ข่าว

วิเคราะห์สาเหตุ ศาลยกฟ้อง “พิ้งกี้ สาวิกา” คดี Forex-3D

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 18:09 น.
วิเคราะห์สาเหตุ ศาลยกฟ้อง "พิ้งกี้ สาวิกา" คดี Forex-3D

พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช ต่อสู้คดี Forex-3D ในศาลมานานเกือบ 4 ปี หลังอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน การกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก่อนศาลอาญาพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569

คำถามสำคัญคือ ทำไมศาลจึงยกฟ้องพิ้งกี้ ทั้งที่เจ้าตัวลงทุน มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง และสนิทกับอภิรักษ์ ผู้บริหาร Forex-3D

ข้อมูลที่มีในเวลานี้ยังไม่ใช่คำพิพากษาฉบับเต็มที่ศาลเผยแพร่ต่อสาธารณะ แต่ MGR Online รายงานรายละเอียดระหว่างการอ่านคำพิพากษาว่า พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่เพียงพอให้เชื่อโดยปราศจากข้อสงสัยว่า พิ้งกี้ แม่ และพี่ชายรู้ว่า Forex-3D เป็นการหลอกลวงและมีเจตนาร่วมกระทำผิด ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้ทั้ง 3 คน

พิ้งกี้เข้าคดี Forex-3D ได้อย่างไร

Forex-3D ระดมเงินจากประชาชนโดยเสนอว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศและแบ่งผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน ก่อนเกิดปัญหาถอนเงินไม่ได้และมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าแจ้งความ

ตามคำฟ้อง อัยการระบุว่ามีผู้เสียหาย 9,842 ราย นำเงินเข้าลงทุนมากกว่า 2,489 ล้านบาท ส่วนรายละเอียดการอ่านคำพิพากษาที่ MGR Online รายงาน ระบุว่าศาลรับฟังผู้เสียหาย 9,822 ราย คิดเป็นความเสียหายมากกว่า 2,473 ล้านบาท

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI แจ้งข้อกล่าวหาพิ้งกี้พร้อมแม่และพี่ชาย ก่อนอัยการยื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ช่วงแรกศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว พิ้งกี้จึงถูกคุมขังกว่า 3 เดือน กระทั่งวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ศาลอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 5 ล้านบาท

พิ้งกี้ปฏิเสธข้อกล่าวหามาตลอด เธอยืนยันว่าเป็นนักลงทุน ไม่ได้บริหาร Forex-3D และไม่ได้ชักชวนประชาชนเข้ามาลงทุน

4 เหตุผลสำคัญที่ศาลยกฟ้องพิ้งกี้

จากรายละเอียดการอ่านคำพิพากษาที่มีการรายงาน ศาลพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างพิ้งกี้ ครอบครัว และอภิรักษ์ ทั้งเรื่องความสนิทสนม การลงทุน การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเส้นทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม หลักฐานเหล่านี้ยังไม่พอพิสูจน์ว่า ทั้ง 3 คนรู้ว่า Forex-3D เป็นการฉ้อโกงและยังตั้งใจร่วมหลอกผู้ลงทุน

มี 4 ประเด็นสำคัญที่ทำให้ศาลยังมีข้อสงสัยต่อเจตนาของพิ้งกี้และครอบครัว

1. พิ้งกี้นำเงินของตัวเองเข้าไปลงทุนจริง

ตามรายงานการอ่านคำพิพากษา พิ้งกี้เปิดพอร์ตลงทุนครั้งแรกประมาณ 15 ล้านบาท หลังได้รับผลตอบแทนจึงลงทุนเพิ่ม รวมเงินลงทุนประมาณ 30 ล้านบาท

ส่วนแม่ลงทุนประมาณ 2 ล้านบาท และได้กำไรประมาณ 2.9 ล้านบาท

พฤติการณ์นี้มีน้ำหนักไปในทางว่า พิ้งกี้และแม่ลงเงินในฐานะผู้ลงทุนจริง ไม่ใช่เพียงสร้างบัญชีหรือพอร์ตเพื่อใช้ประกอบการชักชวนประชาชน

2. ไม่พบหลักฐานว่าพิ้งกี้ชักชวนคนมาลงทุน

แม้พิ้งกี้และครอบครัวจะรู้จักอภิรักษ์และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจบางส่วน แต่รายงานการอ่านคำพิพากษาระบุว่า ไม่พบหลักฐานว่าพิ้งกี้ แม่ และพี่ชายเป็นผู้ชักชวนประชาชนให้เข้ามาลงทุน Forex-3D

จุดนี้ต่างจากจำเลยบางคนที่มีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารเว็บไซต์ เอกสาร หรือการดำเนินงานของธุรกิจโดยตรง

3. เงินหมุนเวียน 40 ล้านบาท ยังใช้ฟันธงไม่ได้

โจทก์นำเส้นทางเงินประมาณ 40 ล้านบาท มาใช้เป็นหลักฐานเชื่อมโยงครอบครัวพิ้งกี้กับ Forex-3D

แต่ตามรายงานการอ่านคำพิพากษา ศาลเห็นว่าเงินก้อนนี้ยังอาจมาจากกิจการหรือรายได้ทางอื่น จึงไม่สามารถสรุปจากเส้นทางเงินเพียงอย่างเดียวว่าเป็นเงินจากการร่วมฉ้อโกงประชาชน

ในส่วนของพิ้งกี้ ศาลยังพิจารณาว่าเธอเป็นนักแสดงที่มีรายได้ และเงินจำนวนนี้ไม่ได้เกินวิสัยรายได้ของเธอ จึงยังใช้ยอดเงินเพียงอย่างเดียวพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการร่วมฉ้อโกงไม่ได้

4. หากรู้ว่าเป็นการหลอก เหตุใดจึงยังนำเงินตัวเองไปลงทุน

อีกประเด็นคือ พิ้งกี้และครอบครัวยังคงนำเงินของตัวเองเข้าไปลงทุน

ตามรายละเอียดที่ MGR Online รายงาน ศาลพิจารณาว่า หากทั้ง 3 คนรู้ตั้งแต่ต้นว่า Forex-3D เป็นการหลอกลวง การนำเงินของตัวเองไปลงทุนก็เสี่ยงต่อการสูญเงินเช่นกัน

พฤติการณ์นี้จึงทำให้ยังมีข้อสงสัยว่า พิ้งกี้ แม่ และพี่ชายรู้ถึงการฉ้อโกงและมีเจตนาร่วมกระทำผิดจริงหรือไม่

สรุป ทำไมพิ้งกี้ถึงยกฟ้อง

เหตุผลสำคัญไม่ใช่เพราะศาลมองว่า พิ้งกี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Forex-3D

หลักฐานพบความเชื่อมโยงทั้งการลงทุน ความสัมพันธ์กับอภิรักษ์ การร่วมงานสังสรรค์ และการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

แต่โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า พิ้งกี้ รู้ว่า Forex-3D เป็นการหลอกลวง และมีเจตนาร่วมกระทำหรือสนับสนุนการฉ้อโกงประชาชน

จากรายละเอียดการอ่านคำพิพากษาที่มีการรายงาน หลักฐานยังไม่พอไปถึงข้อสรุปนั้น ประกอบกับพิ้งกี้นำเงินตัวเองไปลงทุน และไม่พบหลักฐานว่าเธอชักชวนผู้เสียหาย ศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้พิ้งกี้ แม่ และพี่ชาย

วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ศาลอาญาจึงพิพากษายกฟ้องทั้ง 3 คน

ส่วนอภิรักษ์กับจำเลยอีก 4 คน ศาลพิพากษาว่ามีความผิด รวมโทษจำคุกคนละ 49,110 ปี แต่เมื่อรวมโทษตามกฎหมาย ศาลให้จำคุกคนละ 20 ปี ตามรายงานของ Thai PBS

ทั้งนี้ บทความนี้วิเคราะห์จากรายละเอียดการอ่านคำพิพากษาที่สื่อรายงานจากห้องพิจารณา ยังไม่ใช่คำพิพากษาฉบับเต็มที่ศาลเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีคำพิพากษาฉบับเต็มออกมา อาจมีรายละเอียดเรื่องการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเพิ่มเติม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

ดูด่วนก่อนอั้น! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16/8/69 ฟัน 7 เด่นมาแรง

6 นาที ที่แล้ว
ดับวันเกิด แม่เน็ตไอดอล ร่างทรุดหนักก่อนเสียชีวิต ปมเงินผ่าตัด 3 แสนยังเป็นข้อกังขา ข่าวต่างประเทศ

แม่เน็ตไอดอลดับตรงวันเกิด ร่างทรุดหนัก ก่อนลูกสาวยอมรับเคยขโมยเงินแม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดีสาวญี่ปุ่นฆ่าตัดศีรษะแฟน ซ่อนศพคาห้อง ก่อนออกไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ข่าวต่างประเทศ

ย้อนคดีสาวญี่ปุ่นฆ่าตัดศีรษะแฟน ซ่อนศพคาห้อง ก่อนออกไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือเฟอร์รี่ล่มซิมบับเว ดับ 44 ศพ ผู้รอดชีวิตแฉขอกลับฝั่งแต่คนขับฝืนออก ข่าวต่างประเทศ

เรือเฟอร์รี่ล่มซิมบับเว ดับ 44 ศพ ผู้รอดชีวิตแฉขอกลับฝั่งแต่คนขับฝืนออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 สิงหาคม 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 13 สิงหาคม 2569 สถิติวันพฤหัสบดี คัดเลขเด็ดออกซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16 สิงหาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 16/8/69 ฟันเลขนำทัพ จัดเต็มเลขท้ายชุดใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์สาเหตุ ศาลยกฟ้อง &quot;พิ้งกี้ สาวิกา&quot; คดี Forex-3D ข่าว

วิเคราะห์สาเหตุ ศาลยกฟ้อง “พิ้งกี้ สาวิกา” คดี Forex-3D

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดกฎเหล็ก &quot;ชามไก่ลำปาง&quot; แนะสนับสนุนของแท้ แอบอ้างเจอโทษหนัก ข่าว

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดกฎเหล็ก “ชามไก่ลำปาง” แนะสนับสนุนของแท้ แอบอ้างเจอโทษหนัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ พิ้งกี้ สาวิกา โล่งอกพ้นผิด คดี Forex 3D เตรียมรับแม่-พี่ชาย ออกเรือนจำ หลังศาลยกฟ้อง บันเทิง

พิ้งกี้ สาวิกา โล่งอก ศาลยกฟ้อง คดี Forex 3D เตรียมรับแม่-พี่ชาย ออกเรือนจำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก อภิรักษ์ โกฎธิ กับพวกรวม 5 คน คดี Forex 3D ข่าว

ศาลสั่งคุก “อภิรักษ์ โกฎธิ” 49,110 ปี ชดใช้ 4.9 พันล้าน คดี Forex 3D

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ทีมนักตบสาวไทย U17 สร้างประวัติศาสตร์ เข้ารอบ 8 ทีม ผลงานดีที่สุดตลอดกาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ชญานุช อินธนู&quot; หัวเสาตัวเล็ก ทีมชาติไทย U17 อาวุธลับสุดโหด ครบเครื่องทุกสกิล ข่าวกีฬา

ประวัติ “ชญานุช อินธนู” หัวเสาตัวเล็ก ทีมชาติไทย U17 อาวุธลับสุดโหด ครบเครื่องทุกสกิล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! พบศพอาสาผลักดันช้างป่ากุยบุรี หายตัวข้ามคืน เร่งชันสูตรหาสาเหตุ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลมีคำสั่งพิพากษายกฟ้อง พิงกี้ สาวิกา คดี Forex 3D แม่-พี่ชาย รอดด้วย ข่าว

ด่วน! ศาลยกฟ้อง พิงกี้ สาวิกา คดี Forex 3D แม่-พี่ชาย รอดด้วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ 16 ส.ค. 69 เน้นเลข 3 เปิดชุด 2 ตัว 3 ตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทย U17 พบ ไชนีสไทเป ไต้หวัน รอบ 8 ทีมสุดท้าย ศึกลูกยางเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 สถิติแพ้ทาง แต่ลุ้นไพ่ลับ ณัฐมน อาจเชื้อ วอลเลย์บอล

