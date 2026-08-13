ช็อก! นางงามเวทีดังถูกอุ้มฆ่า พบ เพื่อนสนิท เป็นนกต่อ ลวงไปฟิลิปปินส์-เรียกค่าไถ่ 26 ล้าน
ช็อก! อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีน ดีกรี รอง Miss World มาเก๊า 2021 ถูกเพื่อนสนิทลวงไปฟิลิปปินส์-เรียกค่าไถ่ 26 ล้าน ก่อนสังหารโหด
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงและสร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลกออนไลน์ หลังจากมีการเปิดเผยเบื้องหลังการหายตัวไปนานกว่า 3 ปีของ “อธีนา ลิยา” (Athena Liya) หรือ “ข่งลี่เหมย” (孔丽梅) อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนผู้มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน และดีกรีรองอันดับ 2 Miss World มาเก๊า ปี 2021
ล่าสุด 10 สิงหาคม 2569 ทางการได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า เธอเสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรม ส่งผลให้ข่าวนี้พุ่งขึ้นสู่อันดับ 1 บนเทรนด์ค้นหายอดนิยมของจีนทันที
สำหรับไทม์ไลน์การหายตัวไปของ อธีนา ก่อนกลายเป็นศพถูกฆาตรกรรม พบว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2023 อธีนาถูก “หลี่อี้เฟย” ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท หลอกลวงชวนเดินทางไปท่องเที่ยวและรับงานถ่ายแบบที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ แต่ทันทีที่เดินทางไปถึง เธอกลับถูกแก๊งลักพาตัวข้ามชาติที่นำโดย “หลิวฮั่นเหวิน” บุกเข้าควบคุมตัวทันที
ข้อมูลจากตำรวจระบุว่า แก๊งคนร้ายได้เรียกค่าไถ่จากครอบครัวสูงถึง 8 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ราว 26.43 ล้านบาท) แต่ที่น่าสลดใจคือ หลังจากกลุ่มคนร้ายได้รับเงินค่าไถ่ไปแล้ว กลับไม่ปล่อยตัว อธีนา ตามตกลง แต่กลับลงมือสังหารเธออย่างโหดเหี้ยม และนำร่างไปทิ้งอำพราง
ขณะที่ทาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะจีนได้ประสานความร่วมมือระดับนานาชาติ ทั้งสหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และตำรวจสากล (Interpol) จนสามารถตามจับกุมตัวหัวหน้าแก๊งอย่าง “หลิวฮั่นเหวิน” ได้ในสหรัฐฯ เมื่อเดือนตุลาคม 2024 ก่อนส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศจีน
อย่างไรก็ตาม ปมสำคัญที่สังคมยังคงจับตามองคือ “หลี่อี้เฟย” เพื่อนสนิทผู้ทำหน้าที่เป็นนกต่อหลอกเหยื่อ หลังเกิดเหตุเธอได้ปิดโซเชียลมีเดีย ลบรายชื่อเพื่อน และหลบหนีออกนอกประเทศ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
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อ้างอิงจาก : hk01, epochtimes, sohu
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