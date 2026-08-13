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ทีมนักตบสาวไทย U17 สร้างประวัติศาสตร์ เข้ารอบ 8 ทีม ผลงานดีที่สุดตลอดกาล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 16:59 น.
ภาพจาก : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U17 สร้างผลงานดีที่สุดในศึกชิงแชมป์โลก หลังพลิกชนะโปแลนด์ 3-1 เซต ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายปี 2026 ที่ประเทศชิลี การันตีอันดับดีกว่าสถิติเดิมที่เคยจบอันดับ 11 เมื่อปี 2024

ศึกวอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกจัดครั้งแรกเมื่อปี 2024 ที่ประเทศเปรู ไทยลงเล่นรอบ 16 ทีมหลังจบรอบแบ่งกลุ่ม ก่อนแพ้ไต้หวัน 0-3 และปิดทัวร์นาเมนต์อันดับ 11 ของโลก

FIVB ยืนยันรูปแบบปี 2024 ว่าทั้ง 16 ทีมเข้าสู่รอบ 16 ทีม และตารางอันดับสุดท้ายระบุไทยจบอันดับ 11

ทีมตบสาวไทยดีที่สุดในประวัติศาสตร์
ภาพจาก : Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

ไทยล้มโปแลนด์แชมป์กลุ่ม 3-1

ไทยลงเล่นรอบ 16 ทีมสุดท้ายช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลา 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย พบโปแลนด์ แชมป์กลุ่มซี ซึ่งชนะรวด 5 นัดในรอบแบ่งกลุ่ม และเข้าสู่รายการด้วยดีกรีแชมป์ยุโรปรุ่น U16

ไทยชนะ 3-1 เซต ด้วยคะแนน 25-19, 25-21, 10-25 และ 25-23 หยุดสถิติไร้พ่ายของโปแลนด์ พร้อมผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรก

ณัฐมน อาจเชื้อ ทำคะแนนสูงสุดให้ไทย 25 คะแนน ตามด้วย ชญานุช อินธนู 19 คะแนน และ จามิกรณ์ แคนแก้ว 14 คะแนน

การเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศทำให้ไทยการันตีจบการแข่งขันไม่ต่ำกว่าอันดับ 8 และทำผลงานดีกว่าอันดับ 11 จากปี 2024 แน่นอน

ไทย พบ ไต้หวัน รอบ 8 ทีม

คู่แข่งรอบต่อไปคือ ไต้หวัน หรือ จีนไทเป ซึ่งชนะเวเนซุเอลา 3-0 เซตในรอบ 16 ทีม ด้วยคะแนน 25-21, 25-19 และ 25-22

ไทยกับไต้หวันเคยพบกันในศึกชิงแชมป์โลก 2024 รอบ 16 ทีม ครั้งนั้นไต้หวันชนะ 3-0 เซต ก่อนจบการแข่งขันอันดับ 4 ของโลก

รอบ 8 ทีมครั้งนี้ ไทย พบ ไต้หวัน เวลา 04.00 น. เช้าวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับเวลา 17.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ตามเวลาชิลี

หากไทยชนะ จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้าย และมีโอกาสลุ้นเหรียญ U17 ชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรก

ไม่ว่าผลกับไต้หวันจะออกมาอย่างไร ทีมสาวไทยชุดปี 2026 ทำสถิติใหม่เรียบร้อยแล้ว จากอันดับ 11 เมื่อสองปีก่อน สู่การติด Top 8 ของโลก เป็นครั้งแรก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ส.ค. 2569 16:57 น.| อัปเดต: 13 ส.ค. 2569 16:59 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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