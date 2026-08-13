ทีมนักตบสาวไทย U17 สร้างประวัติศาสตร์ เข้ารอบ 8 ทีม ผลงานดีที่สุดตลอดกาล
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U17 สร้างผลงานดีที่สุดในศึกชิงแชมป์โลก หลังพลิกชนะโปแลนด์ 3-1 เซต ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายปี 2026 ที่ประเทศชิลี การันตีอันดับดีกว่าสถิติเดิมที่เคยจบอันดับ 11 เมื่อปี 2024
ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกจัดครั้งแรกเมื่อปี 2024 ที่ประเทศเปรู ไทยลงเล่นรอบ 16 ทีมหลังจบรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนแพ้ไต้หวัน 0-3 และปิดทัวร์นาเมนต์อันดับ 11 ของโลก
FIVB ยืนยันรูปแบบปี 2024 ว่าทั้ง 16 ทีมเข้าสู่รอบ 16 ทีม และตารางอันดับสุดท้ายระบุไทยจบอันดับ 11
ไทยล้มโปแลนด์แชมป์กลุ่ม 3-1
ไทยลงเล่นรอบ 16 ทีมสุดท้ายช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พบโปแลนด์ แชมป์กลุ่มซี ซึ่งชนะรวด 5 นัดในรอบแบ่งกลุ่ม และเข้าสู่รายการด้วยดีกรีแชมป์ยุโรปรุ่น U16
ไทยชนะ 3-1 เซต ด้วยคะแนน 25-19, 25-21, 10-25 และ 25-23 หยุดสถิติไร้พ่ายของโปแลนด์ พร้อมผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรก
ณัฐมน อาจเชื้อ ทำคะแนนสูงสุดให้ไทย 25 คะแนน ตามด้วย ชญานุช อินธนู 19 คะแนน และ จามิกรณ์ แคนแก้ว 14 คะแนน
การเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศทำให้ไทยการันตีจบการแข่งขันไม่ต่ำกว่าอันดับ 8 และทำผลงานดีกว่าอันดับ 11 จากปี 2024 แน่นอน
ไทย พบ ไต้หวัน รอบ 8 ทีม
คู่แข่งรอบต่อไปคือ ไต้หวัน หรือ จีนไทเป ซึ่งชนะเวเนซุเอลา 3-0 เซตในรอบ 16 ทีม ด้วยคะแนน 25-21, 25-19 และ 25-22
ไทยกับไต้หวันเคยพบกันในศึกชิงแชมป์โลก 2024 รอบ 16 ทีม ครั้งนั้นไต้หวันชนะ 3-0 เซต ก่อนจบการแข่งขันอันดับ 4 ของโลก
รอบ 8 ทีมครั้งนี้ ไทย พบ ไต้หวัน เวลา 04.00 น. เช้าวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับเวลา 17.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ตามเวลาชิลี
หากไทยชนะ จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้าย และมีโอกาสลุ้นเหรียญ U17 ชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรก
ไม่ว่าผลกับไต้หวันจะออกมาอย่างไร ทีมสาวไทยชุดปี 2026 ทำสถิติใหม่เรียบร้อยแล้ว จากอันดับ 11 เมื่อสองปีก่อน สู่การติด Top 8 ของโลก เป็นครั้งแรก
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