ทูตอิสราเอล เข้าพบ ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี วอนช่วยดูแล ยืนยันส่วนใหญ่คนอิสราเอลเป็นคนดี
ทูตอิสราเอล เข้าพบ ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี วอนช่วยดูแล ชี้เหมือนทุกชาติมีทั้งคนดีและคนไม่ดี แต่ส่วนใหญ่คนอิสราเอลเป็นคนดี
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.อโลนา ฟิชเชอร์-คัมม์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ขอความร่วมมือให้การดูแลนักท่องเที่ยวและชาวอิสราเอลในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีทั้งที่มาท่องเที่ยว พำนักระยะยาว และประกอบธุรกิจในพื้นที่ โดยกล่าวว่า ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนดี และบางส่วนอาจจะกระทำผิดไปบ้าง ยืนยันว่าอิสราเอลก็เหมือนประเทศอื่นที่มีทั้งคนดีและไม่ดี ขณะที่สื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิด และรู้สึกไม่ปลอดภัย หากมีปัญหาใด ๆ ขอให้จังหวัดประสานแจ้งไปยังสถานทูตโดยตรง เพื่อร่วมแก้ปัญหา
ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งข้อควรปฏิบัติให้แก่ชาวอิสราเอลที่เดินทางมาประเทศไทยถึงประเพณี วัฒนธรรม ข้อห้ามต่าง ๆ เป็นการเบื้องต้นแล้ว โดยประเทศอิสราเอลมีโครงการส่งเสริมต่าง ๆ ในประเทศไทย 5 โครงการและมี 1 โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยด้วย ขณะเดียวกันในเดือน พ.ย.นี้ จะขอเชิญผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ไปร่วมประชุมที่อิสราเอลด้วย
ขณะที่ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีกล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวทุกประเทศอย่างเท่าเทียม ดำเนินการกับทุกคนที่ทำผิดกฏหมาย และดูแลนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาค โปร่งใส เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ที่ดีกลับไป รู้สึกปลอดภัย และอยู่อย่างมีความสุข โดยเห็นว่าประเทศอิสราเอลมีโครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ จ.สุราษฎร์ธานี ได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษา
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีให้ความร่วมมือ หากจะประสานด้านธุรกิจให้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ด้านท่องเที่ยวให้ประสานสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ส่วนด้านความปลอดภัยให้ประสานตำรวจภูธรจังหวัดและสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
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