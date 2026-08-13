ด่วน! ศาลยกฟ้อง พิงกี้ สาวิกา คดี Forex 3D แม่-พี่ชาย รอดด้วย
ด่วน! ศาลพิพากษา ยกฟ้อง พิงกี้ สาวิกา คดี Forex 3D มูลค่าความเสียหายรวมเกือบ 2,500 ล้านบาท แม่-พี่ชาย รอดด้วย
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีฉ้อโกงแชร์ Forex 3D หมายเลขดำ อ 853/2564 ซึ่งมีพนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหาร พร้อมด้วย น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือพิ้งกี้ นักแสดงชื่อดัง นางสรินยา ไชยเดช มารดา, นายกิตติเชษฐ์ หรือสรายุทธ ไชยเดช พี่ชาย และพวกรวม 24 ราย ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนและ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จากกรณีมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กว่า 9,842 ราย มูลค่าความเสียหายรวมเกือบ 2,500 ล้านบาท
ล่าสุดมีรายงานคำพิพากษาว่า ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งพิพากษายกฟ้อง พิ้งกี้ สาวิกา พร้อมแม่และพี่ชาย รอดคดี Forex 3D เสียหายเกือบ 2.5 พันล้าน
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