ประวัติ “ชญานุช อินธนู” หัวเสาตัวเล็ก ทีมชาติไทย U17 อาวุธลับสุดโหด ครบเครื่องทุกสกิล
ประวัติ “ชญานุช อินธนู” หัวเสาตัวเล็ก ทีมชาติไทย U17 อาวุธลับสุดโหด ครบเครื่องทุกสกิล หลังฟอร์มโหดพาโค่น โปแลนด์ ลิ่วรอบ 8 ทีมชิงแชมป์โลก 2026
จากปรากฏการณ์ที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟน ๆ วอลเลย์บอล หลังทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เอาชนะทีมชาติโปแลนด์ด้วยสกอร์ 3-1 เซต (25-19, 25-21, 10-25 และ 25-23) ทีมชาติไทยทะลุเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงแชมป์โลก 2026 ณ กรุงซานติอาโก ประเทศชิลี
การแข่งขันนัดสำคัญนี้มีผู้เล่นทำคะแนนโดดเด่นหลายคน “ชญานุช อินธนู” หรือ “น้องแน๊น” ผู้เล่นตำแหน่งหัวเสา ทำคะแนนในนัดชนะทีมชาติโปแลนด์ถึง 19 คะแนน ชญานุชสามารถต่อสู้กับทีมคู่แข่งที่มีส่วนสูงมากกว่าได้อย่างยอดเยี่ยม
ชญานุช อินธนู เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ปัจจุบันอายุ 16 ปี มีส่วนสูง 165 เซนติเมตร ชญานุชเล่นตำแหน่งหัวเสา (Outside Hitter) ชญานุชเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องทั้งเกมรุกและเกมรับ ชญานุชอ่านเกมได้อย่างเฉียบคม รับเสิร์ฟและรับลูกตบได้อย่างนิ่งและแม่นยำ
เกมรุกของชญานุชมีความหลากหลาย ชญานุชตบหน้าเน็ต ตบหนีบล็อก และเล่นทางได้ดีเยี่ยม แม้ชญานุชจะมีรูปร่างไม่สูงมาก แต่ชญานุชใช้ความเร็วและไหวพริบเข้าทดแทนได้อย่างชาญฉลาด ชญานุชยังมีลูกเสิร์ฟที่แม่นยำและรุนแรงเป็นอาวุธสำคัญกดดันคู่ต่อสู้ตลอดการแข่งขัน
ประวัติการแข่งขัน
- ปี 2568: สุพรีม ทิพย ชลบุรี-อี เทค U18
- ปี 2568: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
- ปี 2568: โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ (วอลเลย์บอลยุวชน EST COLA – DOMESTIC POWER รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย)
- ปี 2569: วอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ชิงแชมป์โลก 2026
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย วอลเลย์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลก 2026 “ทีมชาติไทย” พบ “ไต้หวัน”
- สาวไทย U17 โค่นโปแลนด์ 3-1 เข้ารอบ 8 ทีม วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2026
- ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ทีมไทย ช่องถ่ายทอดสด ลุ้นไปโอลิมปิก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: