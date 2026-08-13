ข่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดกฎเหล็ก “ชามไก่ลำปาง” แนะสนับสนุนของแท้ แอบอ้างเจอโทษหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 17:35 น.
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดกฎเหล็ก "ชามไก่ลำปาง" แนะสนับสนุนของแท้ แอบอ้างเจอโทษหนัก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดกฎเหล็ก “ชามไก่ลำปาง” แนะสนับสนุนของแท้ สังเกตตรา GI ก่อนซื้อ แอบอ้างเจอโทษหนัก

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า การผลิตชามไก่ในจังหวัดลำปางเริ่มต้นในช่วงปี พ.ศ. 2500 หลังจากมีการพบแหล่งแร่ดินขาวคุณภาพดีในอำเภอแจ้ห่ม ซึ่งเหมาะกับการทำเซรามิก โดยชาวจีนได้ร่วมกันก่อตั้งโรงงานแห่งแรกในจังหวัด และถ่ายทอดวัฒนธรรมการปั้นดินเผาจนเป็นที่แพร่หลายมาถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ “ชามไก่ลำปาง” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI ตั้งแต่ปี 2554 เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะโดดเด่น และมีชื่อเสียง เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาการผลิตในพื้นที่ ซึ่งกระบวนการผลิตตามที่ขึ้นทะเบียน GI ไว้กับกรมฯ จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และผลิตในพื้นที่จังหวัดลำปางเท่านั้น โดยมีขั้นตอนสำคัญในการผลิต คือ

(1) ใช้วัตถุดิบหลักเฉพาะถิ่น ไม่ใช่ดินทั่วไป แต่ต้องเป็นดินขาวลำปางผสมกับดินดำ และวัตถุดิบอื่น ได้แก่ หินฟันม้า และทรายแก้ว จะได้เนื้อดินที่มีความเหนียวและแข็งแกร่งคงรูป

(2) กระบวนการผลิตตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ขึ้นรูปด้วยเครื่องปั้น Jiggering ใช้มือและฟองน้ำตกแต่งชิ้นงาน จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งหรือเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

(3) การวาดด้วยมือเป็นลวดลาย “ไก่ ต้นกล้วย และดอกโบตั๋น” อยู่ร่วมกัน โดยใช้สีสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน แล้วนำไปเคลือบ โดยน้ำเคลือบมีส่วนผสมของหินฟันม้า ทรายแก้ว ดินขาว และหินปูน

จากนั้นนำไปเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,200 – 1,250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 – 9 ชั่วโมง ส่งผลให้เนื้อเซรามิกมีสีขาวนวลตามธรรมชาติ สีสันลวดลายติดทน มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน เพราะผ่านกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของสินค้า GI

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผลิตชามไก่ลำปางราว 10 ราย มีปริมาณการผลิตประมาณ 2,600 ชิ้นต่อปี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าและผ่านการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ จะได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทยบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นเวลา 2 ปี

เมื่อครบอายุสามารถยื่นขอให้มีการตรวจประเมินรอบใหม่เพื่อขอใช้ตรา GI ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะเป็นหลักประกันให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มข้นและสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตที่แท้จริงได้

นางอรมน กล่าวย้ำถึงขอบเขตการคุ้มครอง “ชามไก่ลำปาง” ว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยจะคุ้มครองการใช้ “ชื่อ GI” ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ขณะที่การใช้ “ตราสัญลักษณ์ GI ไทย” เป็นอีกกรณีหนึ่งที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534

กรณีแอบอ้างใช้ชื่อสินค้า GI หากมีการนำชื่อ “ชามไก่ลำปาง” หรือ “Lampang Chicken Bowl” ไปใช้กับสินค้าที่ไม่ได้ผลิตในแหล่งที่กำหนด หรือไม่มีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียน GI ไว้ เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มีโทษปรับสูงสุด 200,000 บาท

กรณีแอบอ้างใช้ “ตราสัญลักษณ์ GI ไทย” หากนำตรา GI ไทยไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มีโทษจำคุกสูงสุด 4 ปี ปรับสูงสุด 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีใช้ลวดลายหรือรูปแบบที่คล้ายคลึงกับสินค้า GI ในพื้นที่ โดยไม่ได้ใช้ชื่อ GI ไม่ใช้ตราสัญลักษณ์ GI หรือไม่ได้แสดงข้อความอันเป็นการแอบอ้างแหล่งกำเนิด แม้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับสินค้า GI ของแท้ ก็อาจไม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของกฎหมาย ที่ใช้หลักการคุ้มครอง “ชื่อ” และ “การแสดงแหล่งกำเนิด” มิใช่การคุ้มครองรูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภคจึงมีความสำคัญไม่แพ้การบังคับใช้กฎหมาย โดยกรมฯ ขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อชามไก่ลำปางที่มีการแสดงชื่อสินค้า GI และตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้อง หากไม่พบตราสัญลักษณ์ GI หรือไม่มีการระบุแหล่งกำเนิดอย่างชัดเจน ผู้บริโภคควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ GI ไทย และลดความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าที่อาจแอบอ้างเป็นสินค้า GI

