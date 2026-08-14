“เจสสิกา เบง” นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งเสียชีวิต ล้มหมดสติขณะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งที่ไทย
เจสสิกา เบง นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งเสียชีวิตด้วยวัย 18 ปี หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอล้มหมดสติขณะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งที่ไทย
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สำนักข่าว ABC รายงานว่า เจสสิกา เบง นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งชาวออสเตรเลีย เสียชีวิตในวัย 18 ปี ภายหลังหมดสติขณะเตรียมพร้อมลงการแข่งขัน KLPGA Tour’s International Qualifying Tournament ในกรุงเทพ
โดยจากรายงานระบุว่าเธอเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งเธอวูบหมดสติและล้มลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยทางสมาพันธ์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีทัวร์แห่งออสราเลเชีย (WPGA Tour of Australasia) ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตในครัั้งนี้ พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนของ เจสสิกา เบง ด้วย ทั้งนี้ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
สำหรับ เจสสิกา เบง ถือเป็นดาวรุ่งน่าจับตามองในวงการกอล์ฟ โดยเธอสามารถคว้าแชมป์รายการแรกได้สำเร็จ ในการแข่งระดับมืออาชีพในรายการที่ 5 ในรายการ Women’s NSW Open Regional Qualifying Event
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เศร้า “ฟ้าใส” อดีตไอดอลสาว วง “Isekai” เสียชีวิต เพิ่งยุติบทบาทเพราะอาการป่วย
- เศร้า น้องนิว นักฟุตบอลเยาวชนฝีเท้าดี เสียชีวิตหลังโดนพิษแมงกะพรุนขณะเล่นน้ำ
- “เควิน คีแกน” ตำนานนักฟุตบอล เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 75 ปี หลังป่วยเป็นมะเร็ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: