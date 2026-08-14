ศาลอธิบายติดคุกจริงกี่ปี หลัง “อภิรักษ์” ผู้บริหาร Forex 3D โดนโทษจำคุก 4 หมื่นปี
ศาลอธิบายติดคุกจริงกี่ปี หลัง อภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex 3D ถูกพิพากษาจำคุก 49,110 ปี พร้อมให้ชดใช้ 4,911 ล้านบาท
จากกรณีที่ศาลอาญาพิพากษาจำคุก นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex-3D กับพวกรวม 5 คน สั่งจำคุกคนละ 49,110 ปี พร้อมให้ชดใช้ 4,911 ล้านบาท ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โดยคดีดังกล่าวมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กว่า 9,842 ราย มูลค่าความเสียหายรวมเกือบ 2,500 ล้านบาทตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กอธิบายเพิ่มเติมว่า “เห็นข่าวศาลสั่งจำคุกเป็นร้อยเป็นพันปี อย่าเพิ่งตกใจ เพราะตัวเลขนั้นเกิดจากการรวมโทษหลายกระทง แต่เมื่อต้องรับโทษจริง กฎหมายกำหนดเพดานโทษจำคุกรวมไว้ตามมาตรา 91 ไม่ได้หมายความว่าจะต้องติดคุกกันเป็นพันปีจริง ๆ
มาตรา 91 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าการเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้
(1) สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกินสามปี
(2) ยี่สิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปีแต่ไม่เกินสิบปี
(3) ห้าสิบปี สำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป เว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิต”
สำหรับคดี Forex นี้ โทษที่ลงนั้นมีอัตราโทษจำคุกอยู่ระหว่างเกินกว่า 3 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี
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