และในกรณีที่พบเห็นหรือสงสัยว่า สินค้าที่ใช้ชื่อสินค้า GI อาจไม่ได้มาจากแหล่งผลิตที่กำหนด หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1368 เพื่อที่กรมฯ จะได้เข้าตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ GI ชามไก่ลำปางอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งขยายโอกาสทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์สินค้า GI ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับปริมาณวัตถุดิบดินที่ใช้ในการผลิต และหารือร่วมกับจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมแนวทางรองรับและทบทวนข้อกำหนดในทะเบียน GI ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต

พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเซรามิกที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบ GI เพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายฐานผู้ผลิตสินค้า GI ชามไก่ลำปาง สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเซรามิกของจังหวัดในระยะยาว

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมสนับสนุนสินค้า GI “ชามไก่ลำปาง” ที่ใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้อง เพื่อสนับสนุนช่างฝีมือและผู้ประกอบการท้องถิ่น ร่วมรักษาภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชามไก่ลำปาง ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

ดูด่วนก่อนอั้น! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16/8/69 ฟัน 7 เด่นมาแรง

7 นาที ที่แล้ว
ดับวันเกิด แม่เน็ตไอดอล ร่างทรุดหนักก่อนเสียชีวิต ปมเงินผ่าตัด 3 แสนยังเป็นข้อกังขา ข่าวต่างประเทศ

แม่เน็ตไอดอลดับตรงวันเกิด ร่างทรุดหนัก ก่อนลูกสาวยอมรับเคยขโมยเงินแม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดีสาวญี่ปุ่นฆ่าตัดศีรษะแฟน ซ่อนศพคาห้อง ก่อนออกไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ข่าวต่างประเทศ

ย้อนคดีสาวญี่ปุ่นฆ่าตัดศีรษะแฟน ซ่อนศพคาห้อง ก่อนออกไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือเฟอร์รี่ล่มซิมบับเว ดับ 44 ศพ ผู้รอดชีวิตแฉขอกลับฝั่งแต่คนขับฝืนออก ข่าวต่างประเทศ

เรือเฟอร์รี่ล่มซิมบับเว ดับ 44 ศพ ผู้รอดชีวิตแฉขอกลับฝั่งแต่คนขับฝืนออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 สิงหาคม 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 13 สิงหาคม 2569 สถิติวันพฤหัสบดี คัดเลขเด็ดออกซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 สิงหาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16/8/69 ฟันเลขนำทัพ จัดเต็มเลขท้ายชุดใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์สาเหตุ ศาลยกฟ้อง &quot;พิ้งกี้ สาวิกา&quot; คดี Forex-3D ข่าว

วิเคราะห์สาเหตุ ศาลยกฟ้อง “พิ้งกี้ สาวิกา” คดี Forex-3D

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดกฎเหล็ก &quot;ชามไก่ลำปาง&quot; แนะสนับสนุนของแท้ แอบอ้างเจอโทษหนัก ข่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดกฎเหล็ก “ชามไก่ลำปาง” แนะสนับสนุนของแท้ แอบอ้างเจอโทษหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ พิ้งกี้ สาวิกา โล่งอกพ้นผิด คดี Forex 3D เตรียมรับแม่-พี่ชาย ออกเรือนจำ หลังศาลยกฟ้อง บันเทิง

พิ้งกี้ สาวิกา โล่งอก ศาลยกฟ้อง คดี Forex 3D เตรียมรับแม่-พี่ชาย ออกเรือนจำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก อภิรักษ์ โกฎธิ กับพวกรวม 5 คน คดี Forex 3D ข่าว

ศาลสั่งคุก “อภิรักษ์ โกฎธิ” 49,110 ปี ชดใช้ 4.9 พันล้าน คดี Forex 3D

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ทีมนักตบสาวไทย U17 สร้างประวัติศาสตร์ เข้ารอบ 8 ทีม ผลงานดีที่สุดตลอดกาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ชญานุช อินธนู&quot; หัวเสาตัวเล็ก ทีมชาติไทย U17 อาวุธลับสุดโหด ครบเครื่องทุกสกิล ข่าวกีฬา

