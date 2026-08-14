รวบแล้ว 7 เยาวชนอายุ 13-17 ปี รุมทำร้าย ปล้นทรัพย์ “ครูชาวญี่ปุ่น” มาเที่ยวไทย
เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบแล้ว 7 เยาวชนอายุ 13-17 ปี รุมทำร้าย-ปล้นทรัพย์ ครูชาวญี่ปุ่น ที่มาเที่ยวประเทศไทย ด้านผู้ได้รับบาดเจ็บยันยังรักประเทศไทย
จากกรณีที่ กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น หลังขับจักรยานยนต์มาเทียบแล้วตะโกนบอก “มันนี่, มันนี่” บริเวณใกล้สถานีมักกะสัน แอร์พอร์ตลิงก์ เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวคนดังกล่าว มีบาดแผลที่หลังใบหู เย็บ 4 เข็ม , บาดแผลถูกต่อยที่บริเวณปาก เย็บ 3 เข็ม และบาดแผลถลอกที่บริเวณต้นขาขวา ก่อนได้ประชาชนพลเมืองดีช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.มักกะสัน ร่วมกับ สน.ดินแดง คุมตัวเยาวชนชาย 7 คน อายุระหว่าง 13-17 ปี ที่ร่วมก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น มาสอบปากคำที่ สน.มักกะสัน หลังจับกุมได้ที่ห้องพักแห่งหนึ่ง ในแฟลตข้าง สน.ดินแดง พร้อมรถจักรยานยนต์ของกลาง 2 คัน
โดยหลังจากได้รับแจ้งความจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อหาเส้นทางหลบหนี จนพบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ 2 คัน มาที่บริเวณแยกประชาสงเคราะห์ ก่อนจะมุ่งหน้าไปที่แฟลตข้าง สน.ดินแดง ซึ่งเป็นที่พักอาศัย เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไปเชิญตัวมาสอบถาม
ต่อมาได้เชิญผู้ปกครองของเยาวชนทั้ง 7 คน มารับตัวกลับบ้าน และนัดให้ผู้ปกครอง นำตัวเยาวชนมาร่วมกระบวนการสอบปากคำอย่างเป็นทางการ พร้อมกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก่อนจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น ดำเนินคดีต่อไป
ก่อนหน้านี้ผู้ได้รับบาดเจ็บเคยให้สัมภาษณ์ว่า ตลอดเวลาที่อาศัยและเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยยาวนานกว่า 14 ปี ตนมีความรักและผูกพันกับประเทศไทยมาก รวมถึงมีเพื่อนชาวไทยมากมาย ซึ่งทุกคนต่างให้ความเมตตาและเป็นมิตรกับตนมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ เจ้าตัวยอมรับตามตรงว่ารู้สึกว่าตัวเองประมาทที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงจนสัมผัสได้ถึงอันตราย อย่างไรก็ดี เขายังคงยืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ดี แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดและความไม่ระมัดระวังของตนเองเป็นหลัก
ตนอยากบอกกับเด็กๆ กลุ่มผู้ก่อเหตุว่า พวกเขายังอายุยังน้อย และยังมีอนาคตอีกยาวไกล ในสังคมไทยยังมีผู้ใหญ่และหน่วยงานอีกมาก รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนเรื่องการงาน และหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้เสมอ จึงอยากให้พวกเขากลับตัวกลับใจ เลือกทางชีวิตที่ดีเพื่อสร้างอนาคตของตัวเอง
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