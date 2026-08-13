วิเคราะห์สาเหตุ ศาลยกฟ้อง “พิ้งกี้ สาวิกา” คดี Forex-3D
พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช ต่อสู้คดี Forex-3D ในศาลมานานเกือบ 4 ปี หลังอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก่อนศาลอาญาพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569
คำถามสำคัญคือ ทำไมศาลจึงยกฟ้องพิ้งกี้ ทั้งที่เจ้าตัวลงทุน มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง และสนิทกับอภิรักษ์ ผู้บริหาร Forex-3D
ข้อมูลที่มีในเวลานี้ยังไม่ใช่คำพิพากษาฉบับเต็มที่ศาลเผยแพร่ต่อสาธารณะ แต่ MGR Online รายงานรายละเอียดระหว่างการอ่านคำพิพากษาว่า พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่เพียงพอให้เชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่า พิ้งกี้ แม่ และพี่ชายรู้ว่า Forex-3D เป็นการหลอกลวงและมีเจตนาร่วมกระทำผิด ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ทั้ง 3 คน
พิ้งกี้เข้าคดี Forex-3D ได้อย่างไร
Forex-3D ระดมเงินจากประชาชนโดยเสนอว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศและแบ่งผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน ก่อนเกิดปัญหาถอนเงินไม่ได้และมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าแจ้งความ
ตามคำฟ้อง อัยการระบุว่ามีผู้เสียหาย 9,842 ราย นำเงินเข้าลงทุนมากกว่า 2,489 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดการอ่านคำพิพากษาที่ MGR Online รายงาน ระบุว่าศาลรับฟังผู้เสียหาย 9,822 ราย คิดเป็นความเสียหายมากกว่า 2,473 ล้านบาท
วันที่ 3 มีนาคม 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI แจ้งข้อกล่าวหาพิ้งกี้พร้อมแม่และพี่ชาย ก่อนอัยการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565
ช่วงแรกศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว พิ้งกี้จึงถูกคุมขังกว่า 3 เดือน กระทั่งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 5 ล้านบาท
พิ้งกี้ปฏิเสธข้อกล่าวหามาตลอด เธอยืนยันว่าเป็นนักลงทุน ไม่ได้บริหาร Forex-3D และไม่ได้ชักชวนประชาชนเข้ามาลงทุน
4 เหตุผลสำคัญที่ศาลยกฟ้องพิ้งกี้
จากรายละเอียดการอ่านคำพิพากษาที่มีการรายงาน ศาลพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างพิ้งกี้ ครอบครัว และอภิรักษ์ ทั้งเรื่องความสนิทสนม การลงทุน การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเส้นทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม หลักฐานเหล่านี้ยังไม่พอพิสูจน์ว่า ทั้ง 3 คนรู้ว่า Forex-3D เป็นการฉ้อโกงและยังตั้งใจร่วมหลอกผู้ลงทุน
มี 4 ประเด็นสำคัญที่ทำให้ศาลยังมีข้อสงสัยต่อเจตนาของพิ้งกี้และครอบครัว
1. พิ้งกี้นำเงินของตัวเองเข้าไปลงทุนจริง
ตามรายงานการอ่านคำพิพากษา พิ้งกี้เปิดพอร์ตลงทุนครั้งแรกประมาณ 15 ล้านบาท หลังได้รับผลตอบแทนจึงลงทุนเพิ่ม รวมเงินลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท
ส่วนแม่ลงทุนประมาณ 2 ล้านบาท และได้กำไรประมาณ 2.9 ล้านบาท
