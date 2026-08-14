“ไชยชนก” คุย “Roblox” หารือเรื่องความปลอดภัยเด็ก ใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยง
ไชยชนก นำกระทรวงดิจิทัล คุยกับบริษัท Roblox หารือเรื่องความปลอดภัยเด็กบนแพลตฟอร์ม ใช้ AI วิเคราะห์สกัดพฤติกรรมเสี่ยง
นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการหารือผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับ Mr.Edward Palmieri Senior Director, Public Policy บริษัท Roblox Corporation ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเกม Roblox โดยมีนางสาวชมภารี ชมภูรัตน์ รองปลัดกระทรวงดีอี ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ Asia Group Advisors เข้าร่วม
นายไชยชนก กล่าวว่า ตนได้หารือร่วมกับ Roblox ในส่วนของมาตรการด้านระบบความปลอดภัยและการคุ้มครองเด็กและเยาวชนบนแพลตฟอร์ม ทั้งการกำกับดูแลตามช่วงอายุ (Age Restriction & Age-Based Filtering) เทคโนโลยี Facial Age Estimation สำหรับประเมินอายุจากใบหน้า ระบบ Chat Moderation ตรวจจับข้อความไม่เหมาะสม และซึ่งทาง Roblox จะนำมาตรการตามมาตรฐาน IARC Rating มาใช้ในปี 2027
ทั้งนี้เรื่องความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่เฉพาะแค่ภาครัฐ แต่รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้วย โดยจากการหารือกระทรวงดีอีพร้อมผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มเกมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Digital Ecosystem ที่ปลอดภัย เพื่อยกระดับการยืนยันตัวตน การคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการใช้ AI อย่างรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน ครอบครัว และสังคมไทยในระยะยาว
ขณะเดียวกันได้เสนอให้มีการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการยืนยันตัวตนของผู้ที่จะสามารถใช้งานแพลตฟอร์ม Roblox โดยการเชื่อมโยงระบบ Thai National Digital ID/KYC เข้ากับบัญชีผู้ใช้งาน Roblox เพื่อจะช่วยให้การยืนยันตัวตนและอายุของผู้ใช้งานแม่นยำขึ้นมาก และสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองได้อีกระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ Roblox ยังได้นำเสนอ Family Zone ซึ่งเป็น Community ภายในแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจระบบเกมและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน พร้อมการเสริมทักษะเนื้อหาด้าน AI และ การเขียน Coding ซึ่งการพัฒนาแคมเปญดังกล่าว ตนเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กสามารถมีกิจกรรมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลร่วมกันได้
“สำหรับแนวทางในระยะเบื้องต้นนั้น จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันศึกษาระบบการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานในไทย เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริง ขณะที่ระยะต่อไปตนเสนอให้ศึกษาการใช้เครื่องมือ Pre-scan ตรวจสอบเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ การวิเคราะห์ Game/User History Log และการใช้ AI วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันเชิงรุก ไม่ใช่แก้ปัญหาภายหลังเกิดเหตุแล้ว ซึ่งทุกเครื่องมือที่นำมาใช้ต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ทั้งเรื่องความเหมาะสมและสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนผู้ใช้งาน โดยตนจะนำแนวทางดังกล่าวมาร่วมหารือกับผู้ประกอบการเกมไทยด้วย เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมเกมไทย” นายไชยชนก กล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมประสาน FBI ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกม “Roblox” วิเคราะห์มือปืนกราดยิงโรงเรียน
- Roblox เตรียมใช้ระบบยืนยันอายุ ป้องกันเยาวชนตกเป็นเหยื่อผู้ใหญ่
- พลอย พชรา แจงปมดราม่า ลูกชายถูกหลอกในเกม Roblox สูญเงิน 15,000 จ่อฟ้องชาวเน็ตวิจารณ์เสียหาย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: