รวบหนุ่มเสพยาถือมีดป่วนหลายโรงเรียน ในนนทบุรี เจ้าตัวอ้างแค่รณรงค์ลดโลกร้อน
รวบหนุ่มเสพยาถือมีดป่วนหลายโรงเรียน ในนนทบุรี เจ้าตัวอ้างแค่รณรงค์ลดโลกร้อน เผยสาเหตุหนีออกมาจากบ้านเพราะน้อยใจแม่
จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุมีชายวัย 33 ปี ซึ่งมีพฤติกรรมเสพยา คลุ้มคลั่ง ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปป่วนภายในโรงเรียนหลายแห่ง ย่าน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และยังมีรายงานทะเลาะวิวาทชกต่อยกับหนุ่มขับรถเก๋งบริเวณแยกตลาดบางบัวทองอีกด้วย สร้างความหวาดกลัวและเกรงว่าจะทำร้ายร่างกายนักเรียนตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางบัวทอง ได้จับกุมตัวชายคนดังกล่าวได้แล้ว โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่โรงแรมแถวแยกบางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พร้อมของกลาง รถจยย. เสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ในวันก่อเหตุ โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาคือ “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1”
จากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุได้ความว่า ตนไม่ได้ขี่รถจยย.ซิ่ง แค่ขี่ไปบอกคนให้ช่วยกันลดโลกร้อน ส่วนเรื่องที่โรงเรียนมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วก็เลยแวะเข้าไปบอกให้ช่วยกันปิดไฟลดโลกร้อน ไม่ได้มีเจตนาเข้าไปสร้างความวุ่นวาย และกำลังจะขี่รถไป อ.ไทรน้อย ไปบอกคนฝั่งนั้น ช่วยกันลดโลกร้อนด้วย ส่วนเรื่องที่ไปทำร้ายร่างกาย เพราะตนเองโดนไม้ตีก่อนเลยป้องกันตัว ไม่ได้ทำร้ายร่างกาย เพราะแค่วิ่งทำงานก็เหนื่อยแล้ว
สาเหตุที่หนีออกจากบ้านเพราะว่าแม่ไม่ได้รักตนแล้ว ตนสัมผัสได้ และที่โกรธแม่เพราะว่าแม่เรียกผู้ใหญ่บ้าน เรียกตำรวจมาจับตัว ไม่ยอมปกป้อง ยอมรับเสพยา แต่ก็ไม่ควรเรียกมาจับ ถ้าไม่เสพก็ทำงานไม่ไหว
ผู้ก่อเหตุ ยืนยันว่าไม่ได้ไปป่วนโรงเรียน เคยเรียนมาที่นั่นตั้งแต่เด็ก ตนเองโดนใส่ร้าย ยืนยันว่าที่ทำมาทั้งหมดเพื่อช่วยลดโลกร้อน กลัวโลกระเบิด เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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