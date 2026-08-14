ประวัติ ฟ้าใส อดีตไอดอล Isekai เสียชีวิต หลังพักงานรักษาอาการป่วย
ประวัติ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ อดีตไอดอลสาวดูโอ้ Isekai เสียชีวิต หลังยุติบทบาทวงเพราะอาการป่วย
วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ค่าย IC45 Entertainment และศิลปินในค่าย แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ อดีตสมาชิกวงไอดอล Isekai ทางค่ายแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมส่งกำลังใจให้ “ใบเตย” อดีตเพื่อนร่วมวงและครอบครัวของฟ้าใสในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
ทางค่ายขอบคุณฟ้าใสและใบเตยที่ทำงานหนักและใส่ใจในทุกผลงานเสมอมา ขณะนี้ครอบครัวและคนใกล้ชิดอยู่ระหว่างการจัดการพิธีศพ แฟนคลับสามารถส่งกำลังใจและร่วมสมทบทุนจัดงานเพื่อส่งฟ้าใสเป็นครั้งสุดท้ายผ่านบัญชีของใบเตยได้โดยตรงตามโพสต์ประกาศของทางค่าย
ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคน และทีมงานทุกท่าน ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานของ Isekai ในทุก ๆ บทเพลง รวมถึงศิลปินทั้ง 2 คน ใบเตย และ ฟ้าใส ขอให้การเดินทางต่อจากนี้เป็นเส้นทางที่สวยงาม
ประวัติ ฟ้าใส อัญญา ไอดอลสาววง Isekai
สำหรับประวัติส่วนตัว ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ ถือเป็นไอดอลสาวที่มีความสดใสและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- วันเกิด : 12 เมษายน
- กรุ๊ปเลือด : A
- สีที่ชอบ : ฟ้า, ดำ
- อาหารที่ชอบ : ซูชิ, ชาบู
- ขนมที่ชอบ : เยลลี่, สตรอว์เบอร์รีชอร์ตเค้ก
- สถานที่โปรด : ทะเล, ต่างโลก
ในส่วนของผลงานเพลง วง Isekai (อิเซไก) สร้างสรรค์ผลงานออกมาทั้งหมด 4 เพลง เริ่มจากซิงเกิลแรก นักผจญภัย (冒険者) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกเดินทางครั้งใหม่ในโลกแห่งจินตนาการ ตามมาด้วยเพลง เวทมนตร์, ต่างโลก และ ผู้กล้า โดยทุกเพลงเปิดให้ฟังผ่านระบบสตรีมมิงทุกช่องทาง
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Isekai 「異世界」ออกประกาศสำคัญเรื่องการยุติกิจกรรมทั้งหมดของวง หลังดำเนินงานมาได้กว่า 1 ปี สาเหตุหลักมาจากปัญหาสุขภาพของศิลปิน ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้หยุดพักงานอย่างไม่มีกำหนดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย
ทางศิลปินได้มีการปรึกษาหารือกับทางค่ายหลายครั้ง เมื่อพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ และตัดสินใจร่วมกันว่า ใบเตย และ ฟ้าใส และวง Isekai จําเป็นต้องยุติกิจกรรมวงทั้งหมดลง
สําหรับท่านใดที่ถือบัตรกิจกรรมของ Isekai ไว้ ทางวงจะชี้แจงให้ท่านทราบอีกครั้ง หลังผ่านช่วงเวลาในการรักษาตัว ว่าจะสามารถมาอ่าลาทุกคนอย่างเป็นทางการได้อีกครั้งหรือไม่ ทั้งนี้ถ้าทางวงไม่สามารถจัดกิจกรรมอําลาได้ทางค่ายจะประกาศ
การชดเชยบัตรในเวลาถัดไป
ทั้งนี้ทุกท่านยังสามารถติดตาม ใบเตย และ ฟ้าใส ได้ผ่าน SNS เดิมทุกช่องทาง
IC45 Entertainment และ Isekai ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมผจญภัยในต่างโลกไปกับพวกเรา ตลอด 1 ปีกว่าๆ ที่ผ่านมาและขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้พวกเรา แม้พวกเราจําเป็นต้องยุติบทบาทไป ขอฝากผลงานเพลงทั้ง 4 เพลง ที่พวกเราได้ตั้งใจสร้างสรรค์ไว้ในหัวใจทุกคนต่อไป และทางค่ายขออวยพรให้สมาชิก มีการฟื้นฟูสุขภาพอย่างดี และกลับมามีสุขภาพแข็งแรงโดยไว
แฟนคลับยังสามารถเข้าไปย้อนดูผลงานและเก็บความทรงจำดี ๆ ของฟ้าใสไว้ในหัวใจได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ทั้ง Facebook, Instagram และ X ที่ชื่อบัญชี fahsai.isekai
ข้อมูลและภาพจาก : Fahsai Isekai และ IC45 Entertainment
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