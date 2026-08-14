ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เผยผลสอบสวน ผู้โดยสารเกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน หลังกระจกแตก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 08:32 น.

สหรัฐฯ เผยรายงานสอบสวนเบื้องต้น ผู้โดยสารถูกดูดเกือบตาย หลังกระจกเครื่องบินแตก พบชิ้นส่วนลอยมากระแทกกับกระจกขณะเทคออฟ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ (NTSB) ได้รายงานผลสอบสวนเบื้องต้นจากกรณีที่ศีรษะของผู้โดยสารชายถูกดูดออกนอกหน้าต่างเครื่องบิน ได้รับบาดเจ็บ ขณะโดยสารกับสายการบินไรอันแอร์ เมื่อช่วงวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นของ NTSB ระบุว่า เครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางจากประเทศกรีซสู่เยอรมนีและขณะเทคออฟ ก่อนที่ประสบเหตุใบพัดพัดลมของเครื่องยนต์หมายเลข 2 (ด้านขวา) หลุดขณะไต่ระดับหลังขึ้นบิน ก่อนที่ใบพัดจะกระแทกกับกระจกทำให้กระจกแตกและพยายามดูดผู้โดยสารชายคนดังกล่าวออกจากเครื่อง

ทาง NTSB ยังให้ไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ด้วยว่า นักบินได้รับสัญญาณเตือนเครื่องยนต์สั่นสะเทือนในระดับสูง ขณะเครื่องบินกำลังไต่ระดับ

นักบินจึงลดกำลังเครื่องยนต์และดำเนินการตรวจสอบหลายรายการ ก่อนที่แรงสั่นสะเทือนจะหยุดลง ทำให้นักบินเดินหน้าการไต่ระดับต่อโดยใช้ระบบนักบินอัตโนมัติ ตามรายงาน

อย่างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์กลับเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ก่อนที่นักบินจะได้ยิน เสียงดังคล้ายการระเบิด ส่งผลให้พวกเขาประกาศภาวะฉุกเฉินและเริ่มลดระดับเครื่องบิน

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรายงานว่า พวกเขาได้ยินและรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าว รวมถึงเห็นควันเล็กน้อย ก่อนที่หน้ากากออกซิเจนจะถูกปล่อยลงมา

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนหนึ่งกล่าวว่า หลังจากนั้นพวกเขาสังเกตเห็นผู้โดยสารร้องขอความช่วยเหลือ หลังผู้โดยสารรายหนึ่ง “ติดค้างอยู่บางส่วนภายในช่องหน้าต่างเครื่องบินที่ได้รับความเสียหาย” โดยหน้าต่างทั้งบานหลุดหายไป ซึ่งภรรยาของผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้โดยสารคนอื่นๆช่วยกันดึงขาของเอาไว้ไม่ให้หลุดออกจากเครื่อง

ในรายงานระบุว่า เครื่องยนต์ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบด้วย คลื่นอัลตราโซนิก เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และไม่พบความผิดปกติใดๆ

ทั้งนี้ผู้โดยสารคนดังกล่าวรอดชีวิตมาได้ และเขาเคยให้สัมภาษณ์หลังเกิดเหตุว่าการที่เขายังมานั่งเล่าเรื่องนี้ได้ เป็นเรื่องปาฏิหาริย์

อ่านข่าวที่เกียวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด่วน เจอเด็ก ม.2 โพสต์ขู่ก่อเหตุกราดยิง

10 นาที ที่แล้ว
สมจิตร จงจอหอ ฝากเงินเยี่ยม มนัส บันเทิง

สมจิตร จงจอหอ อัดคลิปทแฉ เงินฝากเยี่ยม มนัส หายกลางทาง ซัด ‘เวรกรรมจะตามทัน’

12 นาที ที่แล้ว
รักษาช้า พ่อเสียชีวิต ข่าว

พ่อวัย 65 ปวดท้องรุนแรง เสียชีวิต เพราะรอรักษานาน 2 ชั่วโมง รพ.ยอมรับล่าช้า

19 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เดย์ ไทยเทเนี่ยม แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคนสำคัญในชีวิต

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปรับพนักงานเดินเรือนับแสน เล่นพิเรนทร์ใช้หวูดปลุกหมีขั้วโลก บนเกาะสฟาลบาร์

24 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ภาพสุดท้าย ฟ้าใส ไอดอลสาววง Isekai ฉลองวันเกิด ก่อนต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้า

30 นาที ที่แล้ว
สื่อญี่ปุ่นสับยับ แฉคดีปล้นครูมักกะสัน เตือนดักคอ &#039;อย่าประมาทไทย&#039; ข่าว

