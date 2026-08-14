บันเทิง

ประวัติ ฟ้าใส อดีตไอดอล Isekai เสียชีวิต หลังพักงานรักษาอาการป่วย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 09:36 น.
ประวัติ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ

ประวัติ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ อดีตไอดอลสาวดูโอ้ Isekai เสียชีวิต หลังยุติบทบาทวงเพราะอาการป่วย

วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ค่าย IC45 Entertainment และศิลปินในค่าย แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ อดีตสมาชิกวงไอดอล Isekai ทางค่ายแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง พร้อมส่งกำลังใจให้ “ใบเตย” อดีตเพื่อนร่วมวงและครอบครัวของฟ้าใสในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ทางค่ายขอบคุณฟ้าใสและใบเตยที่ทำงานหนักและใส่ใจในทุกผลงานเสมอมา ขณะนี้ครอบครัวและคนใกล้ชิดอยู่ระหว่างการจัดการพิธีศพ แฟนคลับสามารถส่งกำลังใจและร่วมสมทบทุนจัดงานเพื่อส่งฟ้าใสเป็นครั้งสุดท้ายผ่านบัญชีของใบเตยได้โดยตรงตามโพสต์ประกาศของทางค่าย

ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคน และทีมงานทุกท่าน ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานของ Isekai ในทุก ๆ บทเพลง รวมถึงศิลปินทั้ง 2 คน ใบเตย และ ฟ้าใส ขอให้การเดินทางต่อจากนี้เป็นเส้นทางที่สวยงาม

ประวัติ ฟ้าใส อัญญา ไอดอลสาววง Isekai

สำหรับประวัติส่วนตัว ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ ถือเป็นไอดอลสาวที่มีความสดใสและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

  • วันเกิด : 12 เมษายน
  • กรุ๊ปเลือด : A
  • สีที่ชอบ : ฟ้า, ดำ
  • อาหารที่ชอบ : ซูชิ, ชาบู
  • ขนมที่ชอบ : เยลลี่, สตรอว์เบอร์รีชอร์ตเค้ก
  • สถานที่โปรด : ทะเล, ต่างโลก

ในส่วนของผลงานเพลง วง Isekai (อิเซไก) สร้างสรรค์ผลงานออกมาทั้งหมด 4 เพลง เริ่มจากซิงเกิลแรก นักผจญภัย (冒険者) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกเดินทางครั้งใหม่ในโลกแห่งจินตนาการ ตามมาด้วยเพลง เวทมนตร์, ต่างโลก และ ผู้กล้า โดยทุกเพลงเปิดให้ฟังผ่านระบบสตรีมมิงทุกช่องทาง

ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ-5
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Isekai 「異世界」ออกประกาศสำคัญเรื่องการยุติกิจกรรมทั้งหมดของวง หลังดำเนินงานมาได้กว่า 1 ปี สาเหตุหลักมาจากปัญหาสุขภาพของศิลปิน ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้หยุดพักงานอย่างไม่มีกำหนดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย

ทางศิลปินได้มีการปรึกษาหารือกับทางค่ายหลายครั้ง เมื่อพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ และตัดสินใจร่วมกันว่า ใบเตย และ ฟ้าใส และวง Isekai จําเป็นต้องยุติกิจกรรมวงทั้งหมดลง

สําหรับท่านใดที่ถือบัตรกิจกรรมของ Isekai ไว้ ทางวงจะชี้แจงให้ท่านทราบอีกครั้ง หลังผ่านช่วงเวลาในการรักษาตัว ว่าจะสามารถมาอ่าลาทุกคนอย่างเป็นทางการได้อีกครั้งหรือไม่ ทั้งนี้ถ้าทางวงไม่สามารถจัดกิจกรรมอําลาได้ทางค่ายจะประกาศ
การชดเชยบัตรในเวลาถัดไป

ทั้งนี้ทุกท่านยังสามารถติดตาม ใบเตย และ ฟ้าใส ได้ผ่าน SNS เดิมทุกช่องทาง

IC45 Entertainment และ Isekai ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมผจญภัยในต่างโลกไปกับพวกเรา ตลอด 1 ปีกว่าๆ ที่ผ่านมาและขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้พวกเรา แม้พวกเราจําเป็นต้องยุติบทบาทไป ขอฝากผลงานเพลงทั้ง 4 เพลง ที่พวกเราได้ตั้งใจสร้างสรรค์ไว้ในหัวใจทุกคนต่อไป และทางค่ายขออวยพรให้สมาชิก มีการฟื้นฟูสุขภาพอย่างดี และกลับมามีสุขภาพแข็งแรงโดยไว

แฟนคลับยังสามารถเข้าไปย้อนดูผลงานและเก็บความทรงจำดี ๆ ของฟ้าใสไว้ในหัวใจได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ทั้ง Facebook, Instagram และ X ที่ชื่อบัญชี fahsai.isekai

ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ-2
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka
ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka
ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ-3
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka
ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ-4
ภาพจาก Facebook : Fahsai Iseka
ฟ้าใส อดีตไอดอลสาว วง Isekai เสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : IC45 Entertainment
ยุติบทบาทวง Isekai
ภาพจาก Facebook : Isekai 「異世界」

ข้อมูลและภาพจาก : Fahsai Isekai และ IC45 Entertainment

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด่วน เจอเด็ก ม.2 โพสต์ขู่ก่อเหตุกราดยิง

7 นาที ที่แล้ว
สมจิตร จงจอหอ ฝากเงินเยี่ยม มนัส บันเทิง

สมจิตร จงจอหอ อัดคลิปทแฉ เงินฝากเยี่ยม มนัส หายกลางทาง ซัด ‘เวรกรรมจะตามทัน’

9 นาที ที่แล้ว
รักษาช้า พ่อเสียชีวิต ข่าว

พ่อวัย 65 ปวดท้องรุนแรง เสียชีวิต เพราะรอรักษานาน 2 ชั่วโมง รพ.ยอมรับล่าช้า

17 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เดย์ ไทยเทเนี่ยม แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคนสำคัญในชีวิต

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปรับพนักงานเดินเรือนับแสน เล่นพิเรนทร์ใช้หวูดปลุกหมีขั้วโลก บนเกาะสฟาลบาร์

21 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ภาพสุดท้าย ฟ้าใส ไอดอลสาววง Isekai ฉลองวันเกิด ก่อนต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้า

27 นาที ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นสับยับ แฉคดีปล้นครูมักกะสัน เตือนดักคอ &#039;อย่าประมาทไทย&#039; ข่าว

สื่อญี่ปุ่นสับยับ! คดีปล้น “ครูหนุ่มญี่ปุ่น” ที่มักกะสัน เตือนดักคอ ‘อย่าประมาทไทย’

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หวิดสลด! ฝาท่อเปิดทิ้งไว้ บริเวณเดอะมอลล์บางแค เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแล้ว

50 นาที ที่แล้ว
คืบหน้าคดี แม่บ้านผสมเดทตอล ก้มหน้ารับสารภาพ 2 ข้อหา ศาลนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.ย. ข่าว

คืบหน้าคดี แม่บ้านผสมเดทตอล ก้มหน้ารับสารภาพ 2 ข้อหา ศาลนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.ย.

54 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ บันเทิง

ประวัติ ฟ้าใส อดีตไอดอล Isekai เสียชีวิต หลังพักงานรักษาอาการป่วย

55 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคำให้การ 7 เยาวชน รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ให้เงิน เลยก่อเหตุ ได้ 1,400 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นใช้กฎหมายห้ามทำลายธงชาติ ฝ่าฝืนเสี่ยงคุก 2 ปี ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเริ่มใช้กฎหมายคุ้มครองธงชาติ ทำลายต่อหน้าสาธารณะเสี่ยงคุก 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทูตอิสราเอล เข้าพบ ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี วอนช่วยดูแล ยืนยันส่วนใหญ่คนอิสราเอลเป็นคนดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มเสพยาถือมีดป่วนหลายโรงเรียน ในนนทบุรี เจ้าตัวอ้างแค่รณรงค์ลดโลกร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เจสสิกา เบง” นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งเสียชีวิต ล้มหมดสติขณะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งที่ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เผยผลสอบสวน ผู้โดยสารเกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน หลังกระจกแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอธิบายติดคุกจริงกี่ปี หลัง “อภิรักษ์” ผู้บริหาร Forex 3D โดนโทษจำคุก 4 หมื่นปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า “ฟ้าใส” อดีตไอดอลสาว วง “Isekai” เสียชีวิต เพิ่งยุติบทบาทเพราะอาการป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบแล้ว 7 เยาวชนอายุ 13-17 ปี รุมทำร้าย ปล้นทรัพย์ “ครูชาวญี่ปุ่น” มาเที่ยวไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไชยชนก” คุย “Roblox” หารือเรื่องความปลอดภัยเด็ก ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 14 ส.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขาย 68,000

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 14 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อธีนา นางงามเวทีดังถูกอุ้มฆ่า พบ เพื่อนสนิท เป็นนกต่อ ลวงไปฟิลิปปินส์-เรียกค่าไถ่ 26 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! นางงามเวทีดังถูกอุ้มฆ่า พบ เพื่อนสนิท เป็นนกต่อ ลวงไปฟิลิปปินส์-เรียกค่าไถ่ 26 ล้าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ดูด่วนก่อนอั้น! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16/8/69 ฟัน 7 เด่นมาแรง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับวันเกิด แม่เน็ตไอดอล ร่างทรุดหนักก่อนเสียชีวิต ปมเงินผ่าตัด 3 แสนยังเป็นข้อกังขา ข่าวต่างประเทศ

แม่เน็ตไอดอลดับตรงวันเกิด ร่างทรุดหนัก ก่อนลูกสาวยอมรับเคยขโมยเงินแม่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 09:36 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 09:36 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด่วน เจอเด็ก ม.2 โพสต์ขู่ก่อเหตุกราดยิง

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569
รักษาช้า พ่อเสียชีวิต

พ่อวัย 65 ปวดท้องรุนแรง เสียชีวิต เพราะรอรักษานาน 2 ชั่วโมง รพ.ยอมรับล่าช้า

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569

ปรับพนักงานเดินเรือนับแสน เล่นพิเรนทร์ใช้หวูดปลุกหมีขั้วโลก บนเกาะสฟาลบาร์

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569
สื่อญี่ปุ่นสับยับ แฉคดีปล้นครูมักกะสัน เตือนดักคอ &#039;อย่าประมาทไทย&#039;

สื่อญี่ปุ่นสับยับ! คดีปล้น “ครูหนุ่มญี่ปุ่น” ที่มักกะสัน เตือนดักคอ ‘อย่าประมาทไทย’

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569
Back to top button