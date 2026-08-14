ข่าวกีฬา

“เจสสิกา เบง” นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งเสียชีวิต ล้มหมดสติขณะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งที่ไทย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 08:44 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 08:44 น.

เจสสิกา เบง นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งเสียชีวิตด้วยวัย 18 ปี หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอล้มหมดสติขณะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งที่ไทย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สำนักข่าว ABC รายงานว่า เจสสิกา เบง นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งชาวออสเตรเลีย เสียชีวิตในวัย 18 ปี ภายหลังหมดสติขณะเตรียมพร้อมลงการแข่งขัน KLPGA Tour’s International Qualifying Tournament ในกรุงเทพ

โดยจากรายงานระบุว่าเธอเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งเธอวูบหมดสติและล้มลงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยทางสมาพันธ์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีทัวร์แห่งออสราเลเชีย (WPGA Tour of Australasia) ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตในครัั้งนี้ พร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวและเพื่อนของ เจสสิกา เบง ด้วย ทั้งนี้ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม

สำหรับ เจสสิกา เบง ถือเป็นดาวรุ่งน่าจับตามองในวงการกอล์ฟ โดยเธอสามารถคว้าแชมป์รายการแรกได้สำเร็จ ในการแข่งระดับมืออาชีพในรายการที่ 5 ในรายการ Women’s NSW Open Regional Qualifying Event

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 08:44 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 08:44 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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