เปิดไพ่ลับ ไต้หวัน ทีมหญิงไทย ต้องผ่านรอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก โพสต์ฉะ ไชยชนก-ปลัด-ผู้ตรวจฯ พร้อมใจไม่มา ลั่นกระทรวงดีอีไม่มีคนทำงานแล้วหรือ เบี้ยว กมธ. ถ TH-Ai Passport ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก โพสต์ฉะ ไชยชนก-ปลัด-ผู้ตรวจฯ พร้อมใจไม่มา ลั่นกระทรวงดีอีไม่มีคนทำงานแล้วหรือ เบี้ยว กมธ. ถ TH-Ai Passport

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ บลู พงศ์ทิวัตถ์ บันเทิง

ประวัติ บลู พงศ์ทิวัตถ์ พระเอกตี๋หน้าใส พระเอกดาวรุ่งโปรไฟล์ดี ลือรักใหม่ ‘ลิซ่า’

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ไม่รับคำขอโทษ! ผอ.ตบนักเรียน ป.4 ขณะเคารพธงชาติ อ้างเครียด ยันเอาเรื่องถึงที่สุด ข่าว

แม่ไม่รับคำขอโทษ! ผอ.ตบนักเรียน ป.4 ขณะเคารพธงชาติ อ้างเครียด ยันเอาเรื่องถึงที่สุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักเรียน ม.3 ทะเลาะกัน ชักปืนยิงเพื่อนเจ็บกลางห้องน้ำโรงเรียนสหรัฐฯ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยวน เผยเลขฝาโลง-ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง เต้ ดราก้อนไฟว์ หวังเป็นของขวัญแฟนๆ งวด 16/8/69 เลขเด็ด

หยวน เผยเลขฝาโลง-ทะเบียนรถเคลื่อนร่าง เต้ ดราก้อนไฟว์ หวังเป็นของขวัญแฟนๆ งวด 16/8/69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ป้าดาขับรถเร็วแช่ขวา ขณะสัมภาษณ์สดโหนกระแส ร้อนถึงพี่หนุ่มเคลียร์ตำรวจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ สิงหาคม 2569 รอบแรกออกพรุ่งนี้ เช็ก 2 กลุ่มได้ไม่พร้อมกัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดผังญาติ &quot;ป้าดา&quot; เป็นอะไรกับ &quot;นายเฮียง&quot; ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม ข่าว

เปิดผังญาติ “ป้าดา” เป็นอะไรกับ “นายเฮียง” ปมพิพาทที่ดิน วัดป่าอดุลยาราม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดาร้องโหนกระแส แฉ &quot;มือมืด&quot; โทรเบรก จนท. ออกใบแทนโฉนด 6145 อ้างไร้ข้อมูล ข่าว

ป้าดาร้องโหนกระแส แฉ “มือมืด” โทรเบรก จนท. ออกใบแทนโฉนด 6145 อ้างไร้ข้อมูล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 18:09 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูด่วนก่อนอั้น! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 16/8/69 ฟัน 7 เด่นมาแรง

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
ดับวันเกิด แม่เน็ตไอดอล ร่างทรุดหนักก่อนเสียชีวิต ปมเงินผ่าตัด 3 แสนยังเป็นข้อกังขา

แม่เน็ตไอดอลดับตรงวันเกิด ร่างทรุดหนัก ก่อนลูกสาวยอมรับเคยขโมยเงินแม่

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
ย้อนคดีสาวญี่ปุ่นฆ่าตัดศีรษะแฟน ซ่อนศพคาห้อง ก่อนออกไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ย้อนคดีสาวญี่ปุ่นฆ่าตัดศีรษะแฟน ซ่อนศพคาห้อง ก่อนออกไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
เรือเฟอร์รี่ล่มซิมบับเว ดับ 44 ศพ ผู้รอดชีวิตแฉขอกลับฝั่งแต่คนขับฝืนออก

เรือเฟอร์รี่ล่มซิมบับเว ดับ 44 ศพ ผู้รอดชีวิตแฉขอกลับฝั่งแต่คนขับฝืนออก

เผยแพร่: 13 สิงหาคม 2569
Back to top button