ประวัติ “ชญานุช อินธนู” หัวเสาตัวเล็ก ทีมชาติไทย U17 อาวุธลับสุดโหด ครบเครื่องทุกสกิล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! พบศพอาสาผลักดันช้างป่ากุยบุรี หายตัวข้ามคืน เร่งชันสูตรหาสาเหตุ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลมีคำสั่งพิพากษายกฟ้อง พิงกี้ สาวิกา คดี Forex 3D แม่-พี่ชาย รอดด้วย ข่าว

ด่วน! ศาลยกฟ้อง พิงกี้ สาวิกา คดี Forex 3D แม่-พี่ชาย รอดด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ส.ค. 69 เน้นเลข 3 เปิดชุด 2 ตัว 3 ตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย U17 พบ ไชนีสไทเป ไต้หวัน รอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกลูกยางเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 สถิติแพ้ทาง แต่ลุ้นไพ่ลับ ณัฐมน อาจเชื้อ วอลเลย์บอล

เปิดไพ่ลับ ไต้หวัน ทีมหญิงไทย ต้องผ่านรอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โพสต์ฉะ ไชยชนก-ปลัด-ผู้ตรวจฯ พร้อมใจไม่มา ลั่นกระทรวงดีอีไม่มีคนทำงานแล้วหรือ เบี้ยว กมธ. ถ TH-Ai Passport ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก โพสต์ฉะ ไชยชนก-ปลัด-ผู้ตรวจฯ พร้อมใจไม่มา ลั่นกระทรวงดีอีไม่มีคนทำงานแล้วหรือ เบี้ยว กมธ. ถ TH-Ai Passport

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ บลู พงศ์ทิวัตถ์ บันเทิง

ประวัติ บลู พงศ์ทิวัตถ์ พระเอกตี๋หน้าใส พระเอกดาวรุ่งโปรไฟล์ดี ลือรักใหม่ ‘ลิซ่า’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ไม่รับคำขอโทษ! ผอ.ตบนักเรียน ป.4 ขณะเคารพธงชาติ อ้างเครียด ยันเอาเรื่องถึงที่สุด ข่าว

แม่ไม่รับคำขอโทษ! ผอ.ตบนักเรียน ป.4 ขณะเคารพธงชาติ อ้างเครียด ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักเรียน ม.3 ทะเลาะกัน ชักปืนยิงเพื่อนเจ็บกลางห้องน้ำโรงเรียนสหรัฐฯ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยวน เผยเลขฝาโลง-ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง เต้ ดราก้อนไฟว์ หวังเป็นของขวัญแฟนๆ งวด 16/8/69 เลขเด็ด

หยวน เผยเลขฝาโลง-ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง เต้ ดราก้อนไฟว์ หวังเป็นของขวัญแฟนๆ งวด 16/8/69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป้าดาขับรถเร็วแช่ขวา ขณะสัมภาษณ์สดโหนกระแส ร้อนถึงพี่หนุ่มเคลียร์ตำรวจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 รอบแรกออกพรุ่งนี้ เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดผังญาติ &quot;ป้าดา&quot; เป็นอะไรกับ &quot;นายเฮียง&quot; ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม ข่าว

เปิดผังญาติ “ป้าดา” เป็นอะไรกับ “นายเฮียง” ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดาร้องโหนกระแส แฉ &quot;มือมืด&quot; โทรเบรก จนท. ออกใบแทนโฉนด 6145 อ้างไร้ข้อมูล ข่าว

ป้าดาร้องโหนกระแส แฉ “มือมืด” โทรเบรก จนท. ออกใบแทนโฉนด 6145 อ้างไร้ข้อมูล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 17:35 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 17:35 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูด่วนก่อนอั้น! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16/8/69 ฟัน 7 เด่นมาแรง

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
ดับวันเกิด แม่เน็ตไอดอล ร่างทรุดหนักก่อนเสียชีวิต ปมเงินผ่าตัด 3 แสนยังเป็นข้อกังขา

แม่เน็ตไอดอลดับตรงวันเกิด ร่างทรุดหนัก ก่อนลูกสาวยอมรับเคยขโมยเงินแม่

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
ย้อนคดีสาวญี่ปุ่นฆ่าตัดศีรษะแฟน ซ่อนศพคาห้อง ก่อนออกไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ย้อนคดีสาวญี่ปุ่นฆ่าตัดศีรษะแฟน ซ่อนศพคาห้อง ก่อนออกไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
เรือเฟอร์รี่ล่มซิมบับเว ดับ 44 ศพ ผู้รอดชีวิตแฉขอกลับฝั่งแต่คนขับฝืนออก

เรือเฟอร์รี่ล่มซิมบับเว ดับ 44 ศพ ผู้รอดชีวิตแฉขอกลับฝั่งแต่คนขับฝืนออก

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
Back to top button