สื่อญี่ปุ่นสับยับ! คดีปล้น “ครูหนุ่มญี่ปุ่น” ที่มักกะสัน เตือนดักคอ ‘อย่าประมาทไทย’

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หวิดสลด! ฝาท่อเปิดทิ้งไว้ บริเวณเดอะมอลล์บางแค เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแล้ว

53 นาที ที่แล้ว
คืบหน้าคดี แม่บ้านผสมเดทตอล ก้มหน้ารับสารภาพ 2 ข้อหา ศาลนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.ย. ข่าว

คืบหน้าคดี แม่บ้านผสมเดทตอล ก้มหน้ารับสารภาพ 2 ข้อหา ศาลนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.ย.

57 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ฟ้าใส อัญญา แก้วนพคุณ บันเทิง

ประวัติ ฟ้าใส อดีตไอดอล Isekai เสียชีวิต หลังพักงานรักษาอาการป่วย

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดคำให้การ 7 เยาวชน รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไม่ให้เงิน เลยก่อเหตุ ได้ 1,400 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นใช้กฎหมายห้ามทำลายธงชาติ ฝ่าฝืนเสี่ยงคุก 2 ปี ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเริ่มใช้กฎหมายคุ้มครองธงชาติ ทำลายต่อหน้าสาธารณะเสี่ยงคุก 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทูตอิสราเอล เข้าพบ ผู้ว่าสุราษฎร์ธานี วอนช่วยดูแล ยืนยันส่วนใหญ่คนอิสราเอลเป็นคนดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มเสพยาถือมีดป่วนหลายโรงเรียน ในนนทบุรี เจ้าตัวอ้างแค่รณรงค์ลดโลกร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เจสสิกา เบง” นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งเสียชีวิต ล้มหมดสติขณะเตรียมความพร้อมก่อนแข่งที่ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เผยผลสอบสวน ผู้โดยสารเกือบถูกดูดออกจากเครื่องบิน หลังกระจกแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอธิบายติดคุกจริงกี่ปี หลัง “อภิรักษ์” ผู้บริหาร Forex 3D โดนโทษจำคุก 4 หมื่นปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า “ฟ้าใส” อดีตไอดอลสาว วง “Isekai” เสียชีวิต เพิ่งยุติบทบาทเพราะอาการป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบแล้ว 7 เยาวชนอายุ 13-17 ปี รุมทำร้าย ปล้นทรัพย์ “ครูชาวญี่ปุ่น” มาเที่ยวไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไชยชนก” คุย “Roblox” หารือเรื่องความปลอดภัยเด็ก ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 14 ส.ค. 69 เปิดตลาดร่วง 750 บาท ทองแท่งขาย 68,000

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 14 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! อธีนา นางงามเวทีดังถูกอุ้มฆ่า พบ เพื่อนสนิท เป็นนกต่อ ลวงไปฟิลิปปินส์-เรียกค่าไถ่ 26 ล้าน ข่าวต่างประเทศ

ช็อก! นางงามเวทีดังถูกอุ้มฆ่า พบ เพื่อนสนิท เป็นนกต่อ ลวงไปฟิลิปปินส์-เรียกค่าไถ่ 26 ล้าน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ดูด่วนก่อนอั้น! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16/8/69 ฟัน 7 เด่นมาแรง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดับวันเกิด แม่เน็ตไอดอล ร่างทรุดหนักก่อนเสียชีวิต ปมเงินผ่าตัด 3 แสนยังเป็นข้อกังขา ข่าวต่างประเทศ

แม่เน็ตไอดอลดับตรงวันเกิด ร่างทรุดหนัก ก่อนลูกสาวยอมรับเคยขโมยเงินแม่

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 08:30 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 08:32 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศหยุดเรียนด่วน เจอเด็ก ม.2 โพสต์ขู่ก่อเหตุกราดยิง

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569
สมจิตร จงจอหอ ฝากเงินเยี่ยม มนัส

สมจิตร จงจอหอ อัดคลิปทแฉ เงินฝากเยี่ยม มนัส หายกลางทาง ซัด ‘เวรกรรมจะตามทัน’

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569
รักษาช้า พ่อเสียชีวิต

พ่อวัย 65 ปวดท้องรุนแรง เสียชีวิต เพราะรอรักษานาน 2 ชั่วโมง รพ.ยอมรับล่าช้า

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569

เดย์ ไทยเทเนี่ยม แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคนสำคัญในชีวิต

เผยแพร่: 14 สิงหาคม 2569
Back to top button