พิ้งกี้ สาวิกา โล่งอก ศาลยกฟ้อง คดี Forex 3D เตรียมรับแม่-พี่ชาย ออกเรือนจำ
เปิดใจครั้งแรก! พิ้งกี้ สาวิกา โล่งอกพ้นผิด คดี Forex 3D เตรียมรับแม่-พี่ชาย ออกจากเรือนจำ หลังศาลพิพากษายกฟ้อง ด้าน นายอภิรักษ์ พร้อมพวก จำคุก 4 หมื่นปี
หลังจากศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์ Forex 3D ซึ่งมีความเสียหายรวมกว่า 2,500 ล้านบาท และศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินยกฟ้อง นายกิตติเชษฐ์ หรือสรายุทธ ไชยเดช พี่ชาย (จำเลยที่ 6), น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือพิ้งกี้ นักแสดงสาว (จำเลยที่ 7) และนางสรินยา ไชยเดช มารดา (จำเลยที่ 8) เรียบร้อยแล้วนั้น
ล่าสุด พิ้งกี้ สาวิกา ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐเพียงสั้น ๆ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม หลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จสิ้น โดยระบุว่า “รู้สึกดีใจที่ศาลยกฟ้อง แม่ ตนเอง และพี่ชาย ขอยึดข้อมูลตามที่ศาลพิพากษา เดี๋ยวจะไปรับแม่และพี่ชายออกจากเรือนจำ”
ขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่า ทาง นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร กับพวกรวม 5 คน ศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกคนละ 49,110 ปี พร้อมสั่งปรับ 4,911 ล้านบาท
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ
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