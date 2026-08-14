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ทูตอิสราเอล เข้าพบ ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี วอนช่วยดูแล ยืนยันส่วนใหญ่คนอิสราเอลเป็นคนดี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 09:14 น.

ทูตอิสราเอล เข้าพบ ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี วอนช่วยดูแล ชี้เหมือนทุกชาติมีทั้งคนดีและคนไม่ดี แต่ส่วนใหญ่คนอิสราเอลเป็นคนดี

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.อโลนา ฟิชเชอร์-คัมม์ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ขอความร่วมมือให้การดูแลนักท่องเที่ยวและชาวอิสราเอลในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานีทั้งที่มาท่องเที่ยว พำนักระยะยาว และประกอบธุรกิจในพื้นที่ โดยกล่าวว่า ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นคนดี และบางส่วนอาจจะกระทำผิดไปบ้าง ยืนยันว่าอิสราเอลก็เหมือนประเทศอื่นที่มีทั้งคนดีและไม่ดี ขณะที่สื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้คนทั่วไปเข้าใจผิด และรู้สึกไม่ปลอดภัย หากมีปัญหาใด ๆ ขอให้จังหวัดประสานแจ้งไปยังสถานทูตโดยตรง เพื่อร่วมแก้ปัญหา

ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งข้อควรปฏิบัติให้แก่ชาวอิสราเอลที่เดินทางมาประเทศไทยถึงประเพณี วัฒนธรรม ข้อห้ามต่าง ๆ เป็นการเบื้องต้นแล้ว โดยประเทศอิสราเอลมีโครงการส่งเสริมต่าง ๆ ในประเทศไทย 5 โครงการและมี 1 โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยด้วย ขณะเดียวกันในเดือน พ.ย.นี้ จะขอเชิญผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ไปร่วมประชุมที่อิสราเอลด้วย

ขณะที่ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีกล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวทุกประเทศอย่างเท่าเทียม ดำเนินการกับทุกคนที่ทำผิดกฏหมาย และดูแลนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาค โปร่งใส เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ที่ดีกลับไป รู้สึกปลอดภัย และอยู่อย่างมีความสุข โดยเห็นว่าประเทศอิสราเอลมีโครงการส่งเสริมเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ จ.สุราษฎร์ธานี ได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษา

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยินดีให้ความร่วมมือ หากจะประสานด้านธุรกิจให้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ด้านท่องเที่ยวให้ประสานสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ส่วนด้านความปลอดภัยให้ประสานตำรวจภูธรจังหวัดและสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 09:14 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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