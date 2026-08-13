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ศาลสั่งคุก “อภิรักษ์ โกฎธิ” 49,110 ปี ชดใช้ 4.9 พันล้าน คดี Forex 3D

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 17:30 น.
จำคุก อภิรักษ์ โกฎธิ กับพวกรวม 5 คน คดี Forex 3D

ศาลอาญาสั่งจำคุก อภิรักษ์ โกฎธิ และพวกรวม 5 คน เป็นเวลาคนละ 49,110 ปี คดี Forex 3D พร้อมสั่งชดใช้ความเสียหาย 4,911 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์ Forex 3D หมายเลขดำ อ.853/2564 ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ

รูปแบบคือ การชักชวนให้ร่วมลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศ อ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพเป็นคนลงทุนแทน ส่วนผู้ที่ลงทุนไม่ต้องมีความรู้เรื่องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศใด ๆ วิธีการคือให้ฝากเงินจากนั้นรอรับกำไรปันผล ในคำฟ้องระบุว่ามีการประกันเงินต้น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการขาดทุน มีผู้หลงเชื่อกว่า 9,842 ราย นำเงินมาลงทุนทั้งสิ้น 2,489 ล้านบาท

พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นาย อภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex 3D รวมทั้ง พิงกี้ นางสาวสาวิกา ไชยเดช, แม่, พี่ชาย และพวกรวม 24 คน

หลังพิจารณาคดีนานกว่า 6 ชั่วโมง ศาลพิพากษายกฟ้อง พิ้งกี้ สาวิกา พร้อมแม่และพี่ชาย รอดคดี Forex 3D

ส่วน นาย อภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร Forex 3D และพวกรวม 5 คน ลงโทษจำคุกคนละ 49,110 ปี พร้อมให้ชดใช้ 4,911 ล้านบาท

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