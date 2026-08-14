บันเทิง

เศร้า “ฟ้าใส” อดีตไอดอลสาว วง “Isekai” เสียชีวิต เพิ่งยุติบทบาทเพราะอาการป่วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 07:56 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 07:56 น.

ต้นสังกัดแจ้งข่าวเศร้า ฟ้าใส (Fahsai) อดีตไอดอลสาว วง Euphonie และ Isekai เสียชีวิต ภายหลังจากที่ยุติบทบาทไอดอลเนื่องจากอาการป่วยช่วงเมษาที่ผ่านมา

เพจเฟซบุ๊ก IC45 Entertainment ได้แจ้งข่าวเศร้าถึงการเสียชีวิตของ ฟ้าใส (Fahsai) หรือ อัญญา แก้วนพคุณ อดีตสมาชิกวง Euphonie และ Isekai โดยระบุว่า “ค่าย IC45 Entertainment และศิลปินทุกวงในค่าย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของฟ้าใส และขอส่งกำลังใจให้ใบเตย และครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

ขอขอบคุณการทำงานอย่างหนักเสมอมาของ ฟ้าใส และ ใบเตย Isekai ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งได้มาเป็นศิลปินในค่ายของพวกเรา ทั้งสองคนใส่ใจในทุกๆ ผลงานเสมอมา

ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคน และทีมงานทุกท่าน ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานของ Isekai ในทุกๆ บทเพลง รวมถึงศิลปินทั้ง 2 คน ใบเตย และ ฟ้าใส

ขอให้การเดินทางต่อจากนี้เป็นเส้นทางที่สวยงาม”

สำหรับวง Isekai นั้นเป็นประกอบไปด้วยสมาชิกสองคนได้แก่ ฟ้าใส และ ใบเตย แก้วนพคุณ ซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของฟ้าใส ซึ่งฟ้าใสได้ประกาศยุติกิจกรรมกับทางวงเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จากปัญหาสุขภาพ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ส.ค. 2569 07:56 น.| อัปเดต: 14 ส.ค. 2569 07:56 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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