมายว่าด้วยการลงโทษการทำลายธงชาติและการกระทำที่เกี่ยวข้อง หรือ Act on Punishment for Damage to the National Flag, etc. ครอบคลุมธงฮิโนมารุที่เป็นวัตถุจริงและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าใช้เป็นธงชาติญี่ปุ่น
ทำอะไรกับธงชาติญี่ปุ่นแล้วเสี่ยงผิดกฎหมาย
กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการไม่เคารพธงชาติทุกกรณีเป็นความผิด แต่เน้นไปที่การกระทำต่อ ตัวธงจริง และต้องเกิดขึ้นต่อสาธารณะในลักษณะที่สร้างความไม่พอใจหรือความรังเกียจอย่างรุนแรง
ตัวบทระบุการกระทำหลัก 3 แบบ ได้แก่ การทำลาย การนำออก และการทำให้ธงสกปรกหรือเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณารูปแบบการกระทำ สถานการณ์โดยรอบ และข้อเท็จจริงอื่นประกอบกัน ไม่สามารถตัดสินจากความรู้สึกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างที่ฝ่ายผลักดันกฎหมายเคยอธิบายในรัฐสภา ได้แก่ การฉีก เผา ตัด เหยียบ หรือทำให้ธงเปื้อนโคลนในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการดึงธงที่ติดตั้งอยู่ตามสถานที่ราชการลงมาแล้วทิ้ง
อย่างไรก็ตาม รูปธงชาติที่อยู่ในอนิเมะ การ์ตูน ภาพวาด หรือภาพที่สร้างด้วย AI ไม่เข้าความหมายของ “ธงชาติ” ตามกฎหมายฉบับนี้ เพราะกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นวัตถุจริง
โทษสูงสุดจำคุก 2 ปี ปรับ 200,000 เยน
ผู้ที่เข้าองค์ประกอบความผิดอาจถูกลงโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 เยน ซึ่งเป็นระดับโทษเดียวกับกฎหมายเดิมของญี่ปุ่นที่คุ้มครองธงและตราสัญลักษณ์ของต่างประเทศ
ก่อนหน้านี้ ประมวลกฎหมายอาญาญี่ปุ่น มาตรา 92 มีบทลงโทษผู้ทำลาย นำออก หรือทำให้ธงของต่างประเทศเสียหายโดยมีเจตนาดูหมิ่นประเทศนั้น แต่ญี่ปุ่นไม่มีความผิดแบบเดียวกันสำหรับธงฮิโนมารุของตัวเอง
ช่องว่างนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฝ่ายสนับสนุนผลักดันกฎหมายคุ้มครองธงชาติญี่ปุ่นมาหลายปี โดยรัฐบาลผสมของพรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นเคยกำหนดเรื่องนี้ไว้ในข้อตกลงร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2568
ร่างกฎหมายถูกเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 โดยสมาชิกจาก LDP, พรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น, พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน และพรรคซันเซโต
สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ก่อนวุฒิสภาเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ด้วยคะแนน 161 ต่อ 81 เสียง จากนั้นประกาศเป็นกฎหมายฉบับที่ 69 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม และมีผลบังคับใช้วันที่ 13 สิงหาคม 2569
ฝ่ายค้านกังวลกระทบเสรีภาพการแสดงออก
กฎหมายฉบับใหม่ยังเกิดข้อถกเถียงในญี่ปุ่น โดยนักกฎหมายและสมาชิกฝ่ายค้านบางส่วนตั้งคำถามว่า ถ้อยคำเรื่องการสร้าง “ความไม่พอใจหรือความรังเกียจอย่างรุนแรง” มีขอบเขตกว้าง และอาจกระทบการประท้วง งานศิลปะ หรือการแสดงออกทางการเมือง
ฝ่ายนิติบัญญัติจึงใส่มาตรา 3 ไว้ในกฎหมายโดยตรง กำหนดว่าการบังคับใช้ต้องระวังไม่ให้ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิต่าง ๆ ที่รัฐธรรมนูญญี่ปุ่นรับรองอย่างไม่สมควร
กฎหมายยังกำหนดให้รัฐบาลทบทวนผลการบังคับใช้ภายในประมาณ 3 ปี โดยพิจารณาทั้งกรณีทำลายธง การเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ผ่านอินเทอร์เน็ต และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงหลังเริ่มใช้กฎหมาย ก่อนพิจารณาว่าจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
ดังนั้น คำว่า “ญี่ปุ่นห้ามลบหลู่ธงชาติ” เป็นคำอธิบายแบบย่อ แต่ตัวกฎหมายไม่ได้เอาผิดเพียงเพราะมีคนพูดวิจารณ์หรือแสดงความไม่เคารพต่อธงชาติ ความผิดต้องเข้าเงื่อนไขเรื่องการทำลาย นำออก หรือทำให้ธงจริงเสียหาย และมีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด
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