คืบหน้าคดี แม่บ้านผสมเดทตอล ก้มหน้ารับสารภาพ 2 ข้อหา ศาลนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.ย.
แม่เด็ก อัปเดตคดี แม่บ้านผสมเดทตอล รับสารภาพ 2 ข้อหาหนัก ศาลนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.ย. วอนหยุดดรามา นัสเมียโชค ลงคลิปเล่าคดี ขอบคุณที่ยังให้ความสนใจ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา เกิดเรื่องดรามาเบา ๆ ขึ้นเมื่อ นัสเมียโชค ออกมาโพสต์คลิปบอกเล่าเหตุการณ์ที่ได้เจอในศาลซึ่งเกี่ยวกับคดีดัง ‘แม่บ้านผสมเดทตอล’ แต่ชาวเน็ตกลับมองว่าไม่เหมาะสม และไม่ใช่เรื่องของเธอ เนื่องจากทางแม่ของเด็กที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องในคดีนี้ยังไม่ได้มีการออกมาอัปเดตอะไรเลย
ล่าสุด คุณหยก แม่ของเด็กวัย 2 ขวบ ที่ดื่มนมผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ เดทตอล ซึ่งเป็นฝีมือของแม่บ้านที่ตั้งใจผสมเอาไว้ ได้ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตคดี แม่บ้านผสมเดทตอล โดยระบุว่า ตัวแม่บ้านเองยอมรับสารภาพทั้งหมด 2 ข้อหาหนัก คือ พยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และปลอมปนสารในของอุปโภคบริโภคเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ซึ่งศาลได้ทำการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 24 กันยายน 2569 ที่จะถึงนี้
นอกจากนั้นทางคุณหยกยังได้กล่าวขอบคุณ นัสเมียโชค รวมถึงชาวเน็ตทุก ๆ คนที่ยังติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ตั้งแต่วันแรกที่ได้ไปออกโหนกระแส จนตอนนี้ผ่านมาเกือบ 8 เดือนแล้วก็ยังคงติดตามกันอยู่ ส่วนตัวมองว่าสิ่งที่ นัสเมียโชค พูดในคลิปไม่ได้พาดพิง ดูหมิ่น หรือพูดความเท็จ ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไร ตนจึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดดรามาทัวร์ไปลงเขาเยอะมาก เพราะคดีนี้เป็นการพิจารณาคดีแบบเปิดประชาชนสามารถเข้าไปฟังคำพิจารณาได้ จึงมองว่าการที่คุณนัสนำออกมาเล่าไม่ได้ทำผิดอะไร
“13 ส.ค. 69 อัพเดทคดีแม่บ้านเดทตอลหลังขึ้นศาลในนัดสืบพยานประกอบคำรับสารภาพนะคะ
10 ส.ค. หยกได้ไปขึ้นศาลอาญากรุงเทพใต้ในฐานะพยานและโจทก์ร่วมค่ะ แม่บ้านคู่กรณีถูกคุมตัวมาจากเรือนจำ และเข้ามานั่งในห้องพิจารณาใกล้ ๆ กันเลยค่ะ ในตอนแรกเราคิดว่าเค้าอาจจะเข้ามาขอโทษ แต่จนจบกระบวนการ เค้าก็ไม่ได้เข้ามาพูดคุยอะไรค่ะ
ในคดีนี้มีอัยการเป็นโจทก์และหยกได้มอบหมายให้ทนายยื่นเข้าเป็นโจทก์ร่วม ตอนเริ่มพิจารณาคดีฝั่งแม่บ้านคู่กรณียอมรับสารภาพทั้งสองข้อกล่าวหาคือ พยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และปลอมปนสารในของอุปโภคบริโภคเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
พอรับสารภาพแล้วทางฝั่งจำเลย (แม่บ้าน) จะไม่สามารถถามค้านในเชิงต่อสู้คดีได้แล้วค่ะ เนื่องจากเป็นข้อหาทึ่อัตราโทษสูง (สูงสุดจำคุกตลอดชีวิต) จึงต้องมีการสืบพยานเพื่อประกอบการพิจารณา ในการกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมค่ะ นัดนี้จึงเป็นการสืบพยานจากทางฝั่งโจทก์
ในวันนั้นมีพยานทั้งหมด 6 ท่าน ขอขอบพระคุณทุกท่านมาก ๆ ที่สละเวลามาเป็นพยานในคดีนี้นะคะ ทั้งคุณหมอนิติเวช เจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐาน สารวัตรเจ้าของคดี รวมถึงคุณยาย และพี่เลี้ยงประจำบ้านเราค่ะ
จากนี้จะมีนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 24 ก.ย. 69 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ก็จะทราบผลแล้วค่ะว่าแม่บ้านจะได้รับโทษยังไงบ้าง
***และจากกรณีที่คุณนัสได้นำเรื่องคดีมาเล่าเนื่องจากอยู่ให้ห้องพิจารณาคดีห้องเดียวกัน หยกได้ฟังทั้งหมดแล้วทางคุณนัสเองได้พูดตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินในช่วงต้นของการพิจารณา ก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงเลยค่ะ และคดีนี้เป็นการพิจารณาแบบเปิดซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับฟังได้ค่ะ
การนำมาพูดโดยที่ไม่ได้พาดพิง ดูหมิ่น แสดงข้อความเป็นเท็จ หยกมองว่าไม่เป็นไรเลยค่ะ คดีนี้คนติดตามมาตั้งแต่ออกโหนกระแส เป็นคดีที่สะเทือนขวัญ หลายคนรอติดตามความคืบหน้า ขอบคุณที่ทำให้คดีเป็นที่สนใจอีกครั้งแม้ว่าจะผ่านมาเกือบ 8 เดือน และขอบคุณทุกคนจริง ๆ นะคะที่ยังตามคดีนี้และคอยส่งกำลังใจมาให้ตลอด”
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อ้างอิงจาก : FB Yokey Sittitavong Zheng
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