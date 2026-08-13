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สลด! พบศพอาสาผลักดันช้างป่ากุยบุรี หายตัวข้ามคืน เร่งชันสูตรหาสาเหตุ
พบศพเจ้าหน้าที่ชุดอาสาเฝ้าระวังและผลักดันช้าง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เสียชีวิตหลังหายตัวข้ามคืน เร่งชันสูตรหาสาเหตุ
เกิดเหตุสลดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานด่วนถึงการค้นพบร่างของเจ้าหน้าที่ชุดอาสาเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า หลังจากหายตัวไปตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้ระดมและกระจายกำลังออกค้นหาทั่วพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กระทั่งพบว่าอาสาคนดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว
ขณะนี้ร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างกระบวนการชันสูตร เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายงานความคืบหน้าทางกรมอุทยานฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง
ข้อมูลจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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