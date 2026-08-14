สหรัฐฯ เผยผลสอบสวน ผู้โดยสารเกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน หลังกระจกแตก
สหรัฐฯ เผยรายงานสอบสวนเบื้องต้น ผู้โดยสารถูกดูดเกือบตาย หลังกระจกเครื่องบินแตก พบชิ้นส่วนลอยมากระแทกกับกระจกขณะเทคออฟ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) ได้รายงานผลสอบสวนเบื้องต้นจากกรณีที่ศีรษะของผู้โดยสารชายถูกดูดออกนอกหน้าต่างเครื่องบิน ได้รับบาดเจ็บ ขณะโดยสารกับสายการบินไรอันแอร์ เมื่อช่วงวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นของ NTSB ระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางจากประเทศกรีซสู่เยอรมนีและขณะเทคออฟ ก่อนที่ประสบเหตุใบพัดพัดลมของเครื่องยนต์หมายเลข 2 (ด้านขวา) หลุดขณะไต่ระดับหลังขึ้นบิน ก่อนที่ใบพัดจะกระแทกกับกระจกทำให้กระจกแตกและพยายามดูดผู้โดยสารชายคนดังกล่าวออกจากเครื่อง
ทาง NTSB ยังให้ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ด้วยว่า นักบินได้รับสัญญาณเตือนเครื่องยนต์สั่นสะเทือนในระดับสูง ขณะเครื่องบินกำลังไต่ระดับ
นักบินจึงลดกำลังเครื่องยนต์และดำเนินการตรวจสอบหลายรายการ ก่อนที่แรงสั่นสะเทือนจะหยุดลง ทำให้นักบินเดินหน้าการไต่ระดับต่อโดยใช้ระบบนักบินอัตโนมัติ ตามรายงาน
อย่างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์กลับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่นักบินจะได้ยิน เสียงดังคล้ายการระเบิด ส่งผลให้พวกเขาประกาศภาวะฉุกเฉินและเริ่มลดระดับเครื่องบิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายงานว่า พวกเขาได้ยินและรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าว รวมถึงเห็นควันเล็กน้อย ก่อนที่หน้ากากออกซิเจนจะถูกปล่อยลงมา
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนหนึ่งกล่าวว่า หลังจากนั้นพวกเขาสังเกตเห็นผู้โดยสารร้องขอความช่วยเหลือ หลังผู้โดยสารรายหนึ่ง “ติดค้างอยู่บางส่วนภายในช่องหน้าต่างเครื่องบินที่ได้รับความเสียหาย” โดยหน้าต่างทั้งบานหลุดหายไป ซึ่งภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้โดยสารคนอื่นๆช่วยกันดึงขาของเอาไว้ไม่ให้หลุดออกจากเครื่อง
ในรายงานระบุว่า เครื่องยนต์ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบด้วย คลื่นอัลตราโซนิก เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และไม่พบความผิดปกติใดๆ
ทั้งนี้ผู้โดยสารคนดังกล่าวรอดชีวิตมาได้ และเขาเคยให้สัมภาษณ์หลังเกิดเหตุว่าการที่เขายังมานั่งเล่าเรื่องนี้ได้ เป็นเรื่องปาฏิหาริย์
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