พฤติการณ์นี้มีน้ำหนักไปในทางว่า พิ้งกี้และแม่ลงเงินในฐานะผู้ลงทุนจริง ไม่ใช่เพียงสร้างบัญชีหรือพอร์ตเพื่อใช้ประกอบการชักชวนประชาชน
2. ไม่พบหลักฐานว่าพิ้งกี้ชักชวนคนมาลงทุน
แม้พิ้งกี้และครอบครัวจะรู้จักอภิรักษ์และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจบางส่วน แต่รายงานการอ่านคำพิพากษาระบุว่า ไม่พบหลักฐานว่าพิ้งกี้ แม่ และพี่ชายเป็นผู้ชักชวนประชาชนให้เข้ามาลงทุน Forex-3D
จุดนี้ต่างจากจำเลยบางคนที่มีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์ เอกสาร หรือการดำเนินงานของธุรกิจโดยตรง
3. เงินหมุนเวียน 40 ล้านบาท ยังใช้ฟันธงไม่ได้
โจทก์นำเส้นทางเงินประมาณ 40 ล้านบาท มาใช้เป็นหลักฐานเชื่อมโยงครอบครัวพิ้งกี้กับ Forex-3D
แต่ตามรายงานการอ่านคำพิพากษา ศาลเห็นว่าเงินก้อนนี้ยังอาจมาจากกิจการหรือรายได้ทางอื่น จึงไม่สามารถสรุปจากเส้นทางเงินเพียงอย่างเดียวว่าเป็นเงินจากการร่วมฉ้อโกงประชาชน
ในส่วนของพิ้งกี้ ศาลยังพิจารณาว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีรายได้ และเงินจำนวนนี้ไม่ได้เกินวิสัยรายได้ของเธอ จึงยังใช้ยอดเงินเพียงอย่างเดียวพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการร่วมฉ้อโกงไม่ได้
4. หากรู้ว่าเป็นการหลอก เหตุใดจึงยังนำเงินตัวเองไปลงทุน
อีกประเด็นคือ พิ้งกี้และครอบครัวยังคงนำเงินของตัวเองเข้าไปลงทุน
ตามรายละเอียดที่ MGR Online รายงาน ศาลพิจารณาว่า หากทั้ง 3 คนรู้ตั้งแต่ต้นว่า Forex-3D เป็นการหลอกลวง การนำเงินของตัวเองไปลงทุนก็เสี่ยงต่อการสูญเงินเช่นกัน
พฤติการณ์นี้จึงทำให้ยังมีข้อสงสัยว่า พิ้งกี้ แม่ และพี่ชายรู้ถึงการฉ้อโกงและมีเจตนาร่วมกระทำผิดจริงหรือไม่
สรุป ทำไมพิ้งกี้ถึงยกฟ้อง
เหตุผลสำคัญไม่ใช่เพราะศาลมองว่า พิ้งกี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Forex-3D
หลักฐานพบความเชื่อมโยงทั้งการลงทุน ความสัมพันธ์กับอภิรักษ์ การร่วมงานสังสรรค์ และการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
แต่โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า พิ้งกี้ รู้ว่า Forex-3D เป็นการหลอกลวง และมีเจตนาร่วมกระทำหรือสนับสนุนการฉ้อโกงประชาชน
จากรายละเอียดการอ่านคำพิพากษาที่มีการรายงาน หลักฐานยังไม่พอไปถึงข้อสรุปนั้น ประกอบกับพิ้งกี้นำเงินตัวเองไปลงทุน และไม่พบหลักฐานว่าเธอชักชวนผู้เสียหาย ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้พิ้งกี้ แม่ และพี่ชาย
วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ศาลอาญาจึงพิพากษายกฟ้องทั้ง 3 คน
ส่วนอภิรักษ์กับจำเลยอีก 4 คน ศาลพิพากษาว่ามีความผิด รวมโทษจำคุกคนละ 49,110 ปี แต่เมื่อรวมโทษตามกฎหมาย ศาลให้จำคุกคนละ 20 ปี ตามรายงานของ Thai PBS
ทั้งนี้ บทความนี้วิเคราะห์จากรายละเอียดการอ่านคำพิพากษาที่สื่อรายงานจากห้องพิจารณา ยังไม่ใช่คำพิพากษาฉบับเต็มที่ศาลเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีคำพิพากษาฉบับเต็มออกมา อาจมีรายละเอียดเรื่องการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเพิ่มเติม
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